Több mint negyven munkatárs a felmondást és a bizonytalanságot választotta

A Színházi Kritikusok Céhe Kurázsi-díját 2025-ben a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház azon munkatársai kapják, akik az indoklás szerint „a legitimálhatatlan színházeszmény helyett a szellemi-szakmai integritást biztosító bizonytalanságot vállalták”.

„A minisztérium úgy nevezte ki a leköszönő alapító-igazgató helyére a társulattal régóta együtt dolgozó, itthon és nemzetközileg is sikeres pályázóval szemben a saját jelöltjét, hogy a Kolibri társulata tiltakozott. A színházi szakma jelentős része és különféle szervezetei, valamint a Fővárosi Közgyűlés pedig mindhiába vitatta, hogy a pályázatában a színház alapmissziója megszüntetését is felvető jelölt valóban alkalmasabb lenne a vezetésre, mint konkurense” – mondta laudációjában Kovács Bálint, a Színházi Kritikusok Céhe társelnöke, aki szerint a hatalom ezzel újabb vörös vonalat lépett át.

Kovács Bálint szerint a magyar társadalom egyelőre nem találta meg azt a módot, amellyel sikeressé lehetne tenni a tiltakozást az ilyen rendelkezések ellen.

Ahogy a hasonló helyzetekben mindig, ezúttal is született nyílt levél, próbálkozott ezzel-azzal az ellenzék, volt demonstráció. A sajtó is részletesen beszámolt arról, miért káros, ha egy kiemelkedő színházi műhelyben nem a közeget és a célközönséget jól ismerő, szakmailag is elismert szakember foglalja el a vezető pozíciót, hanem olyasvalaki, aki semmilyen módon nem bizonyította alkalmasságát a feladatra, korábban pedig egy olyan színházat vezetett, amely ellen hatósági vizsgálat lefolytatására volt szükség. De minden hiábavaló volt. A hazai színházi életből pedig évtizedek óta hiányoznak a szolidaritás minden más érdeket és aggodalmat felülíró gesztusai