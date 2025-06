Lackfi János szörnyű traumákról beszélt, Gál Katalin az állam felelősségéről

„Nem volt csodás gyerekkorunk” – mondta Lackfi János költő, író a 96. Ünnepi Könyvhét megnyitóján, ahol trauma és irodalom, könyv és közös felelősség került terítékre. Gál Katalin a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) elnöke szerint a könyvpiac jövője azon is múlik, az állam érzi-e a maga szerepét.

„Csodás gyerekkorunk volt, csak kár, hogy ez nem igaz, mert tele volt traumákkal, amiket utólag szálazgatunk, bogozgatunk széjjel ügyes vagy kevésbé ügyes szakemberek segítségével, alapos vagy felszínes cikkek, podcastek, interjúk tanulságai alapján, egymást elemezve, párhuzamos és ellentétes traumákat boncolgatva kávézókban, konyhaasztaloknál, belesírva a kávénkba, sós kávét kortyolva, utcán, négy fal közt dadogva, egymás vállára borulva, sötét haraggal, szemrehányásokkal, ábrándos találgatásokba bocsátkozva, égető hiányoktól megkeményedve” – így kezdte megnyitóbeszédét Lackfi János a 96. Ünnepi Könyvhéten Budapesten, a Vörösmarty téren.

Csodás gyerekkoruk volt

Lackfi János többször említette, hogy csodás gyerekkoruk volt, egyszer azért, mert izmos és gizda kis testükkel bevetődtek a Dunába és Balatonba, hemperegtek a part homokjában, kergették egymást veszettül, mobil híján unatkoztak, fogalmuk sem volt, milyen lehet mobillal unatkozni, a telefon ormótlan bakelit műtárgy volt, kicsinye, a kagyló, göndör köldökzsinór kötődött hozzá, a készülék meg egyenes dróttal a falba,

senki se mászkált a telefonjával, marhaság lett volna, senki sem bizgerálta a készüléket, eszébe nem jutott volna guglizni rajta, legfeljebb felhívta a tudakozót, amely vagy segített, vagy hazudott, tessék mondani, hány méter magas a Csomolungma, nem tudtuk meg, igazat szól-e, vagy épp csak nincs kedve fellapozni az enciklopédiát a hölgynek, inkább reszeli tovább a körmét, és rávágja, nyolcezer-ötszázhuszonhét, nézz utána, büdös paraszt, ha nem tetszik…

A költő szerint csodás gyerekkoruk volt… Matyóhímzés módjára kismillió tűszúrás kell a hímzéshez, és végtelen türelem, kismillió sebzettségből állnak össze traumáink, és végtelen türelemmel sem vagyunk képesek felderíteni teljes valóságunkat, csak tapogatózunk, puhatolózunk, rájövünk egyes csomópontokra, elágazásokra, mintázatokra, algoritmusokra, elkezdjük felderíteni az előttünk feltáruló ismeretlen kontinenst, térképet rajzolunk róla, terápiásan megírjuk mindazt, amire jutottunk, amit felfedeztünk Robinsonként a magányos szigetükön.

Nincs is jobb művészi alapanyag, mint egy csodásan traumatikus gyerekkor, trauma szinte minden, de nem minden trauma ugyanaz, rettenetes különbség van a léptékekben, erőszak és erőszak között, mert az ordas sötétben iszonytató pszichopaták bujkáltak, családtagok, beteges apák, perverz nagybácsik, nyálasan kedves szomszéd bácsik, és gyerekkorukban gyökerező kötődési képtelenségünk, krónikus önbizalomhiányunk, feltépett, eleven sebünk az utókorhoz kiált, melynek szintén megvannak a maga traumái.

Lackfi János megfogalmazása szerint most már mindörökre van miről írnunk, vannak vakargatni való sebeink és révülten felidézgetni való nyaraink. „Csodás gyerekkorunk volt, kár, hogy ez nem igaz, és mégis igaz, és ebből születik az irodalom, amíg a világ világ.”

A könyvek jövője közös társadalmi felelősség



Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) elnöke ünnepi beszédében egyebek mellett azt mondta, noha nehéz év van mögöttünk, mégis standok sokasága – mintegy 170 – áll a téren, és végig a Duna-korzón. Sejthető, hogy a következő esztendő sem lesz könnyebb, a könyvpiac ugyanis jelentős átalakuláson ment át a közelmúltban, ami minden bizonnyal folytatódni fog. A könyv előállításának költségei, így a könyvárak is emelkednek, az idő szűkül, az olvasó ember figyelme szétforgácsolódik. A könyv mint kultúra-, tudás- és identitásközvetítő forma nem tűnik el, de szerepe, hozzáférhetősége változik.

A kiadók – különösen a kisebbek – a növekvő költségekkel, a marketinghez szükséges erőforrás hiányával, valamint a könyvterjesztés centralizáltságával küszködnek. Mégis, a nagy szereplők mellett meg tud élni néhány független kiadó is, amelyik innovatív vagy réspiaci tartalmakra specializálódik.

Gál Katalin úgy véli, a magyar könyvpiac jövője azon is múlik, hogy a társadalom és a döntéshozók mennyire értékelik az olvasást mint kulturális és intellektuális alapot. A könyvek jövője nemcsak gazdasági kérdés, hanem közös társadalmi felelősség is, fogalmazott a MKKE elnöke, majd az alábbi kérdéseket tette fel:

Érzi-e mindeközben az állam a felelősségét?

Mit jelent a könyvpiac szereplőinek a kötött ár, a „gyermekvédelmi” törvény?

Segítenek vagy gátolnak?

Gál Katalin szerint nemcsak a kiadók, hanem mi, olvasók is érezhetjük ennek hatását. Úgy véli, ragaszkodnunk kell ahhoz a felismeréshez, hogy a könyvhöz való hozzáférés nem kiváltság, hanem alapvető emberi jog. „Az olvasás nem csupán tudást ad, hanem szabadságot is.” És amíg van, aki ír, van, aki kiad, aki olvas – addig van remény, tette hozzá.

A könyvek nem oldják meg gyerekkorunkat, nem gyógyítanak meg végérvényesen – de kapaszkodót adnak, hogy ne zuhanjunk bele újra és újra ugyanabba a sötétbe. A 96. Ünnepi Könyvhét emlékeztet rá: a történetek nem csupán emlékek, hanem térképek is – múltunkhoz, egymáshoz, önmagunkhoz. És amíg van, aki ezeket megrajzolja, addig olyan is van, aki olvassa is őket.

(Borítókép: Ünnepi Könyvhét 2025. június 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)