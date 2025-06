Hetek óta lázban tartja amerikai közvéleményt, hogy Donald Trump elnök nemrégiben váratlan húzással menesztette Kim Sajetet, a Nemzeti Portrégaléria igazgatóját – legalábbis bejelentette, hogy kirúgja.

Rendkívül pártpolitikai beállítottságú személy, és a DEI (Diversity, Equity, Inclusion – azaz sokszínűség, méltányosság és befogadás – a szerk.) határozott támogatója, ami miatt teljesen alkalmatlan a pozíciójára. Utódját hamarosan megnevezzük.

– írta Kim Sajet igazgatóról. Trump emellett a Smithsonian Intézet által működtetett múzeumokban megjelenő „Amerika-ellenes ideológiáról” beszélt.

A feszültséget tovább fokozza, hogy a Fehér Ház költségvetési tervei 12 százalékos forrásmegvonással fenyegetik az intézményt, miközben Trump újra meg újra ideológiai frontként hivatkozik a Smithsonian Intézet által működtetett múzeumokra. A Smithsonian hosszú ideig nem válaszolt, de most megtörte a csendet – írja az ART News.

Ha a politika másképp gondolná

A Smithsonian Intézet nyilatkozata nem harsány, inkább olyan, mint amikor megszólal egy csendes, de határozott hang: mi itt vagyunk, és nem mozdulunk. Neveket sem említenek – sem Sajetét, sem Trumpét –, de a sorok között jól olvasható az üzenet: a Smithsonian a maga ura kíván maradni.

A dokumentumban az intézmény emlékeztet: a Smithsonian „független entitás”, vagyis nem tartozik senki alá, még akkor sem, ha a politika másképp gondolná. „Minden személyzeti döntést a miniszter hoz, és azok az ő irányítása alatt történnek, a kuratórium felügyelete mellett. A miniszter, Lonnie G. Bunch élvezi a kuratórium bizalmát és támogatását. ” Ezzel mintha csak finoman, de határozottan jelezni akarnák:

Trump akarata nem mindenható.

A The New York Times időközben arról számolt be, hogy Sajet – a hivatalos bejelentés dacára – továbbra is bejár a Nemzeti Portrégalériába dolgozni. A Trump-adminisztráció pedig egy 17 pontból álló listát tett le az asztalra, állítólagos bizonyítékokkal arról, miként viselkedett Sajet „kritikusan” az amerikai elnökkel szemben. És úgy tűnik, hogy a Smithsonian közleménye mintha épp ezekre a panaszokra reagált volna, amikor így fogalmazott:

A pártatlan megítélésünk megerősítése érdekében a kuratórium utasította a minisztert, hogy fogalmazzon meg konkrét elvárásokat a múzeumigazgatók és a személyzet számára.

Vagyis: legyen egyensúly, de ne felejtsük el, ki is hozza a döntéseket. És ami a legfontosabb, hogy legyen idő és tér az alkalmazkodásra. A Smithsonian nem dobja oda egyik pillanatról a másikra az embereit – legyen szó igazgatóról vagy teremőrről.

Helytelen amerikai ideológia

A Nemzeti Portrégaléria egyébként fontos része annak a széles múzeumi hálózatnak, amelybe beletartozik az Amerikai Művészeti Múzeum, a Hirshhorn Múzeum és Szoborpark, valamint az Afroamerikai Történeti és Kulturális Nemzeti Múzeum is. A Smithsonian Intézet mostani közleménye finoman arra is reagál, hogy a Fehér Ház napokkal ezelőtt nyilvánosságra hozta a 2026-os költségvetési javaslatát, amely 12 százalékkal csökkentené a Smithsonian támogatását. Ez pontosan azt eredményezné, hogy

az Amerikai Latino Nemzeti Múzeum külön finanszírozását megszüntetné, és jelenlegi 35 fős stáb létszáma mindössze hat főre olvadna.

Ezentúl az Anacostia Közösségi Múzeumot beolvasztanák az Afroamerikai Történeti és Kulturális Nemzeti Múzeumba, így egy újabb intézmény veszítheti el önállóságát.

Sajet múlt héten egy videókonferencián a Portrégaléria bizottságával beszélgetett, ahol elmondta, hogy a költségvetési megszorítások aránytalanul nagy mértékben sújtanák a múzeumokat – különösen azok infrastruktúráját, raktárait és korszerűsítési munkálatait.

Ez magában foglalja a múzeumok fenntartását, a tárolást, a fejlesztéseket és mindazt a szakmai törődést, ami mindehhez szükséges

– fogalmazott Sajet, arra utalva, mintha a szakértelemmel végzett munka ma már megengedhetetlen luxus volna.

Csendes, de kitartó ellenállás

Trump még márciusban egy végrehajtási rendeletben támadta a Smithsonian-t, azzal vádolva a múzeumokat, hogy „helytelen ideológiát” terjesztenek – külön kiemelve az Amerikai Művészeti Múzeum és az Afroamerikai Múzeum egyes kiállításait. A „közös amerikai értékek” védelmére hivatkozva akarta újraírni a múltat, miközben a jelen ellenállása csendesen, de kitartóan formálódott a galériák falai között.

Januárban Trump aláírt egy elnöki rendeletet, amely a szövetségi DEI-programok megszüntetését szorgalmazta. Röviddel a rendelet aláírása után a Smithsonian megkezdte DEI-részlegének leépítését. A márciusi elnöki rendelet kiadása után a média értesülései szerint az NMAAHC igazgatóját, Kevin Youngot csendben „határozatlan idejű” szabadságra küldték. Hivatalosan áprilisban távozott a posztjáról.

A Smithsonian most nem kiabál, nem lobogtatja zászlaját, de azt üzeni: a kultúra nem fegyver, hanem örökség. És vannak házak – még ha múzeumnak hívják is őket –, amelyek falait nem lehet puszta politikai akarattal lerombolni.