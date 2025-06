Nemzetközi térben is megmutatta magát a jövő magyar generációja, ezzel jelentősen nőttek az esélyeik

„A Nemzeti Filmintézet felkérésének elfogadása után tudtam, hogy a következő tíz hónapban semmi másra nem lesz időm. Rendkívül intenzív periódus várt ránk, egy ekkora fesztiválra általában másfél év a felkészülési idő, nekünk még egy évünk sem volt. Ennek megvannak az előnyei és a hátrányai, bizonyos döntéseket gyorsabban kellett meghozni” – fogalmazott az Index kérdésére Takács Ildikó, az Annecy Magyar Díszvendégség Program igazgatója, aki a fesztivál helyszínén adott interjújában kiemelte, hogy a magyar díszvendégségért felelős összes területen kiváló szakemberekkel dolgozott együtt, a szervezés kulcsa pedig a remek csapatmunka volt.

Szívembe talált

„Alulról szerveztük a programokat, szívembe talált, amikor az utcai kiállítás ötlete felmerült, mert nagyon szeretem a magával ragadó magyar animációs karaktereket. A tervezés során ezt a projektet kiegészítettük egy új ötlettel, hogy beltéren is bemutatnánk néhány ismert magyar animációs karakter standee-jét (álló kartonfigurákat). A javaslatot a francia fél is támogatta, és mindössze egy hét elteltével már jelezték is, hogy melyik 25 szálloda fogadná örömmel, ha a lobbyjukban elhelyezhetnék ezeket a figurákat. Az összesen 23 utcai installációt, így további 36 standee-vel gazdagítottuk. Azt éreztük, hogy bármilyen merész ötletünkre igent mondanak” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a teljes díszvendégségi projektnek remek energiái voltak, a főszervező franciák is érezték, hogy a magyar animációs közösség mennyire lelkes és aktív.

Az Annecy Magyar Díszvendégség Program igazgatója szerint nehéz egyetlen elemet kiemelni a fesztivál magyar jelenlétéből.

Nagyon fontosnak tartom, hogy megvalósulhatott Huszár Dániel elképzelése, a Hunimations Hits the Street, public art utcai kiállítás, hiszen ezzel valami igazán különlegeset hozhattunk létre Annecyben. Megmutathattuk, hogy a magyar animációs karakterek remekül megállják a helyüket Annecy utcáin a fesztivál forgatagában, ahol közel 18 000 ember több mint 110 országból képviseltette magát. Különösen közel áll a szívemhez Fazakas Fanni VR-dokumentumfilmje, a Missing 10 Hours, amely egy rendkívül fontos témát, a partidrogok veszélyeit dolgozza fel. Örülök, hogy sikerült őt az Annecy fesztiválra elcsábítani az új-zélandi ösztöndíjprogramja mellől. Legalább ennyire meghatározó számomra, hogy a Work in Progress szekcióban bemutathattuk a Tündér Lala című produkciót is, amely egy jelentős német–kanadai–magyar koprodukcióban készül. Nem lehet elvitatni az első Magyar Pitchfórum jelentőségét sem, ahol kiválasztottuk azokat a magyar animációs projekteket, amelyek az Annecy Partner Pitch keretében mutatkozhattak be a nemzetközi szakmai közönség előtt. Ezáltal jelentősen megnőtt az esélyük arra, hogy koprodukciós partnereket találjanak. Ez a program elsősorban a jövő generációjáról szólt, különleges, fiatal alkotóinkról. Bízunk benne, hogy ezzel a kezdeményezéssel is egy új hagyomány alapjait sikerült megteremtenünk. A magyar díszvendégség fontos elemei között kell említenem a Magyar Zene Háza közreműködésével a városligeti hangdóm ihlette DOME-installációt is

– fogalmazott Takács Ildikó, aki a díszvendégi státusz hosszú távú hatásai között említette, hogy a fiatal generáció tagjai Annecyben láthatták, hogy együttműködés révén mennyi mindent lehet elérni.

„A programtervezés egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a díszvendégség programjai ne csupán az Annecy fesztivál idejére szóljanak, hanem hosszú távú hatást is kifejtsenek” – mondta, hozzátéve, hogy ezt a törekvést szolgálja a magyar animációt bemutató hunimation.com weboldal, valamint a kiválóan sikerült fesztiválmagazin is, amelyben a világ vezető animációs fesztiváljának résztvevői minden fontos információt megtalálhatnak.

Magyarország főszerepben

Az Index a helyszínen követhette végig, hogy hatalmas sikerrel mutatkoztak be a magyar filmesek a világelső animációs találkozón a franciaországi Annecyban, ahol a fesztivál és a filmvásár szinte minden programjába bekapcsolódtak filmjeikkel és filmterveikkel.

A többszörös Annecy-díjas Gauder Áron mesterkurzust tartott és szabadtéri óriásvetítőn volt látható a Kojot négy lelke című filmje, annak alkalmával, hogy a filmvásár campusának fővédnöke.

Emellett a hazai animáció meghatározó szereplői mutatták be az iparág teljességét a Production Power, Global Vision: Futureproofing Hungarian Animation címmel megtartott fórumon. Dr. Kalocsay Gergely támogatási jogi vezető ismertette a Nemzeti Filmintézet tevékenységeit, Temple Réka producer, a Cinemon Entertainment alapító-ügyvezetője, a Magyar Animációs Producer Szövetség elnöke a gazdag tradíció és innovációs erő összecsengését, továbbá a koprodukciók és a gyakornoki rendszer előnyeit emelte ki.

Rabb Alex, a DIGIC stúdió alapító-ügyvezetője a hazánkban készülő külföldi produkciók kapcsán arra mutatott rá, hogy a legnagyobb nemzetközi gyártók megbízható partnerként tartják számon a magyarokat. Dr. Vincze Zsuzsanna, a MOME Film Tudásközpont igazgatója a hazai felsőoktatás szerepéről beszélt, míg Osvay Anna, a Kedd Animációs Stúdió értékesítési vezetője a közelmúlt nemzetközi fesztivál- és kereskedelmi sikereit foglalta össze.

A pályakezdő filmeseknek Presztízs vs. Fizetés címmel megrendezett panelbeszélgetésen a Tündér Lalát rendező Anita Doron részvételével magyar filmesek osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan célszerű felkészülni a munka világára, hogyan lehet bekerülni a gyártásba és mi számít sikernek pályakezdőként.

Az új elnökségi tag

Annecyban jelentette be az Európai Animációs Produceri Szövetség (Animation in Europe), hogy a Magyar Animációs Producer Szövetség csatlakozott az immár 27 ország szervezeteit tömörítő szövetséghez, és egyúttal elnökségi taggá választották Temple Rékát.

A Netflix nyilvánosságra hozta, hogy a magyarországi DIGIC stúdió készíti a Magic: The Gathering világhírű játéka alapján készülő, régóta várt animációs sorozatot. A sorozat Terry Matalas showrunner vezetésével készül a Hasbro Entertainment és a Wizards of the Coast közreműködésével.

A mintegy 18 000 résztvevővel megrendezett eseményen a szakmai programok mellett több kiállítás is hazánkra irányítja a figyelmet. A Hunimation Hits the Street szabadtéri kiállítás Annecy különböző pontjain a magyar animáció 23 ikonikus hősét mutatja meg a Kockásfülű nyúltól Frakkon át a Macskafogó Lusta Dickjéig. A kiállítás Huszár Dániel ötlete alapján az AA1 Magyar Animációs Alkotóművészek Egyesületével együttműködve valósult meg.

(Borítókép: Nemzeti Filmintézet)