Meghalt Edmund White, a meleg élet krónikása

Edmund White olyan félig önéletrajzi ihletésű regényeivel vált ismertté, mint a A Boy's Own Story, vagy a The Joy of Gay Sex (A meleg szex öröme) című úttörő alkotása. Az író kedd éjjel halt meg, miközben a mentőre várt, gyomorbetegség tünetei jelentkeztek nála – írja a The Guardian.

White nagy hatással volt a modern melegirodalomra, LMBTQ+ írói díjakat neveztek el róla, és olyan szerzők, mint Garth Greenwell, Édouard Louis, Ocean Vuong, Brandon Taylor és Alexander Chee is megemlítették jelentőségét. White az 1970-es évek végén nőtt fel, és egyszer azt mondta a generációjáról:

Gore Vidal és Truman Capote előtt a melegregényeket heteró olvasóknak írták. Mi a meleg olvasóközönséget tartottuk szem előtt, és ez jelentette a különbséget.

White 1940-ben született Ohióban, de Illinois-ban nőtt fel. Felvették a Harvardra, de ehelyett a Michigani Egyetemet választotta, hogy a terapeutája közelében maradhasson, aki biztosította White-ot, hogy „meg tudja gyógyítani” a homoszexualitását; ezt a kérdést regényeiben is feldolgozta. Ezután New Yorkba, majd San Franciscóba költözött, ahol szabadúszó íróként, később pedig magazinszerkesztőként is dolgozott.

A meleg szex öröme

1973-ban megjelent, Forgetting Elena című debütáló regényét Vladimir Nabokov „csodálatos könyvként” méltatta. Ezt követte 1977-ben a The Joy of Gay Sex című úttörő szexuális kézikönyv, amelyet White pszichoterapeutájával, Charles Silversteinnel közösen írt.

White pályafutása nagy részében a saját életéből merített, főbb témái közé tartozott a meleg férfiak helyzete és a szexuális szabadság kérdésköre.

Vitathatatlanul legismertebb műve, az 1982-es A Boy's Own Story trilógia első darabja volt.

1983 és 1990 között Franciaországban élt, ahol olyan zsenikkel barátkozott, mint Michel Foucault, és érdeklődött a francia irodalom iránt, majd megírta Jean Genet csodált életrajzát, amiért Pulitzer-díjat kapott, valamint Marcel Proust és Arthur Rimbaud történetét is. Pályafutása során több mint 30 könyvet írt.