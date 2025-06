A Rómeó és Júlia valójában a nekrofíliáról szól?

Nem könnyű feladat a Shakespeare-ről harminc év alatt „összekutatott” anyagból könyvet írni, pláne nem olyat, amely a szakértők és a laikusok tetszését is elnyeri. Pikli Natália megugrotta ezt a feladatot, és egy sokszínű, egyszerre edukatív és olvasmányos, kifejezetten izgalmas monográfiaigényű művel jelentkezett.

Shakespeare az egyik, ha nem a legtöbbet kutatott irodalmi alak, akit több száz éve próbálunk megfejteni. Bár több mint négyszáz éve élt, máig új információk látnak róla napvilágot. De hogyan lesz valakiből Shakespeare-kutató?

„Géher István irodalomtörténész (William Shakespeare munkásságának egyik legnagyobb hírű magyar kutatója – a szerk.) olyan gazdagságát mutatta meg a shakespeare-i életműnek, hogy azóta sem tudok tőle szabadulni. Ráadásul pont akkor láttam a Kenneth Branagh-féle Sok hűhó semmiért című filmet. A tragikum és a komikum komplex összefonódása teljesen elvarázsolt.”

Hát így.

Az első női kutató

A kötet főbb témák mentén veszi végig a teljes pályát. A szerző hol műfajonként, hol korszakonként kategorizál, miközben amellett, hogy elemzi az életművet, azt a gondolkodást (és utat) is bemutatja, amelyet Shakespeare járt be az életében.

Ahogy Pikli Natália a prológusban is írja, nagyjából generációnként születik egy magyar nyelven született, magyar olvasóknak szóló, szakértők által írt mű:

Alexander Bernát 1916-ban,

Benedek Marcell 1957-ben,

majd a rendszerváltás után Géher István írt ilyen könyvet. Utóbbinak is már 34 éve.

„Amiket Géher István értelmezésként írt a drámákról, azok ma is zseniálisak, akár egyetértünk vele, akár nem, de a tudomány azért sok mindent jobban tud már Shakespeare-ről és koráról, mint 30 évvel ezelőtt” – mondja Pikli Natália. Ő az első női kutató, aki ilyen munkát adott ki a kezéből. Mint mondja, annak ellenére, hogy a hazai Shakespeare-kutatók nagyjából fele nő, a magyar akadémiai világban még mindig erőteljes a férfiközpontúság.

Mint minden Shakespeare-kutató, először én is azzal küzdöttem meg, hogy attól, hogy már több mint 400 éve írnak Shakespeare-ről, még lehet, hogy amit én akarok róla mondani, azt pont így, pont ebben a formában még nem mondták el. Az embernek meg kell teremtenie magában ezt a lelkiállapotot, kell egy kis pimaszság, hogy azt mondjam: szerintem ez nem így van! Ez nálam alkati adottság, nem szabad megijedni attól, hogy más professzorok mit mondtak. Azt kell mondani, hogy igen, ha én ezt alá tudom támasztani, akkor ez releváns olvasat.

A docens szerint oktatóként az egyik legnagyobb kihívás, amikor a diákok előítélettel érkeznek az órára. Megküzdeni a prekoncepciókkal, hogy Shakespeare unalmas vagy papírízű, komoly kihívás, de az előítéletek szerencsére elég hamar eltűnnek. Pikli Natália többek között azért akarta megírni ezt a könyvet, hogy ne a hamis mítoszok, a rossz tudás terjedjen a drámaíróról, hanem valóban helytálló, tényszerű dolgokat tudhassanak meg róla a fiatalok.

„Shakespeare nagyon inspiráló és gondolatébresztő, de ha elintézzük egy klisés vagy hagyományos, esetleg megkövesedett sztorival, akkor lefojtjuk a benne lévő kreatív energiákat.”

A jó fordítás ereje

Mint mondja, gyakran elfelejtjük, hogy Shakespeare a maga korában kortárs szerző volt, a saját közönségének kortárs nyelven beszélt a kortársról.

„Amikor mi Arany János fordításában adjuk a Hamletet fiataloknak, akkor egy nagyon régi szöveggel próbáljuk kortárs színházként előadni nekik a drámát.

Ez nem működik.

Szerencsétlen angol nyelvűeknek még rosszabb a helyzetük, mert nekik ezen a több mint 400 éves nyelven kell boldogulniuk, amit nagyrészt nem is értenek. Mi viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy újra és újra lehet fordítani. Főként Nádasdy Ádám fordításai nagyszerűek, amelyek nemcsak pontosak, de ő azt is tudja, hogy mi van az eredeti angol szövegben. Ez sajnos nem minden fordítóról mondható el. A másik pedig, hogy ő ezt kortárs nyelven adja vissza, így szövegei a színházban is remekül működnek” – mondja Pikli Natália.

A szerzőtől megkérdeztük: melyik művön lehet a leginkább érzékeltetni Shakespeare stílusát? Melyik a „legshakespeare-ibb” mű?

Ez nehéz kérdés, kicsit olyan, mint amit Lear király kérdezi a lányaitól, hogy mondják meg, ki szereti a legjobban… Szerintem az a mű, amelyik a leginkább megmutatja a shakespeare-i gazdagságot, a Szentivánéji álom. Nagyon sokrétegű, és dramaturgiailag is ügyes, miközben a költészet is benne van. Ráadásul egyszerre populáris és elit. A Hamlet sem véletlenül van elől a sorban, bár pont a könyvben írok arról, hogy azért az, hogy a nagy tragédiákról ennyire sok írás született, és mondjuk a Szentivánéji álomról kevesebb, javítandó dolog. Itt azért érdemes lenne fókuszt váltani.

A szerző szerint Shakespeare megítélése – főleg a rendszerváltás után – sokat változott. A rendszerváltásig olyan kultusza volt, ami nem engedte meg, hogy a populáris, a népszerű részét is igazán előtérbe hozzuk: a kultusz kissé elitista volt. Ez az elitista hozzáállás a legnépszerűbb műben, a Rómeó és Júliában, pontosabban az oktatási tananyagban is feltűnő.

„A Rómeó és Júlia nem rossz választás ahhoz, hogy valakivel megismertessük a szerzőt, csak ahhoz jól kéne tudni őt tanítani. A vulgárist, például Mercutio poénkodását a szexről ugyanúgy meg kellene benne mutatni, mint ahogy a lírát megmutatjuk benne. És akkor még ott a nekrofília témája is… Jó lenne, ha a drámát megmutatnánk a teljes gazdagságában.”

Az elitista kultusz tehát torzítja a valós képet Shakespeare-ről.

Szerencsére azonban itt a könyv, amely korrigálja mindezt, miközben mélyebb betekintést enged a legendás drámaíró életébe és munkásságába.

