Új megoldás született a kiégésre, Dél-Koreában sikerrel alkalmazták

Hvang Boum szoftvermérnökként dolgozott Szöulban. A folyamatos munka a kiégés szélére sodorta, majd úgy döntött, váltani akar. Harmincévesen megírta első kötetét, A könyvesbolt című alkotást, ami a healing fiction (gyógyító regény) műfajának egy alappéldánya lett. A könyv hamarosan megjelenik Magyarországon is, de a most induló Irodalom Éjszakáján megismerkedhetnek vele a magyar olvasók is.