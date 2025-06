Egy sporttáskával Hollywoodba, a magyar kaszkadőr, aki mindig igent mondott

Elindult a SVENK, a Nemzeti Filmintézet podcastja, hogy ezzel is közelebb hozzák hozzánk a magyar filmeket és a magyar filmeseket. Seres Gerda első vendége egy igazi filmes legenda, Piroch Gábor kaszkadőr, akciórendező, a Magyar Filmakadémia életműdíjasainak egyike,

aki Bordán Irén, MakóMari, Demjén Ferenc, Gálffi László, Koltai Lajos és Robert Lantos társaságában veszi majd át az elismerést 2025. június 20-án Balatonfüreden, a MOZ.GO Magyar Mozgóképfesztiválon.

Úristen, ebből mi lesz?

„Igazi belevaló utcagyerekek, vagány srácok voltunk” – mondja Piroch Gábor, a Magyarországon és Hollywood-ban egyaránt évtizedeken át sikeres kaszkadőr és kaszkadőrszakértő a SVENK podcast első adásában, amelyben a gyerekkori élményeit is megosztja. Többek között kiderül, hogy 12 évesen leugrott az újpesti vasúti hídról egy napernyővel, barátaival átúszta a Dunát, egész nap biciklizett, hegyet mászott, focizott, kajakozott, cselgáncsozott.

A csillaghegyi gyerekkor és a sport szeretete később sokat segített neki a kaszkadőrpályán. Arra a kérdésre, hogy egy kaszkadőrnek a merészség vagy a megfontoltság a fontosabb amunkája során, ezt válaszolja: „ez nagyon összetett dolog, nagyon sok kompetenciának kell megfelelni.

Az, hogy bátor vagy, önmagában nem elég. A merészség túlmutat a bátorságon, mert vállalsz olyan akciót, aminek nem látod a végét, vagy nem látsz kiutat belőle. Igen, ki lehet mondani, hogy bátornak kell lenni, de ez igazából egy ösztönös dolog. És lehet, hogy azt a pluszt, ami bennem volt, bátorságnak vagy valami végtelen merészségnek lehet nevezni. Kétségtelen: olyan hajmeresztő dolgokat is csináltam, hogy ma már csak fogom a fejem

– fogalmaz Piroch Gábor, aki arról is beszél, hogy soha nem mondott nemet, bármilyen nehéz is volt a feladat: „Bármilyen kéréssel állt elém a producer vagy a kaszkadőrszakértő, azt mondtam: persze! – még akkor is, ha nem volt idő elpróbálni. De közben a belső hangom azt mondta: Úristen, ebből mi lesz? De egy forgatáson senkit sem érdekel, hogy megy oda a ló, hogy csúszik el a motorkerékpár, hogy áll fejre az autó – csak mindenki várja az akciót, várja, hogy megcsináld a feladatot, amit elvállaltál.”

Sporttáskával Amerikába

A kaszkadőrlegenda életének fordulópontjairól is beszél, például arról, hogy az Egyesült Államoknak is hasonló elszántsággal vágott neki 1989-ben: „Eldöntöttem, hogy Amerikába megyek, de nem volt annyi pénzem, hogy három hónapra kint maradjak, viszont úgy gondoltam, kell ennyi idő, hogy talajt fogjak, és elrendezzem a dolgaimat – úgyhogy kértem kölcsön pénzt, és egy sporttáskával kimentem...”

A SVENK podcastban Piroch Gábor számos kulisszatitkot elárul, egyebek mellett a Kincsem című film egyik leglátványosabb és legveszélyesebb jelenetéről is beszél, amit ő talált ki és koreografált meg. A jelenetben a női főszereplő, Petrik Andrea – akinek egyébként itt férfidublőre volt – leesik a lóról, ami maga után húzza, majd leszakad a nyereg, és a ló átugorja a karámot. „Ez az úgynevezett kengyeles húzatás az egyik legveszélyesebb lovas feladat:

Amerikában be is tiltották, sokáig nem lehetett csinálni, mert két ember meghalt még évtizedekkel ezelőtt. Szóval, nagyon veszélyes: elindul a ló, lehet látni a filmben, hogy milyen sebességgel... Ez egy nagyon bonyolult, összetett feladat volt, de nagyon jól sikerült, hálaistennek! Nagyon jól is néz ki a filmben!

Az életműdíjról Piroch Gábor érzelmesen beszél, azt mondja: nagyon jó érzés ezt itthon megkapni. Volt ugyan egy Oscar-jelölése kaszkadőrként a Szabadság, szerelemért, de a Magyar Filmakadémia életműdíja sokkal fontosabb számára. „Fantasztikus volt végigmenni a vörös szőnyegen, mindenki ölelgetett Amerikában, a Paramount filmstúdióban, de ez más: itt itthon vagy! Álmomban nem gondoltam, hogy életműdíjat kapok. Mindig reméltem, hogy sikerül előre mennem a pályán, Hollywood kapuit is döngettem, oda is bejutottam, de az, hogy ezt a díjat itthon megkapom, az nekem egy nagyon nagy dolog. És persze nem csak nekem szól, hanem a szakmámnak és mindenkinek, aki segített – mert ez közös munka!” – mondja a SVENK podcast első adásában Piroch Gábor.

A következő SVENK podcastban Makó Mari casting director, majd Koltai Lajos operatőr-rendező lesz Seres Gerda vendége a Magyar Filmakadémia idei életműdíjasai közül.