Kihullott a haja, öngyilkos akart lenni, utolsó éveiben nyomorgott

Paudits Béla a tanára javaslatára jelentkezett a színművészetire, ahová elsőre felvették, de alkata miatt sosem játszott Rómeót vagy Hamletet. A zenés-táncos darabok álltak közel hozzá.

Az 1969-es Táncdalfesztiválon sikert ért el, később a Madách Színházban és a József Attila Színházban játszott. Akkori helyzetét, döntése okait a Film Színház Muzsika – Sztankay Ádám által idézett – 1977-es évkönyvében például így jellemezte:

A József Attila Színházban csalódássorozat várt. Naivafiúkat és hülye gyerekeket játszottam. Svejk? Hülye doktor. Kutyatestamentum? Hülye szerzetes. Figaro? Mamlasz alülnök. Liliomfi? Az enyhén idióta ifjú Schwartz. Úgy döntöttem, otthagyom a pályát.

Ekkoriban már a külsejével sem volt elégedett, fiatalon kihullott a haja, a kopaszságát is szégyellte. Az intimitással is problémái voltak, de egy szentendrei fellépésén megismerkedett Mózes Máriával, akivel közös jövőt terveztek: egy népszerű helyet működtettek – Mária vitte a gazdasági vonalat, Béla a műsoraikban fellépő előadókat szerződtette –, később össze is házasodtak. A kapcsolat akkor ért véget, amikor a feleség egy nehezen magyarázható helyzetre ért haza – a fürdőszobájukból egy meztelen színésznő lépett ki. A kínos eset után a válás mellett döntöttek, és a közös vállalkozásukat is felszámolták.

Élete végén éhezett

A színész visszakerült a színpadra, a Madách Színházban ért el sikereket. Ekkor már erős hátfájás gyötörte, de egy idő után az idegei is felmondták a szolgálatot. Ismét úgy döntött, hogy befejezi a színészi pályát. Kanadába költözött, ahol eleinte kifutófiúként kereste a kenyerét. Ottani támogatója, egy idős, Rose nevű asszony volt, aki finanszírozta a színész orvosi vizsgálatait is. Kiderült, hogy a csigolyáiban sorvadni kezdett a gerincvelő, ez okozta az elviselhetetlen hátfájását.

Néhány év után a színész nem találta a helyét Torontóban. Egy hazalátogatása alkalmával ismét találkozott exfeleségével, Máriával, és ekkor döntöttek úgy, hogy közösen vállalnak gyereket.

A lányról már csak Paudits Béla halála után derült ki, hogy nem lombikban fogant, ahogy korábban állították, hanem örökbe fogadták.

A színész élete utolsó éveiben egy János nevű fiatalemberrel lakott együtt, akit fogadott fiaként mutatott be a barátainak. Betegsége miatt leszázalékolták, nyugdíja megalázóan kevés volt. Alkalmi fellépésekből tartotta el magát, de a romló életszínvonala miatt kétszer is megpróbált öngyilkosságot elkövetni, ami után pszichiátriára került.

Élete végén anyagi problémákkal küzdött, sokszor nem volt mit ennie, 46 kilóra fogyott. Az emberek összefogtak, de a színész nem vette át a lakása elé elhelyezett élelmiszercsomagokat sem. Kétszer is agyvérzést kapott, a másodikból már nem épült fel. A Szent János Kórházban hunyt el 2018. június 13-án.

(Borítókép: Paudits Béla búcsúztatása a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában 2018. június 28-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)