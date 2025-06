Sly Stone, a funk-rock zenei műfaj úttörője és a legendás Sly and the Family Stone együttes vezetője 82 éves korában meghalt. A Rock and Roll Hírességek Csarnokába 1993-ban bekerült zenész az 1960-as és 70-es években forradalmasította a populáris zenét olyan dalokkal, mint a „Dance to the Music” és az „Everyday People”, de kábítószer-függősége miatt karrierje összeomlott, és az utóbbi években hajléktalanként élt Los Angelesben.