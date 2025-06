A washingtoni Nemzeti Portrégaléria igazgatóját, Kim Sajetet is kirúgta Donald Trump amerikai elnök. Egyelőre nem világos, ki fogja vezetni a múzeumot, amely egyike a Smithsonian Intézet által működtetett számos múzeumnak – egy olyan hálózatnak, amelyet Trump januári elnöki hatalmának visszaállítása óta célba vett – írja az ART News.

Teljesen alkalmatlan

„Sok ember kérésére és ajánlására ezennel megszüntetem Kim Sajet munkaviszonyát a Nemzeti Portrégaléria igazgatójaként” – írta Trump a Truth Social közösségimédia-platformon, amely a Trump Media & Technology Group tulajdonában van.

Rendkívül pártpolitikai beállítottságú személy, és a DEI (Diversity, Equity, Inclusion – azaz sokszínűség, méltányosság és befogadás – a szerk.) határozott támogatója, ami miatt teljesen alkalmatlan a pozíciójára. Utódját hamarosan megnevezzük.

Sajet 2013 óta vezeti a Nemzeti Portrégalériát. Ezt megelőzően a Pennsylvaniai Történelmi Társaság igazgatójaként és vezérigazgatójaként, valamint a Pennsylvaniai Képzőművészeti Akadémia igazgatóhelyetteseként dolgozott.

Jelenleg a múzeumban látható az Amerika elnökei című kiállítás, amely olyan emberek képeit mutatja be, akik az országot vezették – Elaine de Kooning John F. Kennedyről készült festményétől Gilbert Stuart George Washingtonról készült képeiig. Sayet tavaly a The Guardiannek ezt nyilatkozta:

Azt akarom, hogy a feliratok ne a kurátor véleményét tükrözzék, hanem történelmi tényeken alapuló információt közvetítsenek.

A The Guardian akkoriban arról számolt be, hogy a bemutatón Trump portréja is szerepelt, amelynek felirata szerint „kétszer indult ellene felelősségre vonás, hatalommal való visszaélés és lázadásra való felbujtás vádjával, miután támogatói 2021. január 6-án megtámadták az amerikai Capitoliumot. A szenátus mindkét perben felmentette. Miután 2020-ban kikapott Joe Bidentől, Trump történelmi visszatérést mutatott be a 2024-es választásokon. Grover Cleveland (1837–1908) mellett ő az egyetlen elnök, aki nem két egymást követő ciklusban nyert.”

Amerika-ellenes ideológia

A Nemzeti Portrégaléria mellett a Smithsonian Intézet kezeli a Smithsonian Amerikai Művészeti Múzeumot és az Afroamerikai Történeti és Kulturális Nemzeti Múzeumot is. Ahogy azt korábban megírtuk, Trump mindkét intézményt kiemelte egy márciusi elnöki rendeletben, amely a Smithsonian által működtetett múzeumokban megjelenő „Amerika-ellenes ideológiára” összpontosított.

A Smithsonian Intézetet, amelyet egykor széles körben az amerikai kiválóság szimbólumaként és a kulturális teljesítmény globális ikonjaként tiszteltek, az utóbbi években egy megosztó, faji központú ideológia hatása alá került. Ez a változás olyan narratívákat támogatott, amelyek az amerikai és a nyugati értékeket eredendően károsnak és elnyomónak ábrázolják

– olvasható a végrehajtási rendeletben.

Januárban Trump aláírt egy elnöki rendeletet, amely a szövetségi DEI-programok megszüntetését szorgalmazta. Röviddel a rendelet aláírása után a Smithsonian megkezdte DEI-részlegének leépítését. A márciusi elnöki rendelet kiadása után a média értesülései szerint az NMAAHC igazgatóját, Kevin Youngot csendben „határozatlan idejű” szabadságra küldték. Hivatalosan áprilisban távozott a posztjáról.



A Trump-kormányzat nemrégiben indoklás nélkül menesztette a Kongresszusi Könyvtár vezetőjét is: Carla D. Hayden volt az első afroamerikai és az első nő, aki a világ egyik legfontosabb könyvárának vezetője lehetett. Kirúgása dühös reakciót váltott ki a demokratákból.

(Borítókép: Kim Sajet 2019. november 17-én. Fotó: Shannon Finney / Getty Images)