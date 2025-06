George Clooney majdnem behúzta, de végül a küszöbön maradt a siker

Átadták a 2025-ös Tony-díjakat, az angolszász színházi világ egyik legjelentősebb elismerését vasárnap este New Yorkban, a Radio City Music Hallban. A Broadway darabjainak legismertebb díjkiosztóján idén a Maybe Happy Ending tarolt, de a Buena Vista Social Club és a Stranger Things: The First Shadow alkotói sem térhettek haza üres kézzel.

Bár Magyarországon kevésbé ismert a Tony-díj, jelentőségéből ez mit sem von el. Az USA leghíresebb színházi közegének, a Broadwaynek az éves seregszemléjéről beszélünk, ahol minden esztendőben átadják a legjobb színdaraboknak és alkotóknak járó elismeréseket. A New Yorkban tartott ceremóniának ezen felül más jelentősége is van.

Az EGOT-díjasok azok, akik a filmes, színházi, televíziós és zenei világban is a leginkább elismertek között vannak az Egyesült Államokban. Mindössze egy maréknyi ember bír ezzel a címmel, hiszen a rövidítésből (EGOT) kiindulva ehhez négy díjra van szükség, amelyekből van, hogy valaki egyért is egy életen át küzd: Emmy, Grammy , Oscar és Tony. Ennek fényében mondhatjuk, hogy a Tony-díj a Broadway Oscarja , amiért idén is elég komoly verseny alakult ki.

A díjazottak

Ahogy azt az Independent is megírta, a 78. Tony-díj gálájának legnagyobb nyertese a Maybe Happy Ending című előadás alkotói lettek, akik összesen hat szobrot vihettek haza. Elnyerték a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat musical kategóriában (Darren Criss), a legjobb musical díját, a legjobb musicalrendezés díját (Michael Arden), a legjobb eredeti zene díját (Julia Mattison és Noel Carey), a legjobb díszlettervezés díját a musicalek között (Dane Laffrey és George Reeve) és a legjobb musical írójának járó szobrot (Will Aronson és Hue Park).

Szintén elég sok díjat húzott be a Bueno Vista Social Club, aminek alkotói négy elismerésben részesültek. Ők nyerték a legjobb hang (Jonathan Deans), a legjobb hangszerelés (Marco Parguia), a legjobb koreográfia (Patricia Delgado és Justin Peck) és a legjobb női musical mellékszereplőnek (Natalie Venetia Belcon) járó díjakat. Emellett még kiemelt sikert aratott a Netflix sikersorozatának nyomán készült előadás, a Stranger Things: The First Shadow, ami elhozta a legjobb díszlet díját (Miriam Buether és 59), a legjobb fényezés díját (Jon Clark) és a legjobb hangért járó elismerést (Paul Arditti).

Musical kategóriában a legjobb női főszereplő díjáért szoros verseny alakult ki.

Megan Hilty, Audra McDonald, Jasmine Amy Rogers, Nicole Scherzinger és Jennifer Simard voltak az esélyesek, de végül Nicole Scherzinger kapta a díjat a Sunset Blvd. című darabban nyújtott teljesítményéért. A legjobb drámai férfi főszerep kategóriában George Clooney, Cola Escola, Jon Michael Hill, Daniel Dae Kim, Harry Lennix és Louis McCartney versenyeztek.

Végül Cola Escola kapta a díjat az Oh, Mary! című darabban nyújtott alakításáért.

A legjobb előadásnak járó elismerést a Purpose című dráma kapta, míg a legjobb drámarendezésért Sam Pinkletont, az Oh, Mary! című előadás rendezőjét ismerték el. A győztesek teljes listája itt olvasható.