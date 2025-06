Éhezett, most milliókat keres, és az egész világ rajong érte

A vizuális művészet a szem és az elme élvezete, de a XX. században elég sokat változott, hogy miként fogyasztjuk. A század közepén nem volt gyakori, hogy egy tárlat bevonja a vendégeket is, Yaacov Agam azonban több szempontból is szakított a konvenciókkal. Művei 3-4, vagy akár több képet is magukban rejtenek attól függően, honnan nézzük őket. A kinetikus művészet és az optikai illúziók mestere, az agamográf megalkotója világszinten befolyásolta a képzőművészet és a szobrászat alakulását. Műveiből nemrég kiállítás nyílt Budapesten a Vasarely Múzeumban.