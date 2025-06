Carlos Santana azt kérte a budapesti koncerten, hogy kicsit őrüljünk meg

Carlos Santana művészetére tényleg mondhatnám, hogy nem a korosztályom zenéje. S bár nem a XX. század hatvanas éveiben indult előadókon nőttem fel, mint Alice Cooper vagy a The Who, genetikailag mégis szeretem az akkori muzsikákat, (a) Santana (ha zenekarként említjük) dalai pedig különleges helyet foglalnak el nálam:

Carlos Santana dalain keresztül tanultam meg értékelni az olyan instrumentális zenét, ami nem klasszikus zene. Valahol mindenkinek el kell kezdeni, ugye…

Épp ezért annyi talán megbocsátható, hogy elvárásokkal ültem be a gitárvirtuóz budapesti fellépésére. Legutoljára 2011-ben járt Magyarországon, akkor még nem sok lehetőségem volt élőben látni őt. 2020-ban ugyan tervben volt egy fővárosi koncert, de az a Covid-járvány miatt elmaradt, így maradt a várakozás – egészen 2025. június 11-ig, amikor az MVM Dome-ban az egykori Devadip és zenekara megmutathatta, mitől döglik a légy.

A formáció nem árul zsákbamacskát, a teljes díszlet- és színpadi hangszerarzenál a kezdetektől látható. A leginkább rendhagyó a Santana formációjában, hogy ívből három ütőhangszeres van (ha Carlos Santanát is beleszámítjuk, akkor) a kilenc muzsikus között. Belőlük ketten perkások (Karl Perazzo és Paoli Mejías), míg a központi dobos szerepét Cindy Blackman, Carlos Santana felesége tölti be.

Hozzájuk érkezik basszusgitáron Benny Rietveld, kísérőgitáron Tommy Anthony, billentyűn pedig David K Mathews. A frontot Carlos Santana mellett egy énekesduó viszi (Andy Vargas és Ray Greene).

A színpadkép minimalista, a dobosok központi emelvényen csücsülnek, ott jut hely a basszusgitárosnak is, egyik oldalt a kísérőgitár, másikon a billentyűs bástyája, középen pedig Carlos Santana és a két énekes. Díszlet zéró, a látványt pedig mindössze néhány ledcsík, a hátsó vetítőfal és sok-sok lámpa adja – jó, füstgép is van, nagy ritkán pöffent.

Slágercunami

Persze egy Santana-koncerten senkit sem az érdekel igazán, hogy néz ki a színpad, az a fontos, ami a színpadon szól, ebben pedig kevés kivetnivalót találni. A koncert szokásosan indul, ahogy a turné összes többi állomásán is. Megszólal a Soul Sacrifice, jönnek a zenészek. Eleinte a doboké a főszerep. Cindy Blackman nyom egy miniszólót, de csak játék jelleggel, erre jönnek rá a perkások, szépen összeáll a hangzás.

a slágerek Egymásnak adják a kilincset.

Az elsők között érkezik a Black Magic Woman, majd nem sokkal később a Maria Maria is megszólal, de az olyan dalok sem maradnak ki, mint a Corazon Espinado és a vadonatúj, alig két hete megjelent Me Retiro, vagy a jól ismert Put Your Lights On. Utóbbit nem a két fronténekes viszi el, hanem a ritmusgitáros, Tommy Anthony adja elő. A cím látványosan hat a közönségre is, több százan felkapcsolják mobiltelefonjuk fényszóróit, ez a koncert egyik erős pillanata.

Majdnem annyira erős, mint az a két rövid szónoklat, amit Carlos Santana intéz a közönséghez – tekintve, hogy összesen kétszer szól rendesen a nézőkhöz (plusz a zenekari bemutatás), ezenkívül pedig nagyon szünet sincs a dalok között.

Üzenete van a zenének, miszerint kedvesebbnek kell lennünk egymással, könyörületesebbnek, együttérzőbbnek és megbocsátóbbnak. Rengeteg negatív energia van most ezen a bolygón, de ti és én meg tudjuk ezt változtatni azzal, hogy mosolyt csalunk az arcokra

– töri meg a végtelen zenei folyamot a gitáros, majd elkezdi az Europa (Earth’ Cry Heaven’s Smile) című dalt.

Ez az a pont, ami az egyik legtöbb reakciót váltja ki a közönségből. Többen ujjonganak, főleg, amikor meghallják az Europa kezdőhangjait. A másik hasonlóan sikeres gondolat a koncert végén hangzik el, az utolsó blokk előtt nem sokkal, amikor a Foo Foo című dalt kezdenék játszani.

Carlos Santana odalép a mikrofonhoz, hogy kicsit megmozgassa a tömeget, mert szó, ami szó, egy ülőkoncert, amin olyan táncolható és bulis zene szól, mint sok-sok Santana-dal, egy idő után biztos lelombozó látvány lehet a színpadról is. A gitáros ezt mondja:

Körbenézek, és azt látom, hogy túl fiatalok vagytok még, hogy csak úgy üldögéljetek. Nem látom, hogy itt volna a rendőrség, vagy bárki más, aki azt mondaná, hogy ülnötök kell. Szóval, hacsak nem vagy annyira öreg, hogy ne tudj nagyon mozogni – amit persze teljesen elfogadok –, akkor a következő dal megkívánja, hogy egy kicsit megőrüljünk.

És láss csodát, ha Carlos Santana személyesen kéri, akkor a tömeg fél percen belül felpattan és táncol, és nem is nagyon akar már visszaülni. A széksorok rendje megbomlik, a tömeg pedig – mint bármilyen állókoncerten – a színpad elé kezd tömörülni.

Szólótól a szólóig

A koncert záródalához pedig ez jól is jön, mert azt már majdhogy tragikus lett volna végignézni, ahogy a Smooth című dalt egy fegyelmezetten ücsörgő tömegnek adja elő a 77 éves zenész és bandája. Bár Andy Vargasnak érezhetően nem kényelmes lágéban a szám (többször próbált oktávot lépni, hogy ezt orvosolja), a végeredmény elég nagyot szól. Mint megszokott záródal, amivel a legtöbb fellépésnél leköszönnek, a tömeg nem is próbálkozik visszatapssal, így ez a szeánsz most elmarad.

Persze a koncertben akadnak még szép pillanatok. Ha már nyolc zenész van a színen a főhős mellett, ők is érdemelnek némi reflektorfényt. Az ütőhangszeresek kapnak egy-egy rövidebb szpotot, de igazán Cindy Blackman tud csillogni. Itt pedig muszáj megemlítenem, hogy

a női dobosokkal szembeni minden sztereotípia eloszlik, ha a néző Blackmant látja a hangszer mögött.

Sokan azért nem kedvelik a női dobosokat, mert úgy vélik, nincs meg bennük a kellő erő és intenzitás, de Blackman esetében az utolsó dolog volna, amit mondanék, hogy simogatná a dobot, sőt. Számtalan világhírű dobost felülmúl energiában. Kicsit Jonathan Moffett ugrik róla be (Michael Jackson egykori dobosa), aki egy unott kettő-négyet is olyan intenzitással tud ütni, hogy leszakad az ember arca.

Szintén lehengerlő szólót játszik Benny Rietveld,

aki basszusgitárján keveri a ritmikus témákat, a dallamos megvalósításokat és néhány őrült slap részt – hogy menőzni is lehessen kicsit. Persze egy rövidebb billentyűszóló is hallható David K Mathewstól, meg az énekesek is bizonyíthatnak itt-ott, Tommy Anthony külön performance-át pedig már említettük – még ha szegény gitárjátéka sokszor eltűnik is a zenében a koncert többi részén.

Üvegbe zárt varázslat

Ezek után mondhatnánk, hogy hibátlan show-t látunk, de mégis marad némi hiányérzet. Az a két pillanat, amikor Carlos Santana közvetlenül kapcsolatba lép a nézőkkel, nem véletlenül kiemelt. Egyfajta távolságérzet húzódik mindvégig, ami elvesz a koncert éléből. Mintha visszafogott lángon lobogna a produkció, ami nem a zeneiségen érződik (az szinte hibátlan és lehengerlő). Valami hiányzik, de lehet, ha egy esztendőn át gondolkodom rajta, akkor sem jövök rá, hogy mi az.

Talán csak annyi, hogy Carlos Santanából egy kis falattal kevesebbet kapunk.

Az egészről a gyermekkori játékbolt kirakatának emléke ugrik be, ahol minden fényes, csillog, mozog, izgalmas, de köztünk és a varázslat között van egy üvegfal. A varázslatot Carlos Santana meg tudja teremteni, zenekarára is hatást gyakorol ezzel, de most azért itt-ott szüksége van már a pihenésre – így a közönség néha kicsit magára marad.

A színpadon több szék is áll (kettő reflektorfényben, kettő pedig takarásban), hogy a gitáros bármerre jár, pihenhessen, ha szüksége van rá, ami remek dolog – a közelmúlt eseményeinek tudatában inkább legyen száz szék a színpadon, csak legyen jól az előadó.

Függetlenül mindettől: a koncert színvonala igen magas, és a közönség (kiemelten említve a színpad előtt tömörülő sorokat) remekül érzi magát. Technikailag is egészen jó a koncert hangzása, bár a rendezői balon az ülőszektorra irányított hangfalak néha elhallgatnak pár másodpercre. Ez valami apróbb bibi, nem kapitális.

A 2025-ös Santana-koncert Budapest életében nemcsak különleges előadásként marad meg, hanem egyfajta turisztikai eseményként is. Számos külföldi van itt, sokaktól hallok nem magyar szavakat, ami nem meglepő, tekintve, hogy a mostani turnén Bécsnél, Budapestnél és Lodznál keletebbre nem megy az előadó, így mindenki, aki nem akar Németországig vagy Olaszországig menni egy Santana-koncertért, annak erre a három városra kell fókuszálnia. Ennek pozitív oldala, hogy

szinte telt ház van, ami a Dome-ban elég jól fest, pláne ha a felső szektorokat is megnyitják, és a sorok ott is tele vannak.

Hogy ekkora az érdeklődés, az pedig nem meglepő. Carlos Santana mintegy hatvanéves pályafutása során egyszerre bizonyít a gitárvirtuózok és a slágerszerzők között. Dalai ugyanúgy szólnak az ínyenceknek, mint a rádióbarát zene rajongóinak. Santana generációkon átívelve bizonyítja, hogy zenéje örök. A Oneness Tour erre tökéletes példa.

(Borítókép: Carlos Santana. Fotó: Tövissi Bence / Index)