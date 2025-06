Sikeres énekesnő volt, de világgá ment, és igazgató lett Egyiptomban

Nagyot fordult a világ egy év alatt Váczi Eszterrel: 2024. június 6-án volt a Váczi Eszter Quartet Lesz majd úgy című albumának lemezbemutató koncertje a Pesti Színházban, és ez most, 2025. június 6-tól jelenik meg a Spotifyon, minden héten egy új dal. A jazzénekesnő mindezt már Egyiptomban várja, április közepétől ugyanis ő tölti be a kairói Liszt Intézet igazgatói posztját. Telefonon beszélgettünk vele, de a szavaiból úgy áradt a magyar és az arab kultúra iránti szeretet, mintha Kairó egy girbegurba utcáján kávéztunk volna.

Váczi Eszter izgalmas kettős életet él, mint egy hercegnő Seherezádé meséiből, amiről eddig csak kevesen tudtak. Persze az is lehet, hogy a mese szálai ugyanonnan indulnak, és ugyanoda vezetnek mindkét esetben. Különleges, fátyolos hangját mindenki ismeri, az is, aki csak egyetlen dalt hallott tőle, a Csepp a tengerben című slágert a Jazz + Az együttestől. A jazzénekesnő emellett a Váczi Eszter Quartettel öt lemezt adott ki, a legutolsó anyagot Lesz majd úgy címmel tavaly mutatták be a Pesti Színházban.

„Most jutottunk el odáig, hogy végre elkészültünk a stúdiófelvételekkel, így a lemezbemutató koncert után egy évvel megjelenhetnek a dalok a Spotifyon. Június 6-tól minden héten egy szám kerül fel a zenemegosztóra” – mondja Eszter, akit Egyiptomban értünk utol, április közepétől ugyanis ő a kairói Liszt Intézet igazgatója.

Műtét után szakdolgozat

Az, hogy Váczi Eszter hogyan került Kairóba, mesébe illő. Miközben rengeteg munka, tanulás, mélyen megélt érdeklődés és elhivatottság van mögötte, ez a megtisztelő lehetőség számára is váratlanul jött. „Hobbiként indult az arab kultúrához, az orientális zenéhez való vonzódásom, de soha nem vertem nagydobra, hogy ezzel foglalkozom” – kezdi Eszter, aki miután diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzének szakán, elvégezte az ELTE bölcsészkarán az arabisztika szakot is.

„Elég késői hajtásként, a 30-as éveim elején jártam az ELTE-re. Végigcsináltam – ekkor még MA-képzés volt – az öt évet, de jóval később írtam meg a szakdolgozatomat és kaptam meg a diplomát, mert közben megszülettek a gyerekeim, és a zenei pályám is sok elfoglaltsággal járt. A véletlen hozta azt is, hogy egyáltalán belevágtam a szakdolgozatírásba: egy térdporcműtét miatt huzamosabb időre »ágyba kényszerültem«, és ezt isteni beavatkozásnak éreztem, hogy befejezzem, amit elkezdtem: a szakdolgozatomat egyébként arab zenei témából írtam.”

Arabul már ekkor is tudott valamennyire, de a nyelvészeti szakon inkább szövegvizsgálattal foglalkoztak, semmint a praktikus nyelvhasználattal. A fiatalabb évfolyamtársak ösztöndíjjal Szíriába, Tunéziába, Kuvaitba mentek nyelvet tanulni, de Eszternek ezt az anyaság és az itthoni zenei munkák miatt lehetetlen volt megvalósítani. Amikor kézhez kapta a diplomát, elhatározta, hogy jobban beleássa magát a nyelvbe. „Úgy éreztem, tartozom magamnak ennyivel.”

Covid után doktori iskola

Az igaz mese szálai pedig úgy szövődtek tovább, hogy elkerült egy tanárházaspárhoz.

Markó Tímea és egyiptomi kopt származású férje, Michael szenzációs nyelviskolát vezetnek itthon. Az igazi értékük abban rejlik, hogy az oktatás mellett kinyitják számunkra az ablakot az arab világra. Rengeteg programot, előadást is szerveztek, kulturális kitekintést adtak. Tudták, hogy nagyon szeretem az arab zenét, ezért felkértek, hogy tartsak egy előadást Fairuz libanoni énekesnőről, aki az arab világ egyik meghatározó előadója. Később megkérdezték, nem érdekelne-e, hogy órákat adjak náluk arab éneklés témában.

Eszter erre azt mondta, hogy ez nagyon megtisztelő, de valójában ő maga az, akinek órákat kellene vennie. Azt az egy-két dalt, amit tud, egy „szakkör” keretében meg tudja tanítani, de ahhoz, hogy fel legyen építve egy komoly tudásanyag, neki is bele kell ásnia magát.

Újabb fordulatként aztán jött a Covid, és mivel színpadi előadóként megszűnt minden lehetősége a szereplésre, a gyerekekkel való otthoni tanulás mellett elkezdte magát beleásni a témába. „Annyira belemerültem, hogy a férjem kapacitálására érdeklődtem egykori tanszékemen, nem folytathatnám-e a témámat PhD-képzés keretein belül. Végül elfogadták a jelentkezésemet, végigcsináltam a felvételi procedúrát, és elkezdtem a doktori képzést.”

Március 15. Kairóban

Eszter tudta, hogy ezzel a témával előbb-utóbb terepre kell mennie, hiszen amire a kutatása irányult, az az éneklés, az énektechnika, az arab előadók által használt díszítésvilág. „Arra voltam kíváncsi, hogyan lehet közelebb hozni egy európai hallgató számára az arab éneklés csodáját. Ezzel párhuzamosan magam is szeretnék otthonosan mozogni benne, így sokkal hitelesebben tudnám átadni a tapasztalataimat.”

Az arab, egyáltalán az orientális zene kutatása végtelen óceán, megszámlálhatatlan mennyiségű mű született a témában. Eszter úgy gondolta, felesleges erről még egyet írni.

Ezek általában a hangszeres zenével foglalkoznak, az éneklésről nem nagyon szoktak írni, mert az az általánosan elfogadott nézet, hogy az orientális előadásmód sajátosságai szájhagyomány útján terjednek, illetve hallgatással és rengeteg gyakorlással. Nyughatatlan személyiségem az ilyen kijelentéseket nem hagyja annyiban. Szeretném definiálni, mi történik egy adott dal előadása során. Zeneelmélet, énektechnika, kötöttségek vagy épp improvizáció terén.

De hogyan induljon el az ember terepunkára, hogy arab énekesekkel interjúzzon? „A férjem imád bedobni a mély vízbe, és ilyenkor arra megy ki a játék, hogy felszínen tudok-e maradni. Egy éve kaptam tőle egy repülőjegyet Kairóba. Az egyetem alatt eltöltöttem ott egy nyarat nyelvtanulás céljából – ez is determinálta az érzelmeimet a térség iránt –, 2018-ban pedig részt vettem a Kairói Jazz Fesztiválon Szvétek-Palla Attila akkori kulturális igazgató meghívásának köszönhetően,

így már volt egy kis helyismeretem.

A hét folyamán előre egyeztetett találkozókra mentem Kairóban élő és praktizáló énekesekhez. Már a kint töltött idő vége felé jártam, amikor kaptam egy kedves megkeresést a követségről, hogy a napokban március 15-i megemlékezést tartanak, amelyre szeretettel várnak.”

Vagy együtt, vagy sehogy

Az énekesnő mesebeli útján már eddig is sok véletlen akadt, a véletlenek azonban csak azokat segítik, akik bátrak. Eszter vasárnap ment volna haza, mert hétfőn már vidéken volt fellépése, de végül vállalta a kockázatot: átrakta a repülőjegyét másnap hajnalra, hogy el tudja fogadni a meghívást, és ott, azon az estén hangzott el először, hogy vezetőt keresnek a Liszt Intézet élére.

Megkérdezték, nem akarnám-e benyújtani a pályázatot, hiszen van egyfajta helyismeretem, érzelmi elhivatottságom is a térség iránt. Kulturális területről jövök, ha szigorúan a papírjaimat nézem, akkor megvan hozzá a végzettségem is két diplomával és valamennyi nyelvtudással.

Eszter először teljesen lefagyott, mert egyedülállóként örömmel fejest ugrott volna a kínálkozó lehetőségbe, de van két gyermeke, akiknek semmiféle kötődésük nincsen ehhez a történethez. „Hat napom volt, hogy beadjam a pályázatot, és mondtam a férjemnek, hogy ez most rajtuk múlik. Eljátszhatok szentimentálisan a gondolattal, de mi egy család vagyunk, és ezt vagy együtt csináljuk, vagy sehogy.

A férjem pedig csak annyit mondott, hogy ez volt az álmod, nem? Próbáljuk meg!

Onnantól kezdve felgyorsultak az események, beadtam a pályázatot, behívtak egy interjúra, két interjúra, mindez ráadásul pont egybeesett a tavaly június 6-i lemezbemutatónkkal: próba közben csörgött a telefonom, Csaba Gábor helyettes államtitkár hívott, hogy gratulál. Azt hittem elájulok.”

Nemzetközi szerződések az öltözőben

Van úgy, hogy az élet átnyújt egy ajándékot valami olyasmiért, amit az ember addig csak belső „kényszerből” csinált, fogalma sincs, hogy miért.

Semmi esélyt nem láttam arra, hogy valaha ezzel foglalkozom majd. Előadókét van egy pályám, ezzel keresem a kenyerem több-kevesebb sikerrel, bárki megkérdezhette volna az elmúlt évek során, hogy miért erőltetem ezt? Minek vacakolok az arab költészettel meg a dalaikkal, minek veszek a semmiért nyelvórákat, ha nincs hol gyakorolnom? Olyan volt az egész, mint a kidobott pénz, és ez így ment egy évtizeden át – majd egyszer csak minden értelmet nyert.

Ezek után kemény felkészítés következett, Eszternek művészemberként nemzetközi jogot, külkapcsolati és gazdasági ismereteket is el kellett sajátítania, és számot adni róla. „Volt, hogy a fellépések alatt az öltözőben a másnapi vizsgára próbáltam memorizálni az ilyen-olyan nemzetközi szerződéseket” – meséli nevetve. Végül mindent sikeresen abszolvált, és április 15-én elfoglalta a kairói szolgálati helyét. A következő hetek, hónapok feladata lesz, hogy a gyerekek miként tudják követni Esztert, miközben a munkát, a programokat is be kell indítania.

A kairói Liszt Intézet nincs annyira a köztudatban, mint a londoni, párizsi vagy a New York-i magyar intézet, de a kultúrdiplomáciai kapcsolatok ötven évre tekintenek vissza, a klasszikus diplomáciai kapcsolatfelvétel pedig már majdnem száz éve megtörtént a két ország között. Eszter az elsők között szeretné meghívni Vasas Erika kortárs táncos cLOCK című monodrámáját, hiszen a táncban, miként a zenében, nincsenek nyelvi korlátok.

Kairóban az európai vagy amerikai nagyvárosokkal ellentétben nem él akkora lélekszámú és összetartó magyar közösség,

amely időről időre konkrét programokat igényelne. Itt valóban a helyieknek kell bemutatni a magyar kultúrát, és ennek az egyik leghatékonyabb és legizgalmasabb módja az együttműködés.

Lesz majd úgy

A jazzénekesnő közben szeretné folytatni a doktori kutatásait is, és arra a kérdésre, hogy az arab és magyar népzenének vannak-e érintkezési pontjai, így válaszol: „Bartók Béla komoly kutatásokat folytatott a térségben, nem lehetne nagyobb szaktekintélyt megemlíteni ennek elemzésére. Az én fülemnek az arab zeneelmélet nagyon emocionális és szerteágazó, nem igazán szokta előhívni bennem a hazai népzenei hagyományt.”

Eszter már Kairóban örülhet annak, hogy Lesz majd úgy című albumuk – amelyet az Artisjus-díjas szövegíró-énekesnő Mesterházy Balázs költővel és Gátos Iván zeneszerzővel, a Quartet billentyűsével közösen írt – felkerül a Spotifyra. A címadó dallal nyitottak napra pontosan egy évvel a bemutató koncert után, és június 6-tól nyolc héten át minden pénteken egy-egy újabb dalt lehet meghallgatni, a kilencedik héten az egész lemezt. A szövegek világa a Váczi Eszter Quartet korábbi munkáihoz hasonlóan képekben gazdag, hol sodró, hol ringató. Mesterházy Balázs tollával bekerült egy férfiszál és az ő egyéni megélései is a történetekbe.

Több szöveg is nehéz témákat dolgoz fel. Az Ugyanaz a reggel például elgondolkodtat, milyen eszméletlen monoton tud lenni, amikor az ember minden reggel 7-kor felkel, és elkezdi kenni a szendvicset a gyerekeinek. Mindennap ugyanazok a mozdulatok, így megy az élet, és akkor közel az ötvenhez egyszer csak felkapjuk a fejünket: ja, hogy ez »az«? Ez már »az«? Ez az életünk, és nem lesz másik. Mindig is az volt a mániám, hogy ezeket a dolgokat valahogy elcsípjem a dalokban.

Lassú, folyamatos ringás

A Váczi Eszter Quartet (Váczi Eszter – ének, Gátos Iván – zongora, billentyűk, tangóharmonika, Schneider Zoltán – gitár, Gátos Bálint – basszusgitár, Gyenge Lajos – dob, Molnár Mátyás – ütőhangszerek) hét év után adta ki ötödik lemezét, és Eszter úgy érezte, mint az eddigi lemezek esetében, most is színházi körülmények között szeretné bemutatni az új anyagot, mert ez a környezet illik leginkább a stílusukhoz.

Én tényleg kétszer meggondolom, mikor adok nagyobb léptékű koncertet: akkor szeretek egy ilyen volumenű munkában gondolkozni, ha van mondanivalóm – mondja a szövegíró-énekesnő, aki ezúttal a zenei anyagban is jelentős szerepet vállalt. – A Velence című számban rendületlenül szekíroztam a zenekart, hogy próbáljuk úgy megcsinálni, mintha a hallgató beülne egy gondolába. Legyen ez egy lassú, folyamatos ringás. Persze ez a dal is szomorú, de mit tegyek, engem megrendített, amikor egy gyerekkori dédelgetett benyomás után évekkel később ott jártam. Szinte mindenben valami mögöttes metaforát látok.

A lemez elkészülte miatti öröm és az érzés, hogy egy populárisabb műfajban több emberhez lehet eljutni, nem csak egy szűk értelmiségi réteghez, egyszerre jelent meg Eszterben, és ez is inspirálta arra, hogy más területen is kipróbálja magát. Az is tanulságos számára, milyen fontos például a közösségi médiában való jelenlét – ez Kairóban sem lesz másképp, hiszen az arab tavasz is a Facebookon és a Twitteren indult, nem tudtak volna a közösségi platformok nélkül forradalmat csinálni.

Fotó: Red Box A Váczi Eszter Quartet

A szegénység gyönyörűsége

Váczi Eszternek Kairóban lenni egy varázslatos utazás, de hogyan is lehetne a legjobban érzékeltetni az arab kultúra iránti érdeklődést, ennek a világnak a szépségét, vonzását? Aki olvasta Lawrence Durrell Alexandriai négyes című regényét, vagy a kortárs magyar író és újságíró Jászberényi Sándor A lélek legszebb éjszakája című könyvét, az képet kaphat erről: Eszternek mindkét kötet a kedvence.

Az Alexandriai négyesben érződik az a múlt század eleji egyiptomi létezés, az a vibráló multikulturális keveredés, amelyben zsidók, arabok, franciák, görögök, angolok hömpölyögnek, és uralják az értelmiségi életet. Kulturálisan is sokszínű a hely, ugyanakkor megtalálható benne ennek a gyakran barbár, ősi, vidéki egyiptomi létnek az életérzése is. Ezt most is tapasztalom. Alexandriában most is lehet olyan képeket csinálni, mintha visszarepültél volna az időben.

Jászberényi könyve pedig felzaklatta, annyira visszaadja „az itteni szegénység gyönyörűségét. Van benne valami zsigeri, amikor úgy találkozol magaddal, hogy szinte fáj. Amikor azt érzed, hogy elcsípted a lényeget.”

Váczi Eszter tehát megkezdte a munkát Kairóban: az első hetekben, hónapokban kapcsolatokat épít, hiszen minden rendezvényhez kell ember, terem, nyomda, és már formálódik a tervei között, hogy a magyar kultúra, a népművészet területén miket, kiket szeretne bemutatni, mely nagy művészeinket ismertetné meg az ottaniakkal. Közben pedig annyi élmény, benyomás éri, hogy egy könyvet is meg tudna tölteni vele, de egyelőre nem látja elérkezettnek az időt, hogy a zene területéről – egy újabb csavarral – áthajózzon az irodalom vizeire is.

(Borítókép: Váczi Eszter énekes a Jazz+Az együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2020. január 17-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)