Újabb évaddal jelentkezik a Dexter

A Dexter: Resurrection (Feltámadás) címet viselő új produkció nem véletlenül kapta ezt a nevet – az előzetes legelején a kómából ébredő sorozatgyilkost látjuk, akit a legutóbbi befejezés óta akár halottnak is hihettünk volna – számolt be a hvg.hu.

A történet szerint Dexter Morgan New Yorkba költözik, ahol fia keresésére indul. Őt magát eközben Angel, az egyik volt nyomozó kollégája próbálja megtalálni. A helyzet akkor válik igazán érdekessé, amikor a címszereplő belefut egy sorozatgyilkos-csapatba, majd elszabadul a pokol a nagyvárosban.

A produkcióban a főszerepet továbbra is Michael C. Hall játssza. A szereplőgárdában feltűnik Peter Dinklage, Uma Thurman, Neil Patrick Harris, Eric Stonestreet, David Dastmalchian és Krysten Ritter is.

A sorozat július 11-én debütál, rögtön dupla epizóddal a Paramount+ streaming platformon. Magyarországon valószínűleg a SkyShowtime-on lesz majd elérhető a folytatás, amely így újra életre kelti az egyik legikonikusabb televíziós antihős történetét.