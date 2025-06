Márkó és Barna Síkideg – Lehettem volna Antikrisztus

A Szemle rovatban volt, aki családállítást kínált meleg vízben, volt, aki szín alapján próbált meg tyúkot beazonosítani, illetve volt, aki „Filmes és Fotós Munkák” nevű csoportban hirdetett böllérpozíciót disznóvágásra.

Bókspóroló orvosok

Márkó attól volt ideges, hogy amikor elmegy orvoshoz és leveszi a pólóját, miért nem esik le a szakember álla? A szemész miért nem kezd el ódákat zengeni a tengermély kék szeméről? Barna is egyetért ezzel, hiszen amikor elvisz az ember egy régi sportautót szerelőhöz, akkor is azt várja, hogy a szaki elájul a ritkaságtól. Márkó is elvárná, hogy kimunkált felsőtestét minimum egy-két kommenttel nyugtázza az orvos.

Barna arról mesélt, hogy vallásos családban felnőve milyen dolgoktól rettegett gyerekként. Rengeteget stresszelt például azon, hogy a legyet úgy hívják, hogy „légy”. Hiszen neki azt tanították, hogy a kimondott szónak ereje van, ezért ha rámondja a légyre, hogy légy, akkor sokkal több lesz belőle. De rettegett attól is, hogy ő lesz az Antikrisztus. Hogy fog kiderülni, ha ő az? Honnan fogja megtudni? Márkó szerint mivel Jézus is tudta magáról, hogy ő a Messiás, valószínűleg az antitézise is tudni fogja magáról, így Barna megnyugodhat.

Fogjátok be a gyerekszájat

A fiúk idén is felidegesítették magukat azon, hogy a BKV-n gyereknap alkalmából gyerekek mondják be a megállók neveit. Értik, hogy gyereknap van, de miért jó a beszédhibás gyerekbeszédeket hallgatni? A felnőtteknek alapból nagyon idegesítő, de a gyerekeknek sem nagy élmény hallani, hogy a többiek sem tudnak beszélni. Barna szerint lényegében azt ünnepeljük, hogy még nincs kifejlődve a beszédkészségük. Ha pedig ezt ünnepeljük, akkor miért nem adunk nekik még több olyan feladatot, amit nem tudnak teljesíteni? Be lehetne ültetni őket buszvezetőnek is például és nevetgélni, hogy mennyire nem ér le a lábuk a pedálhoz…

Ez volt a tizedik évad utolsó epizódja. A Márkó és Barna Síkideg most nyári szünetre megy, legközelebb szeptemberben jelentkezik újra hétfő reggelenként.

