Bereczki Zoltán szerint hatalmas támadási felület közéleti témában nyilatkozni

Mint elmondta, ez a koncert egyfajta áttekintése lesz az eddigi karrierjének, gyerekkorától kezdve egészen mostanáig, minden egyes életszakaszból. Ebből pedig természetesen nem maradhat ki az a korszak sem, amelyet a musicalszínpadokon töltött. Megjegyezte:

Olyan dalokat is hallhat majd a közönség, amelyeket hosszú ideje nem énekeltem, az életem és a pályám részét képezik, így most még egyszer, utoljára eléneklem ezeket.

Nemrégiben a Blikknek adott interjújában arról is beszámolt, hogy még idén is rendkívüli feladatok várnak rá. Mint elmondta, ősszel színpadra állítja Csetényi Anikó Piros esernyő című mesejátékát a Szentendrei Teátrumban, együttműködve a Kolibri Színházból távozó művészekkel. Ezzel a projekttel kiállna azok mellett, akik méltatlan helyzetbe kerültek a színházban történt változások miatt. Úgy fogalmazott, a koncerttel és az előadással is az a célja, hogy újabb szintre emelje pályafutását, de közben hű maradjon elveihez.

A közélettel kapcsolatban elmondta, nem szeret nyilatkozni ilyesfajta témákban, mivel úgy véli, hatalmas támadási felület, és legtöbbször csak félreértik, amit mond. Ő inkább maradna a művészetnél, ebben a formában kívánja kifejezni véleményét a világról, ezt érzi a leghitelesebbnek.

