Véget ért az idei SopronFest, amely egy héten keresztül adott némi pluszboldogságot a Hűség Városába érkezőknek. A koncerteken kívül hétvégén Sopron belvárosába is ellátogattunk, ahol a fesztivál keretében számos kiállítás, köztéri installáció és egyéb kulturális program várta a helyieket, a turistákat és a bulizókat egyaránt.

A kiállítások nem feltétlenül megszokott elemei egy-egy fesztiválnak, Sopronban azonban a képzőművészet is a program szerves részét képezte. A belvárosban ünnepi hangulat uralkodott – ahogy a szervezők korábban hangsúlyozták, a SopronFest deklarált célja volt, hogy urbán fesztiválként bemutassa, élettel töltse meg a Hűség Városát. A fesztivál szíve idén is a Várkerület, a Mária-szobor és környéke volt, itt kaptak helyet a kiemelt kiállítások.

Az érdeklődők a SopronFest ART keretében tíz időszaki kiállítást nézhettek meg. Utunk először a soproni Esther Horvath fotográfusnak első, a városban nyílt kiállításához vezetett, amely A Sarkvidéki Éjszaka Csillagai címet viselte.

A World Press Photo máig első és egyetlen női magyar díjazottja az utóbbi években a norvégiai Spitzbergákon, a világ legészakibb pontján működő nemzetközi tudományos kutatóbázison dolgozik, amely a globális felmelegedés epicentruma.

A kiállítás dokumentarista (bár inkább portréjellegű) képanyaga és történetei a sarki éjszakában zajló mindennapi életet és tudományos kutatómunkát mutatták be a legzordabb környezeti körülmények között.

A Mária-szobor tövében felépülő színpad mellett Boldogság címmel Cserbik Rita, Kovács Gombos Gábor, Shane 54, Szurcsik József és Weiler Péter alkotásaiból állt össze egy anyag.

Ugyanitt A hűség városa címmel egy másik kültéri kiállítás is várta az embereket. A hatalmas szíveket a fesztivál alkalmából Bereczki Kata, Bukta Imre, ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Mascher Róbert, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter alkotta.

A szívek kedvelt szelfipontjai lettek a látogatóknak:

gyerekek és felnőttek egyaránt pózoltak előttük, sokan pedig hosszú percekig gyönyörködtek egy-egy mű apró részleteiben. A kiállítás köztéri jellege miatt az alkotásokat meg is lehetett érinteni, többen az összes szívet végigtapogatták, felfedezve bennük/rajtuk a különböző anyagokat, textúrákat és elemeket.

13 Galéria: Ítéletidő tizedelte a közönséget a SopronFest utolsó napján Fotó: Tövissi Bence / Index

A városban a helyi múzeumok is különféle programokkal várták az érdeklődőket, megnéztük például a Soproni Múzeum római kori kőtárát, illetve felsétáltunk a város jelképéül szolgáló, 58 méter magas Tűztoronyba is. Az épület belsejében több szinten is a város, illetve a torony történelmével kapcsolatos képekkel, információval találkoztunk, a körerkélyről pedig páratlan kilátás tárult elénk.

A legkitartóbb bulizók

Vasárnap sajnos bekövetkezett a lehető legrosszabb forgatókönyv, a városban ugyanis már délelőtt szakadni kezdett az eső, ami egész nap kitartott. A fesztivál zárónapja így keserédesen, de nem eseménytelenül telt. Búcsúzóul kilátogattunk az est első nagy színpados koncertjére, a VALMAR bulijára.

13 Valkusz Milán és Marics Peti Galéria: Ítéletidő tizedelte a közönséget a SopronFest utolsó napján (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A sártengerben gázolva, nem éppen esőálló öltözékben verekedtük be magunkat a Lővér Kempingbe – verekedni persze csak képletesen kellett, hiszen a tömeg jócskán megcsappant az előző napokhoz képest. Sokan esernyővel vágtak neki az utolsó estének, úgy álltak be a bulizó tömegbe.

Az eső ellenére Marics Peti és Valkusz Milán egy percet sem késett, időben elindult a műsor.

Azt hittem, leszünk vagy húszan, de ez vagy negyven

– poénkodott Marics, majd köszönetet mondott a közönségnek, akik az „ítéletidő ellenére is elmentek a koncertre”.

(Borítókép: Valkusz Milán 2025. június 8-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)