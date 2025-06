A férfi, aki egy szál bugyiban és magassarkúban csavarta el a nők fejét

Édesapja, John L. Nelson dzsesszzenész volt, aki a Prince Rogers Trio nevű zenekarban játszott, édesanyja, Mattie Della Shaw pedig ugyanebben a formációban énekelt. A zene már gyerekként meghatározó szerepet játszott Prince életében: háromévesen apja zongorája varázsolta el, és bár kezdetben nem volt szabad játszania rajta, teljesen beleszeretett annak hangzásába.

Szülei hétéves korában elváltak, ami hatással volt a kisfiúra, ugyanakkor a zenei pályán is elindította. Ezután kezdett zongorázni: először csak tévésorozatok főcímzenéit próbálta lejátszani. Prince-t fiatalkorától kezdve a zene iránti szenvedély és a kreativitás hajtotta, amely később világhírű művésszé tette őt.

Minden téren remekelt

Már fiatalon több hangszeren játszott, és saját dalokat írt. Minneapolis zenei közössége hamar felfigyelt a tehetséges tinédzserre, aki stúdiófelvételeket készített, majd nemsokára lemezszerződést kapott. Első albuma 1978-ban jelent meg, karrierje alatt pedig több tucat lemezt adott ki.

A zene mellett Prince remekül táncolt, színészkedett, sőt a divat terén is maradandót alkotott.

Prince megszállott alkotó hírében állt, kreativitása és munkabírása legendás volt. A Purple Rain című film (és az azonos című album) világszerte híressé tette, de Prince nem elégedett meg azzal, hogy popsztár legyen. Folyamatosan feszegette határait, a funk, soul, rock, jazz és elektronikus zene is közel állt hozzá.

Életében 32 díjat és 163 jelölést kapott: hét Grammy-díjat, egy Oscar-díjat, egy Golden Globe-ot is nyert, 2004-ben pedig felvették a Rock and Roll Hall of Fame-be.

2016. április 21-én, 57 évesen halt meg.

(Borítókép: Prince 1985. február 19-én. Fotó: Michael Ochs Archives / Getty Images)