Megnyílnak egy napra a Rendőrpalota kapui, oda is betekinthetünk, ahová egyébként soha nem lenne esély

A Múzeumok Éjszakáján megnyílnak a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ kapui, a látogatók előtt életre kelnek a máskor kordonnal elkerített helyszínek, és a Rendőrpalotában a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők.

A Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat – írja az MTI. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a Rendőrpalotát, és betekintést nyerhetnek a Tevékenységirányítási Központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épületbejárás során különleges, érdekes információkat is megosztanak az épületről.

Mint kiderült, közönségtalálkozó lesz Szécsényi András „Szecsóval”, a Rendőr lettem! YouTube-sorozat alkotójával, aki hónapokat töltött a budapesti rendőrök legkülönbözőbb egységeivel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kutyavezetői bemutatót tartanak a rendőrség szolgálati kutyáinak munkájáról, de lesz „felismerésre bemutatás” is, ahol a látogatók maguk is kipróbálhatják a filmekből ismert detektívtükröt, a BRFK lőkiképzőinek a vezetésével pedig lézerlövészeten vehetnek részt a jelentkezők.

Továbbá betekintést nyerhetnek az érdeklődők a kibernyomozás világába, és a Nemzeti Védelmi szolgálat munkatársaitól mindent megtudhatnak – ami publikus és a nyomozást nem veszélyezteti – a poligráfról, és lesz olyan is, aki ki is próbálhatja. A látogatók pszichológusok segítségével tesztelhetik figyelmi képességeiket, felmérhetik stresszel való megküzdési készségeiket, illetve elsajátíthatnak hasznos relaxációs technikákat is. A Rendőrpalota előtti díszburkolaton

egy emberölés vagy öngyilkosság helyszínét rendezik be,

ahol a látogatók együtt nyomozhatnak a rendőrökkel, nyomot rögzíthetnek, és a nyomozókkal együtt oldhatják meg az ügyet. A Rendőrpalota parkolójában megmutatják, hogy régen milyen autóval és motorral közlekedtek a rendőrök, milyen egyenruhát viseltek.

A Mosonyi utcai Rendőrmúzeumban délután 6 órától a kriminalisztikai és rendőrségtörténeti állandó kiállítás mellett a 18 évesnél idősebb látogatók előadásokat hallgathatnak meg az 1932-es kispesti rablógyilkosságról, a Kádár-korszak gyerekgyilkosairól, az 1924-es veszprémi apósgyilkosságról, a 2009-es csepeli kettős gyilkosságról, valamint a fogathajtó világbajnok idősebb Taczman Elek és feleségének 2006-os meggyilkolásáról.

Illetve a látogatók kipróbálhatják a közúti ellenőrzések alkalmával használt alkoholszondát, a motorszimulátort, de részt vehetnek lézerpuska-lövészeten is. Lehetőség lesz kipróbálni a „részegszemüvegeket”, amik a bódult, zavart állapotot szimulálják.