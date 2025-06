Nyomorúságos élete volt a fiatal lánynak, de halott nővére ruhái mindent megváltoztattak

Dunai sváb – így hívták annak a mintegy félmillió németnek a leszármazottait, akik a Duna folyását követve vándoroltak le a történelmi Magyarországra, hogy új életet kezdjenek. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után Magyarország, Románia és Jugoszlávi polgárai lettek, életük azonban a második világháború után igazán nehézzé vált. Sokukat azzal vádolták, hogy a nemzetiszocialistákkal együttműködtek a háborúban, ezért egy részük elmenekült, de sokukat kitelepítették.

Ahogy azt a Néprajzi Múzeum legújabb kiállításának tárlatvezetésén is megtudtuk, ekkoriban mintegy 15 millió németet toloncoltak vissza Németországba Európa keleti feléről. Bár a magyar emlékezetben megvan az a történet, hogy az évtizedekkel később visszalátogató svábok a nyugati gazdagságot hozták magukkal, a történet azon része kevésbé ismert, hogy mit éltek át, amikor szinte nincstelenül vadidegenek otthonaiba költöztették be őket akaratuk ellenére, sokszor rokonaiktól, barátaiktól elszakítva.

Kirekesztés

Ulm városában található a DZM, a Dunai Svábok Központi Múzeuma (Donauschwäbisches Zentralmueseum). Az intézményt 2000-ben alapították azzal a céllal, hogy a dunai svábok történetét mutassák be múzeumi formában. Németország azon térségében található a DZM, ahová a svábok jelentős részét telepítették azzal a céllal, hogy integrálják őket a többi sváb nemzetiségű polgár közé.

A betelepítetteknek azonban azzal kellett szembesülniük, hogy amíg Európa keleti részén, akár hazánkban azért voltak mások, mert ők képviselték a sváb kultúrát egy idegen kultúrkörnyezetben, Németország svábföldi lakói mellett épp olyan idegennek számítottak.

Más szokásaik voltak, viseletük is eltért, máshogy étkeztek, sokszor más volt a vallásuk is, ráadásul a nyelvet is máshogy használták.

Ahogy a Dunai Svábok Központi Múzeumának igazgatója, Szalay Tamás elmondta, sok nehézségen kellett átverekedniük magukat a frissen betelepített lakosoknak. Kinézték, sokszor cigánynak nevezték őket. Mivel máshogy beszélték a német nyelvet és anyagi javaik sem voltak, csak amit épp magukkal tudtak cipelni, így az értelmiségi munkáktól, a továbbtanulástól is elvágták a legtöbbjüket.

22 Galéria: A Súlyos anyag című tárlat a Néprajzi Múzeumban Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ráadásul a helyi lakosok a hátuk közepére sem kívánták őket. Egy elpusztult, nincstelen, háborúban kizsigerelt országba érkezett több millió éhes száj, akiket erőszakkal (politikai célzattal, hogy beolvasszák őket) más családok otthonaiba telepítettek be. Míg a dunai svábok Magyarországon földekkel, házakkal rendelkeztek és sokszor a jómódú parasztság legfelsőbb rétegét képviselték, ott kívülállókká váltak. Díszes viseleteik miatt kiváltképp kilógtak a többiek közül.

Szörnyű volt a népviseletben. Az emberek már messziről felismertek. Kívülálló voltam

– látható az idézet a kiállításon Kremer Elisabeth-től, akit 15 éves korában költöztettek ki Németországba.

Voltak családok, amelyek elégették ezeket a ruhákat, hogy könnyebben beilleszkedjenek, de nagy volt a nélkülözés, kevés az anyag, így sokan megőrizték, egyesek pedig átalakították a Magyarországról hozott viseletet, hogy passzoljon a korszellemhez.

Munka a halálig

Hasonló eset volt egy fiatal testvérpár, Elisabeth és Katharina ruháinak története – egy fontos különbséggel. 1944-1945 telén több mint ötvenezer magyarországi, jugoszláviai és romániai német nőt hurcoltak el a Szovjetunióba, hogy 1949-ig dolgoztassák őket.

Elsősorban 18 és 35 év közötti nőket vittek el, akiket nehéz fizikai munkára kényszerítettek. A lerombolt épületeket építtették újjá velük és munkatáborokban foglalkoztatták őket. Vastag, robusztus nadrágot és kabátot kaptak, a magukkal hozott viseletüket pedig többnyire ételre cserélték. Szabadulásuk után sokan nem tértek vissza a hagyományos öltözethez, de rengetegen haza sem jutottak.

Minden hetedik nő életét vesztette a kényszermunkában, így hátramaradt ruháik emlékké váltak, amiket sok család örökre megőrzött hordatlan állapotban, néhányat azonban a fiatalabb lányok örököltek meg.

Ez volt Elisabeth és Katharina esetében is. Elisabeth-et elvitték, sosem tért haza. Élénk kék ruhája fejkendőjével, ami hétköznapi öltözéknek készült, a most megnyílt kiállítás része. A lány sosem hordhatta.

De nem minden öltözéke maradt érintetlen, hiszen a nélkülözés nagy úr volt. Katharina, amikor már tudták, hogy Elisabeth nem tér haza, megkérte édesanyját, hogy szabják át modernre nővére ruháit, hadd hordhassa. Anyja eleinte hevesen ellenkezett, de mivel az ő családjuk az NDK-ba érkezett, ahol még rosszabb volt a helyzet, új ruhákat pedig nagyon nehéz volt beszerezni, ezért végül belement. Ezek közül a darabok közül látható egy zöld, virágmintás, modernebb öltözet a kiállításon, amit Katharina nem hordhatott hétköznapokon munkához, csupán különleges eseményekhez, mint az ünnepségek, vagy ha esetleg filmszínházba mentek.

A kiállított ruhák között több is van, ami az elhurcolt lányok történteit eleveníti fel, vagy épp tulajdonosa nem tudta többé hordani, mert az új környezetben nem nézték jó szemmel, és lehetőség sem adódott rá.

Fekete menyasszony

A Súlyos anyag című kiállításnak pedig épp ebben rejlik a különlegessége. Ahogy azt Szalay Tamás mellett Henrike Hampe, a Dunai Svábok Központi Múzeumának munkatársa, a kiállítás kurátora is elmondta, gyűjteményükben 12 ezer textil van, ebből válogatták ki azt a mintegy 20-30 viseletet, amelyek történetét most a Néprajzi Múzeum látogatói is megismerhetik.

Az igazgató azt is elmondta, hogy idővel egyre több dunai sváb leszármazott érkezett, hogy hasonló családi ereklyéket adjon nekik, így már csak azokat a ruhákat kezdték befogadni, amelyekhez történet is párosult. A mostani kiállítás is ezeket a történeteket mutatja be a látogatónak. Megtudhatjuk, hogyan lehet egy tehénért templomi ünneplőt szerezni, hogyan váltotta fel a fekete menyasszonyi ruhát a fehér, az előbbi miért volt akkoriban praktikusabb, továbbá miért volt kirívó szín a rózsaszín, és mit visz magával az ember, ha menekülnie kell.

A kiállított tárgyak több mint száz évet ölelnek fel, tekintve, hogy a legrégebbi darab 1880-ból való.

A tárlat címe (Súlyos anyag) nem csupán a történetekre utal. Azt is megismerhetjük, hogy milyen elképesztően nehezek és kényelmetlenek voltak azok a népviseletek, amelyek presztízst jelentettek rétegzett szoknyáikkal, ráadásul olyannyira nem voltak praktikusak, hogy még vécére sem lehetett bennük kimenni, ezért a viselőjük inkább az ivást is hanyagolta.

A kiállításon azt is megtekinthetik az érdeklődők, hogy a náci rendszer hogyan idealizálta a díszes, paraszti viseletet Erna Piffl alkotásain keresztül, de a tárlat a jelenre is reflektál, ahogy a mai divatban megjelennek a sváb népviseleti elemek.

A Súlyos anyag című tárlat kurátora Henrike Hampe, a Dunai Svábok Központi Múzeumának munkatársa. A kiállításon a Néprajzi Múzeum két szakértője, Lackner Mónika és Vass Erika dolgozott vele. A tárlatot 2026. január 25-ig lehet megtekinteni Budapesten.

(Borítókép: A Súlyos anyag című tárlat a Néprajzi Múzeumban. Fotó: Papajcsik Péter / Index)