Újabb koncertjét mondta le betegség miatt Rod Stewart

Rod Stewart énekes jelenleg a One Last Time című turnéján van, amely – saját elmondása szerint – az utolsó nagyszabású világ körüli koncertsorozata lesz. Csütörtökön lépett volna fel Las Vegasban.

Rod Stewart csütörtökön lépett volna fel Las Vegasban, a Caesars Palace-ban, ám betegség miatt kénytelen volt lemondani a koncertet.

Az előadó az Instagramján osztott meg egy üzenetet, miszerint influenza gyötri, és az orvosa pihenést javasolt neki.

Szörnyen sajnálom, de le kell mondanom a június 5-i koncertemet a Caesars Palace Colosseumában. Az orvosom egy kicsit több pihenést rendelt el, hogy kigyógyuljak az influenzából

– írta az énekes.

A 80 éves Rod Stewart jelenleg a One Last Time című turnéján van, amely elmondása szerint az utolsó nagyszabású világ körüli koncertsorozata lesz. Az énekes Magyarországon is számos alkalommal fellépett, legutóbb szűk egy éve, az MVM Dome-ban.

(Borítókép: Rod Stewart fellép a színpadon a 2025-ös American Music Awards díjátadóján 2025. május 26-án. Fotó: Christopher Polk / Getty Images)