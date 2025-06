Magyar mesefigurák hódították meg a francia várost

Rendkívül nehéz lenne ideálisabb helyszínt elképzelni a nemzetközi animációs filmfesztiválnak, mint Annecy. A gyönyörű, valóban lélegzetelállító francia várost joggal tartják az Alpok gyöngyszemének. Idén közel 17 ezren vesznek részt az eseményen, a vendégsereg sokszínűségét, barátságos hangulatát jól jellemzi, hogy a festett hajú, animációs figurákkal kivarrt fiatalok milyen remekül megférnek az ipar milliárdos nagyágyúival. Az olyan sztárvendégekről most szó se essék, mint Andy Serkis vagy Matt Groening. A közös ügy, az animáció szeretete egyedi atmoszférát teremt az alpesi tó partján.

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy számtalan programmal Magyarország a díszvendég, a városban mindenhol felbukkannak a magyar motívumra épülő plakátok,

a kockásfülű nyúl teljes életnagyságban pedig egy tipikus francia kávéház tetején csücsül,

akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ebben a pillanatban Annecy a világ egyik, ha nem a legjobb városa, ahol az animáció szerelmesei önfeledten ünnepelnek.

A kockásfülű nincs egyedül

Huszár Dániel álmodta meg a Hunimation Hits the Streets című kiállítást, aminek köszönhetően a magyar mesefigurák szó szerint ellepték, mi több, meghódították Annecyt. A kockásfülű nyúl mellett a Macskafogó és a Magyar népmesék hősei sem maradhattak ki. De nem csak a magyar animáció ikonikus alakjai jelzik, hogy Magyarország a díszvendég, a Magyar Zene Háza közreműködésével a városligeti hangdóm mintájára látható DOME-installáció is, amelynek megnyitóján mi is részt vehettünk. A helyszínen nyilatkozott az Indexnek Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet (NFI) elnöke, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, akit arról kérdeztünk, mi a jelentősége annak, hogy idén Magyarország a fesztivál díszvendége.

A magyar animációnak elképesztő múltja van, és minden jel arra vall, hogy egy újabb aranykorát éli. Sosem készült el annyi egész estés alkotás, mint az elmúlt öt évben, és nagy örömünkre a legtöbb alkotás sikeresen megtalálta a közönségét is. Jókor jött ez a meghívás, szinte minden területen erős teljesítményeket tudunk felmutatni, egyúttal ráirányítani a figyelmet a további, jelenleg kiaknázatlan lehetőségekre. Annecy a világ legjelentősebb animációs fesztiválja, így díszvendégként Magyarország példátlan lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa tehetségét és kreatív erejét. Kiváló példa erre az immerzív mozgóképeket vetítő dóm, amit most mi hoztunk el először Annecyba. Belaktuk a várost animációs hőseinkkel – Hunimation Hits the Street, 23 emblematikus figura van kiállítva szerte a városban a Frakktól a Macskafogó Lusta Dickjéig

– mondta az NFI elnöke, akit arról is kérdeztünk, hogyan látja a magyar animáció múltját, jelenét és jövőjét.

Káel Csaba elmondta, hogy a magyar animáció 110 éves jubileumához érkezve azzal szembesültek, hogy micsoda innovációval alkottak a nagy elődök, és milyen fantasztikus, ma is aktuális műveket hoztak létre – világszerte ismert alkotók és filmek születtek.

Elindítottuk az animációipari stratégiát, hogy felmérjük a terület kihívásait a gyorsan változó környezetben, és a szakmával közösen megkeressük azokat a pontokat, amelyek az ágazat fejlesztését lehetővé teszik. Ennek jelentős mérföldköve a díszvendégség és a keretében létrehozott újítások, mint például a Hunimation honlap, amely az ipar szereplőinek nemzetközi platformja lett. A jövő ígéretes, hiszen a technológiai fejlődés, a nemzetközi együttműködések és a támogatás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar animáció egyre meghatározóbb szereplő legyen a nemzetközi porondon

– tette hozzá.

Új lehetőségek a magyar alkotóknak

Nagy kérdés, hogy milyen kiaknázatlan lehetőségeket rejt a magyar animáció. Káel Csaba szerint nagy potenciál rejlik az új formátumokban. „Elsőként hoztuk el Annecyba az immerzív dóm vetítőt – nagy siker, folyamatos telt házzal megy –, valamint a nemzetközi koprodukciókban és a sorozatgyártásban is. Emellett a szakemberképzés terén is van még tér a fejlődésre, hogy hosszú távon biztosítsuk a szektor versenyképességét” – fogalmazott a kormánybiztos Annecyban, ahol mi is meggyőződhettünk a dóm sikeréről. Az érdeklődőket alig lehetett visszatartani a zárt körű vetítéstől is.

Káel Csaba szerint a Nemzeti Filmintézet célja, hogy átfogó és hosszú távú fejlesztést biztosítson a teljes animációs ökoszisztéma számára. Ennek részei:

a tehetséggondozás és szakemberképzés támogatása,

az innovatív technológiák alkalmazása,

a nemzetközi láthatóság növelése,

valamint a gyártási és finanszírozási struktúrák megerősítése.

Az NFI elnökét arról is kérdeztük az Alpok gyöngyszemében, hogy milyen hatása lehet annak, hogy a világ legnagyobb animációs seregszemléjének Magyarország az idei díszvendége.

Bízom benne, hogy a Tribute program új lehetőségeket nyit meg a magyar producereknek és alkotóknak. Nekünk, filmeseknek a kulturális párbeszéd kedvenc formája a koprodukció. Sőt, továbbmegyek, ma a finanszírozási és disztribúciós környezetet figyelembe véve a legtöbb projektet illetően felelőtlenség nem koprodukcióban gondolkodni. Ezen az úton nincs jobb lehetőség annál, mint hogy a hazai animációs ipar teljes vertikumát elhozzuk és megmutassuk Annecyban, az animáció fellegvárában. Azt reméljük, hogy ez a kiemelt jelenlét nemcsak a magyar animáció nemzetközi elismertségét növeli, hanem új együttműködéseket is generál: koprodukciókat, forgalmazási lehetőségeket, oktatási és szakmai kapcsolatokat

– válaszolta az Index kérdésére Káel Csaba.

A DOME-installáció június 9-i megnyitója után még két remek magyar érintettségű program várta a fesztiválozókat. Levetítették a mára már a honi klasszikusok közé tartozó Ruben Brandt, a gyűjtő című remekművet. Az eseményre szinte lehetetlen volt jegyet kapni a fesztivál hivatalos honlapján, mert olyan hamar elkapkodták az érdeklődők. Majd a késő esti órákban, a festői alpesi tó partján, a csillagos ég alatt százaknak vetítették le Gauder Áronnak a Kojot négy lelke című animációs filmjét.

(Borítókép: Magyar Nemzeti Filmintézet)