Költözik a Mezőgazdasági Múzeum a Vajdahunyad várából, a Trianon Múzeum pályázik a helyére

A Mezőgazdasági Múzeum Gödöllőre költözik, az új épület 2029-ig készülhet el, az építkezés viszont csak 2027-ben kezdődik. Az új múzeum építési költsége 35 milliárd forint, a területhez hozzátartozik majd egy hat és fél hektáros élménygazdaság is. A gödöllői egyetem ad majd otthont a múzeumnak, a helyére pedig a város szívében a Trianon Múzeum kerülhet.

Kedden jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Nagy István agrárminiszter, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Gödöllőre, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) Szent István Campusára költözik, az intézmény vezetője pedig a Magyar Nemzeti Múzeumtól korábban távozó L. Simon László lesz.

A Trianon Múzeum kedvéért költöztetik ki a városligeti Vajdahunyad-várból a Mezőgazdasági Múzeumot, a 2004-ben a várpalotai Zichy-kastélyban megnyílt Trianon Múzeum vezetője, Szabó Pál Csaba történész évek óta lobbizik azért, hogy megkaphassa az MMM épületét – írja a hvg360.

Baán László a HVG kérdéseire elmondta, a Vajdahunyad vára tökéletes helyszín lenne egy Magyarországot sokoldalúan bemutató kiállításnak, a városligeti épületegyüttes magyar történelmi építészeti stílusokat reprezentál.

Azért került ide a mezőgazdasági múzeum annak idején, mert akkoriban az agrártárca volt a legjobb érdekérvényesítő, de ma már nyilvánvalóan senkinek nem jutna eszébe mezőgazdasági múzeumot létrehozni ezekben a magyar történelem évszázadait megidéző épületekben

– fogalmazott Baán László.

Hozzátette, a Vajdahunyad várában pedig az 1100 éves Magyarország történelmét, beleértve a trianoni tragédiát is összegző kiállítás kaphatna otthont, továbbá egy, a Kárpát-medence gasztronómiájára épülő étterem is, valamint magyar termékeket, hungarikumokat árusító üzletek. A projekt költségeiről nem tudott nyilatkozni, az épületegyüttest először fel kell újítani, ennek költsége pedig önmagában is több tíz milliárd forintra tehető.