Férfivá lett a csapat kamasz, hátat fordítottak a szokásoknak, hatalmas kockázatot vállaltak ezzel

Több mint húsz éve rója az utakat a híres amerikai banda, az A Day To Remember. A zenekar 2003-ban indult, azóta több millió lemezt adtak el szerte a planétán, most pedig világ körüli turnéjuk keretében Budapestre is ellátogatnak, ahol 2025. június 16-án a Barba Negrában lépnek majd fel. Többek között erről beszélgettünk a zenekar alapító énekesével, Jeremy McKinnonnal, továbbá arról, hogy milyen kockázatot vállaltak új lemezükkel, és tud-e még bármi újat nyújtani a zenéjük a világnak.

„Azóta, hogy megjelent az áttörést jelentő Homesick albumunk, mindig arra figyeltem, hogy azt csináljuk, amit elvárnak tőlünk. Van ebben valami, ami biztonságérzetet ad, miközben az emberek is azt kapják, amiről úgy hiszik: szükségük van rá. Viszont a probléma az, hogy az A Day To Remember ennél sokkal több. Különféle hatások keveréke, így még a rajongótáborunk is igen széles stílusbeli skálán mozog. Eljutottunk arra a pontra, hogy képtelenek lettünk a teljes követőbázisunkat boldoggá tenni, annyira eltérő dolgokat várnak tőlünk” – mondta Jeremy McKinnon, a zenekar frontembere.

Érdemes kockáztatni

Érdekes, hogy ennek a bizonytalanságnak és biztonságérzetnek a furcsa keveréke kettős hatást váltott ki a bandából. Egyfelől zeneileg úgy döntöttek, visszanyúlnak a kezdeti évekhez, ezért frissen megjelent Big Ole Album Vol.1 című lemezük klasszikus A Day To Remember-hatást hoz a maga pop-punk és metalcore elemeivel, miközben a promóció tekintetében olyan merészet húztak, amit mostanság ritkán látni.

A digitalizáció korában mindenki az online megjelenésekre, a streamekre és megtekintésekre fókuszál, ezzel szemben a banda úgy döntött, először csakis bakeliten és CD-n adják ki legújabb lemezüket.

Valóban kockázat volt. De tudod, azoknak, akik nem látnak bele a zeneipar mindennapi működésébe, nem számít annyira, hogy az első hét milyen számokat produkál, pláne, hogy a streaming megjelenésével ez teljesen átalakult. Valóban a streaming az elsődleges forma, ahogy manapság az ember kiadja a zenéjét, de itt van ez a lemez, büszkék vagyunk rá, ezért azon ment az ötletelés, hogy mivel az A Day To Remember már húsz éve létezik, vajon mivel lehetne még megragadni az emberek figyelmét? Aki nem követ minket nap mint nap, aki szereti a zenénket, de nem figyeli minden lépésünket, annak is fel akartuk hívni rá a figyelmét, ezért döntöttünk úgy, hogy valami olyasmit teszünk, ami érzetében más

– fogalmazott az énekes, majd hozzátette:

„Meg akartuk teremteni azt az örömteli pillanatot – ami manapság szinte újszerűnek hat –, hogy kézbe foghatod az albumot, haza tudod vinni, majd úgy hallgathatod meg, hogy nem a külvilág befolyásolja, mit gondolsz róla, hanem csakis rajtad áll.”

Bár a lemez bő egy hónappal később elérhetővé vált a streaming oldalakon is, McKinnon elmondta, hogy ennyi idő alatt sokan beszerezték az albumot, és ez hiába befolyásolja a piaci sémát, sokaknak megadatott az az intim pillanat, ami az online zenehallgatás térnyerésével megszűnt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptak, és úgy érzi, a hallgatóságnak ezáltal sikerült közelebbi kapcsolatba kerülni a dalokkal. Külön kiemeli, hogy a fiatalabb generációknak nem nagyon lehetett korábban ilyen élményük, ezért nem csak az új lemezzel, de a zenekarral is közelebbi kapcsolat alakulhatott ki így.

Halott erdő, vagy ismeretlen dzsungel?

A zenészt arról is kérdeztük, hogy bár ők visszanyúltak a korai zenéjükhöz, az elmúlt években a pop-punk és a metalcore nagyobb nevei sorra eltűntek, vagy újraértelmezték magukat, és ma már nem úgy nyúlnak a stílushoz, ahogy annak idején. Arra, hogy ezeknek a műfajoknak leáldozott-e, érdemes-e még dolgozni velük, az énekes azt mondta:

Ez elsősorban a rajongótáboron múlik és azon, hogy mit képesek befogadni. Szerintem mindig van még mit felfedezni. A mostani lemezen is, úgy hiszem, képesek voltunk a stílusokon belül is új dolgokra bukkanni. A következő lemezen, amiről már több dal kész van, szintén felfedeztünk új lehetőségeket. A mostani lemezen például a Silence is ilyen, ami kicsit egy Nine Inch Nails és egy Gojira dal keverékére hajaz. Ezek mind hozzánk tartoznak, csak nem épp erre számítana a hallgató.

McKinnon szerint folyamatos kérdés számukra, hogy a közönségük képes lesz-e befogadni azt, ami túlmutat a jól megszokott pop-punk dalokon, amiket breakdownokkal fűszereznek, vagy a metalcore számokkal, amikhez pop-punk refrént írnak, de bíznak benne, hogy a saját stílusukhoz közeli irányzatokkal tudnak csavarni egyet az összhangzáson.

Külön kiemeli, hogy Joshua Woodard kilépése, aki 2021 végén hagyta el a bandát, annyiban is jelentős volt, hogy hosszú idő óta ez az első album, amelyen nem szerepel. A dalszerzésből az énekes elmondása szerint nem mindenki vette ki ugyanúgy a részét, ezért Woodard távozása a zeneszerzésben annyira nem látszik meg, viszont az új turné-basszusgitáros képes volt hozzátenni a bandához több dologban is. Bobby Lynge ugyan csak 2024 óta dolgozik a zenekarral, a mostani lemezen már részt vett a Bad Blood című dalban, amelyhez ő szerezte a breakdownt.

Egyből kettőt

McKinnon azt is elmesélte, hogy a Big Ole Album Vol. 1 nem csupán viccből kapta ezt a nevet, ugyanis hamarosan elérkezik a Big Ole Album Vol. 2 is, de előbb szeretnének időt adni az első lemeznek, megturnéztatni és bemutatni a hallgatóknak:

Amikor készítettük a lemezt, rengeteg dal volt, amit nagyon megszerettünk. Elképesztően nehéz volt választani, a kiadó pedig elkezdett azon aggódni, hogy túlkomplikáljuk az albumot, hogy nem lesz érthető, befogadható. Jobban örültek volna egy normálisabb dalmennyiségnek, úgyhogy a menedzserünk előjött azzal az ötlettel, hogy akkor bontsuk ketté. Így született meg a Big Ole Album Vol. 1.

Bár a második korong megjelenéséről pontos infót nem osztott meg az énekes, annyit elárult, hogy mivel a dalok egy része már kész is, így biztos, hogy hamarabb megjelenik majd, mint amennyit normális esetben várni szoktak két lemez között.

Külön kiemelte, hogy az elmúlt időszakban rengeteget elővettek a kezdeti dalaikból, főként a Homesick lemezről, amiket begyakoroltak, így a Barba Negrába olyan koncertet hoznak majd 2025. június 16-án, amire nem biztos, hogy számítana a közönség. Persze hozzátette, így is lesz sok olyan meglepetés, amit még nem oszthat meg. Több mint tíz éve voltak itt utoljára, úgyhogy lesz mit bepótolni.

(Borítókép: Jeremy McKinnon and Kevin Skaff az A Day To Remember koncertjén 2014. augusztus 26-án.) Fotó: Mike Lewis Photography / Getty Images)