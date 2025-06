Vizuális krimi a magyar művészóriás szénrajza, senki sem vette észre a kést a nőalak kezében

Különleges műalkotás került a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményébe: Barcsay Jenő évtizedeken át lappangó, 1964-ben készült, gondosan restaurált 21 négyzetméteres szénrajzát csütörtökön mutatták be, a július 16-án nyíló Barcsay-életmű kiállítás beharangozóján. A műalkotás egyszerre vizuális krimi is, mert sokáig senki sem vette észre a bal szélső nőalak kezében a kést. Elkerülhetetlen az asszociáció Michelangelo Antonioni: Nagyítás című filmjére.

A riporter pulzusa akkor gyorsult fel, amikor Sturcz János, a Barcsay 125 életmű-kiállítás kurátora, az MKE Művészettörténeti Tanszék professzora odainvitálta a jelenlévőket a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a padlóra kiterített monumentális műalkotáshoz. A Barcsay Jenő által készített szénrajz a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen könyvtára előcsarnokában látható, Asszonyok című mozaik azonos méretű terve, amely azonban önálló műalkotásként is megállja a helyét.

A 300 x 730 cm-es, hét nőalakot ábrázoló, kartonra szénnel készített mű a Barcsay 125 jubileumi év kiemelkedő felfedezése, az alkotás a híres mozaikot kivitelező Csákvári Nagy Lajos és felesége, Csókos Varga Györgyi hagyatékából került elő.

Szóval, ahogy odaléptünk a kiterített szénrajzhoz, a professzor rámutatott a bal oldalon álló nőalakra.

Sokáig senki sem vette észre a kést a nő kezében, azt csak a beeső fény csillanásának vélték. De nem, az egy kés. És megvan a gyilkolásra alkalmas eszköz története is

– mondta a művészettörténész, konstatálva a hallgatóság hirtelen megélénkülő érdeklődését.

Barcsay családja nem volt problémamentes. Édesapja és Mária nevű húga is skizofréniában szenvedett, Mária elmegyógyintézetbe került, és Sturcz professzor a műalkotás elemzésekor arra a következtetésre jutott, hogy a bal oldalon álló nőalak nem más, mint Barcsay Mária. Mindez persze bizonyíthatatlan, de abszolút hihető elmélet.

Nem csoda, hogy a gigantikus szénrajzot látva, rajta a nem könnyen észrevehető késsel, az embernek bevillan a párhuzam Michelangelo Antonioni örökbecsű filmremekével, a Nagyítással. Csak amíg ott a bokrok között megbúvó kéz egy pisztolyt tart, itt a nőalak keze egy kést.

Galéria: Sturcz János szénrajzának bemutatója (Fotó: Tövissi Bence / Index)

László Gyula keze is benne volt

Az Asszonyok persze nem ezért korszakos mű, mindez csak hozzájárul a szénrajz és az ennek alapján készült mozaik izgalmasságához. A szénrajzot fél évszázadon át feltekerve tárolták, ezért a szélei megsérültek. Az egyetem papírrestaurátorai több hónapja dolgoznak az alkotás helyreállításán, Szlabey Dorottya papírrestaurátor vezetésével. A mű két különálló részből áll, így különösen nagy szakmai kihívás volt az alsó és a felső rész pontos összeillesztése.

A monumentális szénrajz történetét Szabó Noémi művészettörténész kutatásaiból ismerjük. A mű előzménye az 1949-ben készült, ugyancsak Asszonyok című alkotás, amely csak 1957-ben, a politikai helyzet enyhülése után kerülhetett bemutatásra. Erre a műre alapozva kérhették fel Barcsayt a miskolci mozaik elkészítésére. A tervrajz elkészítésében szinte biztosan közreműködött László Gyula – a későbbi Széchenyi-díjas régész és történész –, aki visszaemlékezéseiben leírja, hogy 1966-ban, a Nemzeti Színház mozaikjának tervezésén is Barcsay mellett dolgozott. László Gyulának ugyancsak a Képzőművészeti Főiskola volt az alma matere, 1933-ban végzett itt festő szakon, és csak utána váltott bölcsészetre, hogy idővel kidolgozza a kettős honfoglalás elméletét.

A restaurált művet a nagyközönség először a július 16-án megnyíló életmű-kiállításon láthatja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Aulájában és Barcsay Termében, a Tökéletes egyensúly. Keresztmetszet – Barcsay Jenő életműve új megvilágításban című tárlat keretében.

Egyébként a Csákvári házaspár készítette el a Képző főbejáratánál látható mozaikpadlót is, úgyhogy mindazok, akik közreműködtek a mozaik és a szénrajz elkészültében, kivétel nélkül a Képzőművészeti Főiskolán, az egyetem jogelődjén diplomáztak.

Galéria: Sturcz János szénrajzának bemutatója Fotó: Tövissi Bence / Index

Egyenes gerinc, kikezdhetetlen integritás

Fehér Ildikó, az egyetem általános rektorhelyettese méltatta Barcsay alkotását.

Nem szimplán egy előkészítő rajzról beszélünk, hanem önálló alkotásként is megállja a helyét az Asszonyok – mutatott rá a szakember. – Olyan művészi ereje, értéke van, olyan grafikai sajátságokat mutat, hogy ez egyértelműen egy kész grafikai munka. Barcsayról minden további nélkül elmondhatjuk, hogy a XX. század egyik legnagyobb magyar képzőművésze volt. Maga László Gyula mondta róla, hogy ő az a magyar művész, aki világszerte a legismertebb.

Barcsay Művészeti anatómia című könyvét tizennyolc nyelvre lefordították. Bátran kijelenthető, hogy az Asszonyok című alkotás hazatért, mivel nemcsak, hogy mindenki, aki köthető hozzá – maga Barcsay Jenő, aztán László Gyula, sőt, Csákváriék, a mozaik készítői is – a Képzőn diplomáztak, de szinte biztos, hogy Barcsay Jenő itt, ebben az épületben rajzolta az Asszonyokat, az egyik terem padlóján. Ez onnan tudható, hogy néhány helyen átüt a szénrajzon a parketta mintázata.

Fehér Ildikó be is vezette az Index kéttagú riportercsapatát Barcsay valamikori műtermébe, ahol egy pillantást vetettünk az ominózus parkettára is...

Sturcz János és Fehér Ildikó Galéria: Sturcz János szénrajzának bemutatója (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Erős István rektor nem győzte méltatni Barcsayt.

Barcsay Jenő a XX. század viharos körülményei között mindvégig következetes, tisztességes, karakán művész maradt – mutatott rá a rektor. – Megőrizte integritását, nem igazodott szolgaian a szocialista realizmus stílusirányzatához, hiszen az Asszonyok kubista, expresszionista, helyenként Picassóra hajazó vonásokat mutat. Hogy mennyire karakán művész volt, azt jól mutatja, hogy amikor erőnek erejével beléptették a Pártba, visszaadta tagsági könyvét.

Erős István is kiemelte Barcsay Művészeti anatómia című, 1953-ban megjelent könyvének jelentőségét.

Barcsay távolt tudta tartani magát a politikától, sohasem sározódott be, egyenes maradt a gerince. Jóságos, visszafogott úriember maradt, habitusával, puszta jelenlétével hatott tanítványaira, oktató társaira

– mutatott rá a rektor.

A mezőségi Katonán született, Marosvásárhelyen, majd Nagyenyeden tanuló Barcsay munkásságára nagy hatással volt párizsi, majd olaszországi ösztöndíja, roppant karakteres véleménye volt a művészetről.

A képzőművészeti anatómiára gyakorolt világméretű hatásával legfeljebb a nála húsz évvel később született német Gottfried Bammesé vethető össze. Erős István zárszóként megemlítette, hogy a július 16-án megnyíló életműkiállításon egymás mellett lehet majd megcsodálni a két művész anatómiai rajzait.

(Borítókép: Sturcz János szénrajzának bemutatója 2025. június 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)