Váratlan támadás érte a tehetségkutató döntőjét, komoly zűrzavart okoztak az elkövetők

Az online tehetségkutató idei évadának kilenc döntőse május 25-én a Dürer Kertbe érkezett, hogy egy-egy beszélgetéssel összekötött élő bemutatkozás mellett a nézők elé tárják döntős videóikat. Az eseménynek (amit közben élőben streameltek a Ki Mit Tube csatornáján) Puskás Peti volt a műsorvezetője. Eleinte úgy tűnt, gond nélkül zajlik majd le a döntő, de végül nem így alakult.

Egy külső támadást érzékeltek a Ki Mit Tube rendszerében a szervezők, amiről akkor úgy fogalmazott Puskás Peti, hogy botokkal próbálják befolyásolni a szavazást, ezért többször le kellett állítani azt, ezzel megőrizve az eredmény tisztaságát. Bár több extra produkció is lement, ezt a problémát sajnos nem tudták kiküszöbölni, ezért a műsor végeztével Puskás Peti bejelentette, hogy a szavazatokat lenullázzák, és majd azután indítják csak újra a voksolást, ha már tudják, hogy a rendszer biztonságos.

Erre több napot várni kellett, majd május 29-én egy rövid videó keretében Bánki Beni bejelentette, hogy sikerült kiküszöbölni a problémát. Mint utólag kiderült, a támadásnak valójában nem az volt a célja, hogy az eredményt befolyásolják, hanem egyfajta terheléses támadás volt, amivel az oldalt akarták ellehetetleníteni.

Ennek fényében a voksolási rendszer sértetlen maradt, így május 30-án délben újraindították a szavazást, ami egészen este nyolcig tartott. Ennek eredményét május 31-én este tették közzé.

Mentek a milliók

A 2025-ös Ki Mit Tube első három helyezettjéből kettő a zenés, egy pedig a videós tartalmak közül került ki. Az első helyet a Made in B zenekar és közreműködőjük, Vampire szerezte meg. A csapat a döntőre külön rögzített egy dalt Ez vagyok én címmel, amin az utolsó percekig dolgoztak, így a csapat énekes-gitárosa, Szentgyőrgyváry Balázs majdnem elvesztette mentős állását is, mivel hajnalig vágta a videót, reggel pedig elaludt, és késett a munkájából. A dal szerencsére meggyőzte a közönséget, így a szavazatok alapján a pécsi csapat vihette haza az ötmillió forint értékű támogatói csomagot, továbbá a Sziget is őket választotta különdíjasának, így idén ők léphetnek majd fel a fővárosi fesztiválon.

A második helyet szintén egy zenés produkció, Gucsi és EG rapduója szerezte meg. A döntőre egy bulizós, életet nagykanállal habzsoló dalt készítettek, hozzá egy klippel. A belefektetett munka láthatóan megtérült, mivel a hárommilliós támogatói csomagot nekik szavazta meg a közönség.

A harmadik helyen Olescher Domonkos végzett, aki újfent egy narrációval, belső gondolatokkal teletűzdelt vizuális montázst készített, hogy igazán bemutassa kreatív útját, belső világát, művészi megközelítését.

A videós alkotó ezzel elnyerte a nézők tetszését és szavazatait, plusz a velejáró kétmilliós támogatást.

Mivel a Sziget Fesztivál különdíja egybeesett az első helyezettel, így csupán egyetlen extra díjazott maradt az estéről. Az Index különdíját, ami a jövő videós tartalomgyártójának járt, a legjobb 27-be bekerült Poal Project kapta. A díjjal párosult, hogy a lap közös tartalom fejlesztésébe kezd majd a két sráccal, ami idővel az Index oldalán debütálhat.

A show-nak folytatódnia kell

Bár a fődíjakat csupán a hétvégén jelentették be, a különdíjasok kilétére már az élő döntő alatt fény derült. Noha az esemény alatt egyértelművé kezdett válni, hogy a győztesek kilétére aznap nem kerül sor, a műsort nem állították le, így minden extra fellépő produkcióját végignézhettük.

Az adás felénél Rose May jelent meg a színpadon, aki ugyan nem kapott elegendő szavazatot, hogy a döntőben versenyezzen, de Puskás Peti elmondása szerint Szabó Balázs Máté és Varga Ádám meghívták az eseményre, hogy dalát előadja. Másik extra produkció az utcazenész Marcell volt, akit szintén megkedvelt a közönség, ugyanakkor a döntőbe ő sem jutott be. Az énekes-gitáros a Bagossy Brothers Companytól hozta az Olyan Ő című dalt.

A fináléban megtekinthettük az összes versenyző döntős produkcióját, továbbá mindenkivel volt egy rövidebb bemutatkozó beszélgetés, amiben művészete, nevező és új videója, illetve aktuális érzései kerültek terítékre.

Ezekben a beszélgetésekben adott versenyző többnyire mentorával együtt lépett a színpadra Puskás Peti mellé, de azért akadtak meglepetések.

Kiss Ádám például nem tudott megjelenni az eseményen, így az ő mentoráltjával Huber Tamás, az Index főszerkesztő-helyettese beszélgetett. Linczényi Márkó és Puskás Peti között egy finomabb összeszólalkozás is kibontakozott előbbi mentoráltjával kapcsolatban, továbbá DearLordBenny a felkonferálás és mentora, Cinthya Dictator laudációja után könnyeivel küzdött, így nehezen szólalt meg a beszélgetés alatt. A döntőről készült teljes felvétel alább megtekinthető.