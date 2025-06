Kétszáz férfi egy teremben, és mindenki fél pontokért szorong

Sakktáblák a Nyitott Műhely színpadán – sőt még a nézőtéren is ülnek olyanok, akik ölükben tartják a sakktáblájukat, készen állva a játékra. Mások Bartók Imre legújabb, Damien című regényét lapozgatják, de olyanok is akadnak, akik mindkettőt teszik. A budapesti kulthelyen nem színdarabra, hanem könyvbemutatóra gyűltünk össze – bár akár háromfelvonásos előadásként is értelmezhetnénk az estet. Először színpadi beszélgetés zajlik: a szerzőt Valuska László kérdezi.

Kétszáz szorongó férfi

A történet szerint Damien Lazard, az ismeretlenségből feltörő sakkozó egyre közelebb kerül a világbajnoki címmeccshez. Maga sem érti, minek köszönheti váratlanul jött sikereit – ahogyan abban sem biztos, egyáltalán vágyik-e a győzelemre. Miközben egyik verseny követi a másikat, egy belső utazáson is végighalad, amelynek során a franciaországi gyerekkor képei éppúgy megelevenednek, mint Hannibál és Napóleon hadjáratai. Damien egy rejtélyes applikáción is dolgozik, ám mintha nemcsak a kliensei, hanem mindenki más is akarna tőle valamit – kivéve azt az egyvalakit, aki a legfontosabb számára.

Bartók Imre először arról beszélt, milyen személyes kötődése van a sakkhoz. Valuska szerint ez azért is fontos, mert az elbeszélésből világosan kiderül, hogy a szerző mély tudással rendelkezik a játékról. Kiderült, hogy gyerekként ismerkedett meg a sakkal, majd 13-14 éves korában „fertőzte meg” igazán a játék. Olyan revelatív élményként élte meg, mint első irodalmi felfedezéseit.

„Nem érted, de tudod, hogy valami gazdag és fontos történik a játszmában – valami több annál, mint amit addig tudtál róla” – mondta. Jó korban volt ahhoz, hogy autodidakta módon egy-két év alatt komoly fejlődésen menjen keresztül – aztán arra jutott: az egész borzalmas.

Mármint a versenysakk az egyik legborzalmasabb dolog az életemben – amikor egy hatalmas, bevilágított teremben kétszáz szorongó férfi délután kettőtől este kilencig szenved fél pontokért... Hamar rájöttem, hogy a versenyzés nem nekem való.

Ma már boldog amatőrként naponta 20–30 percet „veszteget” a sakkra. Valuska László megjegyezte, hogy olvasás közben nem az volt az érzése, hogy a szerző amatőr lenne. Bartók erre azt felelte, nem a regény miatt mélyedt el a sakkban – egyszerűen a puszta érdeklődése irányította a játék felé.

Az élsakkozók számára ez elsősorban sport. Ezért is jó amatőrnek lenni: így felhőtlenebb hozzáférésed van a dolog művészi aspektusaihoz

– fogalmazott Bartók.

Mindent megkérdőjelez

Szó esett arról is, hogyan jutott el a szerző a Jerikó épül és a Lovak a folyóban című regényei után a Damienig. Korábbi köteteiben nem voltak kifejezetten hangsúlyos karakterek – most azonban más volt a helyzet. Bartók szerint ezúttal látta maga előtt Damien mozdulatait, ahogy végigmegy az utcán – ez a kép adta az alapját egy karakterközpontúbb történetnek.

Damien nem magyar, de Budapesten él, innen járja be sakkozóként a világot. Egyre sikeresebb, miközben maga sem érti, miért – csupán látja, hogy „megy a szekér”, miközben mindent megkérdőjelez. Valuska László ekkor közbevágott: vajon ki játszhatná el Damien szerepét?

„Nagy Ervin” – vágta rá határozottan Bartók. A közönség ujjongott.

A beszélgetést követően Bartók Imre dedikálta a kötetet – hosszú sor kígyózott a színpad mellett, sokan személyes benyomásokat is megosztottak vele. Végül a szimultán sakkpartik következtek: a sakktáblák kinyíltak, a nézőtér egy pillanat alatt klubhelyiséggé változott.

Az este pedig megmutatta: a sakk és az irodalom ugyanabból a kíváncsiságból és figyelemből táplálkozik – abból, ahogyan értelmet próbálunk adni a lépéseknek.

(Borítókép: Bartók Imre. Fotó: Oláh Gergely Máté / Jelenkor Kiadó)