Ma ünnepeljük Thomas Mann, a XX. század egyik legfontosabb írójának születésnapját. Sok mindent elmondhatunk róla, rossz apa volt, egoista, hiú és képmutató alkotó, de zseni is, aki nélkül a mai irodalom sem olyan lenne, amilyen.

Thomas Mann, a német írófejedelem 1875. június 6-án született Lübeckben. Viszonylag boldog gyerekkort töltött félig brazil édesanyja szoknyája mellett, bár apját korán elvesztette. Négy testvére volt, Heinrich szintén sikeres író lett. Thomas érettségi nélkül irodistának állt, majd újságíróként dolgozott bátyja lapjánál. Huszonkilenc évesen találkozott Katharina Pringsheimmel, akit – nem őszinte érzésektől vezérelve, mert a férfiakhoz vonzódott – feleségül vett, és 6 gyerekük is született.

Az 1901-es A Buddenbrook ház meglepő sikere után már csak az írás érdekelte, ebben törekedett a tökéletességre, amiről a Halál Velencében című művében azt írta:

A tökéletességen megpihenni örök vágya annak, aki kiválóságra törekszik; és a Semmi vajon nem változata-e a Tökéletesnek?

De a nagy alkotói maximalizmus közepette gyerekeivel nem igazán foglalkozott, nem is szerette őket, a társadalmi kérdésekben, politikában azonban kiadta érzelmeit. Az első világháború után a weimari köztársaságban teljes mellszélességgel képviselte a humanizmust és a demokráciát, felszólalt az egyre terjedő antiszemitizmus és a szélsőjobboldali eszmék népszerűsödése ellen. Mikor a nácik bátyja könyveit is tűzre vetették, zsidó származású feleségével elhatározták, hogy elhagyják az országot. Először Dél-Franciaországba mentek, majd Svájcba, de a német állam nem érvényesítette az útlevelét, sőt lefoglalták müncheni lakását és ingóságait.

Amerikában már letelepedhettek, a 2. világháború alatt itt mondta el híres beszédét a BBC-ben: éles hangon bírálta Hitlert, és a háború befejezésére szólított fel. 1949-ben tértek haza először, véglegesen 1952-ben telepedtek le Svájcban.

Boldogtalan zsenik

Mann érzelmileg egész életében frusztrált volt, viszonzatlan vonzalmairól, elfojtott vágyairól szorgalmasan írt naplói árulkodnak. Már huszonéves korában próbált közeledni a férfiakhoz, nagy plátói szerelme volt a hegedűművész Paul Ehrenberg, épp az ő visszautasítása kergette a sok boldogsággal nem kecsegtető házasságba. De titkos érzelmei utat törtek sorain át: ott vannak a Halál Velencében lapjain is. A 6 Mann gyerek szinte mind boldogtalan volt, Klaus, a Mephisto írója, felvállalta homoszexualitását, de szenvedett tőle és attól, hogy nem tud kitörni apja árnyékából. Rászokott a drogokra, több öngyilkossági kísérlete után egy sikerrel végződött, de igazán csak testvérei siratták, apja a temetés után többet nem látogatott a sírjához.

Tilmann Lahme A Mannok című családtörténete – ami kevésbé regény, mint inkább egy óriási esszé, alapos kutatómunka és rengeteg dokumentum összerendezése – szépen bemutatja, milyen rideg és csak az alkotásra fókuszáló apa volt Mann. Egyáltalán nem vette ki a részét sem a gyereknevelésből, sem a háztartás körüli dolgokból. Nem csoda, hogy a szeretethiányban szenvedő gyerekek mind pszichésen sérült felnőttek lettek, és bár szinte kivétel nélkül tehetségesek voltak valamiben, a sok lelki baj megakadályozta, hogy igazán kiteljesedjenek.

Thomas Mann 1929-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Erről hangoztatta, nem fontos, de nagyon is hízelgett hiúságának, sőt, dolgozott is az ügyön: lobbizni kezdett az utolsó német Nobel-díjasnál, Gerhart Hauptmann-nál. Azt írta neki levélben, skandalum lenne, ha egy esélyes honfitársa, Arni Holz kapná meg a díjat, és nem ő. Sőt, egy svéd újságtól lejárató cikket is rendelt Holzról, hogy csökkentse esélyeit. Nem sokkal később meghalt Holz, Thomas Mann pedig elnyerte a Nobel-díjat. Utolsó interjújában úgy nyilatkozott, nem őt, hanem Arni Holzot illette volna meg a díj.

Az író többször is járt Budapesten, utolsó, 1937-es látogatására írta József Attila a Thomas Mann üdvözlése című versét, amit azonban nem olvashatott fel neki rendőrségi tiltás miatt. A vers zárósora a magyar irodalom egyik legtöbbet idézett sora:

Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen / néz téged, mert örül, hogy lát ma itt / fehérek közt egy európait.

A korabeli sajtóban nem is ennek volt nagy visszhangja, inkább annak, hogy Mann a vizit előtt nem sokkal megszerezte a csehszlovák állampolgárságot – miután 1936-ban a nácik megfosztottak a némettől. Hogy miért pont a csehszlovákot, miért nem a magyart? Mert a Brünn–Prága vasútvonalon fekvő Prosetsch község menedékjogot adott neki, így csehszlovákiai illetőséget is kapott. Szépirodalmi munkásságát esszéi, tanulmányai, beszédei és saját műveihez írott kommentárjai egészítik ki. Legismertebb művei A Buddenbrook ház mellett a Halál Velencében, A varázshegy, a Mario és a varázsló, a József és testvérei, a Lotte Weimarban és a Doktor Faustus.

(Borítókép: Thomas Mann New Yorkban 1943-ban. Fotó: Fred Stein Archive / Archive Photos / Getty Images)