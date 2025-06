Bajnokok Próbája: a Halállabirintus visszatért, és még mindig gyilkos

Az emberiség története során újra és újra visszatért a labirintus motívumához, nem csupán építészetként, hanem szellemi térképként is. A kanyargós járatok a beavatás, a halál vagy az isteni rend szimbólumaiként szolgáltak, ahol minden forduló újabb próbatételt ígért. Ian Livingstone Bajnokok Próbája című kötete ezt az ősi szimbólumot ragadja meg, és egy véres fantasy-horror útvesztőt nyit meg az olvasó előtt, ahol csak egy dolog biztos: minden ajtó mögött valami szörnyűség vár. És a legfontosabb szabály? A főhős Te vagy.

Kevés könyvsorozat idézi meg egyszerre az iskolás nosztalgiát, a korai gamerélményeket és a fantasy műfajt, a Fighting Fantasy viszont ilyen. Magyarországon a rendszerváltás környékén Kaland, Játék, Kockázat (KJK) néven ismertük meg, és sokaknak máig meghatározó élmény.

A Halállabirintus újra nyitva

Ian Livingstone Bajnokok Próbája című játékkönyve nemcsak a sorozat egyik legnehezebb és legvéresebb darabja, hanem a lapozgatós könyvműfaj egyik legikonikusabb alkotása is. Számos régi klasszikus után idén új magyar kiadásban jelent meg a Chameleon Comix gondozásában, így most egy új generáció is beléphet a hírhedt és rettegett Halállabirintusba.

Az emberiség története tele van labirintusokkal. A leghíresebb Kréta szigetén állt, ahol a mítosz szerint Minósz király Daidalosszal építtetett útvesztőt, hogy bezárja a félig ember, félig bika szörnyeteget, a Minótauroszt. A labirintus az emberi kultúrában mindig is a próbatétel, a beavatás vagy a belső útkeresés szimbóluma volt, erkölcsi, szellemi vagy fizikai értelemben egyaránt. Nem véletlen, hogy a fantasyirodalom is előszeretettel idézi meg ezt a toposzt:

Ian Livingstone Bajnokok Próbája című játékkönyve vérrel, csapdákkal és szörnyekkel tölti meg az útvesztőt, egy izgalmas, gondolkodást igénylő lapozgatós kaland formájában.

A háttértörténet szerint a kegyetlen és furfangos Sukumvit báró minden évben megrendezi a Bajnokok Próbáját Fang városában, ahol megépítette a hírhedt Halállabirintust. Csak a legbátrabb – vagy legelvetemültebb – harcosok merik vállalni a belépést, hogy próbára tegyék magukat. A túlélőt, vagyis a bajnokot természetesen busás jutalom várja.

Ian Livingstone már egyszer megalkotta a Halállabirintust, az 1984-ben megjelent játékkönyv a lapozgatós Fighting Fantasy-sorozat klasszikusává vált, és négy éve ezt is újra kiadta a Chameleon Comix. A történet azonban nem ért véget: két évvel később, 1986-ban érkezett a folytatás, a Bajnokok Próbája, amely még sötétebb, még kegyetlenebb útvesztőt tár az olvasó elé. Sukumvit báró újjáépítette a Halállabirintust, ám ezúttal nemcsak a csapdák és szörnyetegek jelentenek veszélyt, hanem egy régi családi árny is. Megjelenik öccse, Lord Carnuss, akit egykor kitagadtak a hatalomból, most viszont visszatér, hogy bosszút álljon. Saját gladiátorait veti a Halállabirintusba, egyetlen céllal: azt szeretné, ha testvére dicstelenül nézné végig, amint az ő bajnoka arat győzelmet. Az olvasó-kalandor e gladiátorok egyikének szerepébe lép, hogy túlélje az aréna poklát, és végül szembenézzen a halál minden formájával, ami csak az útvesztő mélyén várakozik.

Dobókocka, küzdelem, labirintus

A Bajnokok Próbája különösen emlékezetes a Fighting Fantasy-rajongók körében: agyafúrt nehézségéről, kegyetlen halálnemeiről és az arénával indító felütéséről. A könyv elején addig ugyanis nem indulhat el az olvasó-kalandor a labirintusba, amíg túl nem éli Lord Carnuss gladiátorképzését.

A játékmenet a klasszikus szabályokat követi: szükség van egy ceruzára, két dobókockára, és a kaland megkezdése előtt meg kell határozni a hős ügyesség-, életerő- és szerencsepontjait. A történet során a játékos felszerelést, hasznos tárgyakat gyűjthet, miközben sorsát – és a túlélés esélyét – minden döntésével ő maga alakítja.

A Bajnokok Próbája nem könnyű játékkönyv: a halál szinte minden oldalon lesben áll.

De a kitartó kalandorok előtt újra és újra feltárul a teljes labirintus, és végül – ha elég bátrak, ügyesek és szerencsések – megtalálhatják a győzelemhez vezető utat is.

A rajongók számára valódi csemege az újra kiadott Bajnokok Próbája: a Chameleon Comix a Brian Williams által készített eredeti borítóval és klasszikus fekete-fehér illusztrációival jelentette meg a kötetet. A kiadó gondosan kijavította a korábbi, Rakéta Könyvkiadó-s változat hibáit és elírásait, miközben megőrizte a nosztalgikus, retró hangulatot. A Bajnokok Próbája azonban nemcsak a veterán játékosokat szólítja meg, hanem azokat is, akiket mindig is vonzott a lapozgatós könyvek világa, de eddig kimaradt számukra ez a különleges élmény, vagy akiknek már rég megkopott és szétesett a '90-es évekbeli példányuk.

Ian Livingstone: Bajnokok Próbája

Chameleon Comix kiadó, 2025

Fordította: Varsányi Mária

200 oldal

(Borítókép: Ian Livingstone: Bajnokok Próbája. Fotó: Püspök Petra / Index)