Sztrájkra készülnek a szakszervezetek az Operaházban, reagált az intézmény vezetése

Átszervezésre hivatkozva a csoportos létszámleépítés határát súroló, 29 főt érintő elbocsájtásokat jelentett be Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. A szakszervezeti vezetőkkel tartott szokásos havi érdekegyeztető ülésen 2025. június 10-én, kedden közölte, a dolgozóktól még a nyáron megválnak, de azt egyelőre nem árulta el, pontosan kik lesznek elküldve – adta hírül a Magyar Narancs.

A megbeszélésen jelen lévő érdekvédelmi szervezetek vezetői nem fogadták el a főigazgató lépését. Rotter Oszkár, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, valamint Bárány Balázs, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete (ODFSZ) elnökei egyeztetést és írásbeli tájékoztatást kértek.

Bárány Balázs közölte, hogy még mindig nem ismertették velük az intézmény üzleti tervét, amiből ők is jobban megismerhetnék az Opera gazdálkodását, de biztos benne, hogy a költségcsökkentés más módon is elérhető.

Mihamarabb kezdeményezni fogjuk a kollektív szerződés szerinti egyeztetést. Ha nem hozza meg az általunk elvárt eredményt, a tavaly meghirdetett kollektív munkaügyi vitát fenntartva sztrájkot fogunk tartani.

– mondta a lapnak az ODFSZ vezetője, aki szerint az is kérdéses, hogy ez egyszeri alkalom lesz, vagy egy elbocsájtási-hullám kezdete.

A portál emlékeztet rá, hogy 2024 márciusában, a két szakszervezet sikeres sztrájkja után szintén jelentős, de 30 főt el nem érő elbocsájtásokat jelentett be az Opera, ekkor 19 főt küldtek el.

Ha egy munkáltató arra kényszerül, hogy sok dolgozót elbocsásson, akkor elsődlegesen az ő felelőssége. Tehát ha valakinek távoznia kell az Operaházból, az Ókovács Szilveszter

– tette hozzá Bárány Balázs. Mint mondta, a főigazgató helyettese az érdekegyeztető ülésen ígéretet tett arra, hogy megkapják a kért iratokat.

Ugyanakkor a cikk szerint Ókovács Szilveszter közölte, a 29 fő elküldése nem ütközik abba az ígéretébe, hogy nem végeznek csoportos létszámleépítést, és egyben megfelel a tájékoztatásra és egyeztetésre vonatkozó törvényi, és a kollektív szerződésben lévő kötelezettségeiknek. A főigazgató ezek miatt az ügyben nem is tart szükségesnek újabb egyeztetéseket a szakszervezetek elnökeivel. A döntéssel kapcsolatban arra hivatkozott, hogy nem kapták meg a béremelésekhez szükséges állami forrásokat, ráadásul most is milliárdos a deficit, amin csak létszámcsökkentéssel lehet javítani.

a csoportos létszámleépítés határa 30 fő.

Ha ezt a létszámot elérnék, kötelező lenne a szakszervezeteket is bevonni és közös bizottságot létrehozni. Ez jóval nagyobb tájékoztatási kötelezettséget is jelentene. Többek között az érdekvédőkkel közölni kellene, milyen szempontok mentén választják ki az érintett munkavállalókat, milyen ütemben küldik el őket, milyen juttatásokat kaphatnak. Ezen kívül egyeztetni kellene arról is, hogyan lehetne elkerülni a kirúgásokat, vagy enyhíteni azok hatását.

Reagált az Operaház

Az Index megkeresésére az Operaház közölte, a Magyar Állami Operaház 2025 nyarán folytatja az intézmény átszervezést, amelyet – éppen a szakszervezeti követelések miatt – 4 milliárd forinttal megnövekedett személyi kiadások és az Erkel Színház önállósodása indokolt.

Mint írták, az Opera továbbra is elkötelezett a minőségi művészeti munka és a felelős gazdálkodás iránt. „Intézményünk különféle formákban 1500 művészt, munkatársat, diákot, gyermeket és nyugdíjast foglalkoztat vagy fizet részükre életjáradék-szerű ellátást, közülük tehát kevesebb mint 30 alkalmazotti jogviszony szűnik meg július folyamán, ez jóval elmarad az éves szokásos fluktuáció mértékétől. A munkaviszony-változások természetesen a hatályos munkajogi előírások szerint történnek, tehát felmondási idő és végkielégítés biztosításával” – közölték.

(Borítókép: A Magyar Állami Operaház épülete. Fotó: Szollár Zsófi / Index)