Kovács Kati méltón koronázta meg hatvanéves pályafutását

Kereken hatvan évvel ezelőtt, 1965. június 13-án érte el a nagy áttörést Kovács Kati, amikor megnyerte az akkori Ki Mit Tud?-ot. Az akkor húszéves énekesnő azóta a hazai könnyűzene legnagyobbjai közé emelkedett, közösen zenélt az évek során az LGT-től kezdve Horváth Charlie-ig szinte mindenkivel. Olyan máig ismert slágerek kötődnek nevéhez, mint az Add már, uram, az esőt vagy a Nem leszek a játékszered. Most ennek a gazdag életútnak a történetét és zenéjét ismerhette meg az MVM Dome közönsége az énekesnő jubileumi koncertjén.

Nem igazán mondhatom, hogy Kovács Kati zenéje az én korosztályom muzsikája lenne, hiszen amikor első dalai megjelentek, nemcsak hogy tervben sem voltam, de még a szüleim sem éltek. A szép az egészben pedig az, hogy ez nem kifogás, hiszen még így is ismerem szerzeményeinek egy jelentős részét, ami nem csupán zenészlétem hozadéka. Dalai olyan szinten összeforrtak a magyar könnyűzenei tudattal,

hogy valószínűleg nem nagyon van olyan ember idehaza, aki legalább egy slágert ne ismerne az énekesnőtől.

Ennek ékes példája volt a mostani, jubileumi koncertje az MVM Dome-ban, ami szinte teljesen megtelt. És hiába alkotja a közönség oroszlánrészét az ötven feletti korosztály, harminc alattiakból is voltak azért többen, ami két dolgot jelenthet: vagy mindenki koncertjegyet vett születésnapra az édesanyjának, akit el is kísért, vagy nem én vagyok az egyetlen a ’90-es évek gyermekei közül, aki ismer több Kovács Kati-dalt is.

Hiszen az énekesnő karrierje során több tucat lemezt adott ki, és számos jól ismert szerzővel dolgozott közösen, így volt mihez visszanyúlni most, a 2025. június 13-án tartott jubileumi koncerten.

Mesélő est

Amikor megérkeztünk és elfoglaltuk a helyünket, rögvest tudtuk, hogy itt nem spórolnak majd a zenével. A színpad csordultig volt hangszerekkel, a koncert kezdetén pedig bebizonyosodott, hogy elég komoly zenekar kíséri majd az énekesnőt. Teljes vonós formáció mintegy tíz taggal, négyfős kórus, fúvós négyes, két billentyűs, gitáros, basszusgitáros, dobos és perkás.

A több mint húsztagú zenekarhoz csatlakozott Kovács Kati, aki először egy vörös, csillogó ruhában jelent meg (ekkor még nem tudtuk, hogy a vörös ruhák dominálnak majd az énekesnő szettjeiben az est folyamán).

12 Galéria: Kovács Kati méltón koronázta meg hatvanéves pályafutását Fotó: Tövissi Bence / Index

De mielőtt színpadra lépett volna, az intróé és a LED-falaké volt egy pillanatra a főszerep. A látvánnyal nem spóroltak, ugyanis jó pár óriás kivetítő volt a színpadnál. A koncert felvezetéseként egy régi rádiót ábrázoló videót raktak be, amelyen először Csajkovszkij híres darabja, a Hattyút tavának egyik tétele, A hattyúk tánca szólalt meg, majd több klasszikus zenei részlet, a beat és rock and roll korszak néhány ikonikus dala, plusz a Sound of Silence és Louis Armostrong zenéje. Ezt lassan átfolyatták az énekesnő egyik dalába, a Tíz év az úton című számba. A dal után pedig Kovács Kati a következő felkonffal kezdte:

Kedves vendégeink! Úgy érzem magam, mintha sztár lennék. El se hiszem. Mindig keresem, hogy vajon ki áll mellettem, akiről szól a műsor.

A közönség persze rögvest vette a poént, amiből később sem volt hiány. Az énekesnő előrevetítette, hogy egész este mesélni fog, ami így is történt. Dalról dalra haladva osztott meg újabb és újabb történeteket, nemcsak magáról, hanem a zenésztársairól is. Megtudtuk, hogyan lopták el a billentyűs biciklijét, vagy mióta ismerik egymást a vokalistával, aki még kisgyerek volt, amikor először találkozott Kovács Katival, és lerohanta egy iskolaújságos interjúra reggel nyolckor, nem tudva, hogy az énekesnő alig két órája ért haza egy vidéki fellépésről.

Hibátlan hangzás

A rendezői jobbon, oldalt, közel a színpadhoz több mint pazar volt a hangzás. Nem volt túlvezérelve a koncert, remek volt a dalok keverése, minden hallatszott akkor és ott, amikor kellett (legfeljebb a szaxofonszóló veszett el egy kicsit), de valahogy az egész koncert kényelmes volt a fülnek és tiszta volt hangképben. Voltam már pár MVM Dome-bulin,

de vitán felül hangélményben ez volt a legjobb eddig.

A koncert haladt, egymást váltották a közismert slágerek és a kevésbé játszott dalok, miközben minden szám után egy-egy vicc hangzott el. Ez az, ami megadja a koncert sava-borsát, hiszen ez a kellemes, zsigeri humor olyan természetesen árad Kovács Katiból, hogy kicsit sem kell erőlködnie, egyszerűen szórakoztató, a közönség pedig nevet.

Bár színpadilag nagy változások azért nem jöttek, néhány meglepetéssel mégis készültek, hiszen egy ponton az énekesnő elhagyta a színpadot, de előbb felkonferálta régi kollégáját, az LGT gitárosát, Karácsony Jánost. A zenész előadta A dal a miénk című LGT-számot, amíg Kovács Kati átöltözött, majd visszatért, hogy előadják az El ne hagy magad című LGT-vel közös dalát, mielőtt Karácsony János elhagyta a színt.

Az énekesnő új ruhában folytatta, ami egy szintén vörös (jó, inkább bordó) és aranyozott mintás öltözet volt.

Ennek a szettnek több jelentősége is lett később, mert szinte annyi színpadi reflektorfény jutott neki, mint zenészek között a szólistáknak, mivel úton-útfélen akadályozta Kovács Kati mozgását, aki ezt többször szóvá is tette. Kimondott kihívás volt, amikor szeretett volna lesétálni a színpadról, hogy A régi ház körül című dalt előadja: két embernek kellett segíteni, és visszafelé még így is megbotlott, a ruha tehát egyszerre volt látványos és elegáns, valamint kihívásteremtő.

Az újabb vendég Horváth Charlie volt, az énekesnő pedig újabb átöltözésre szánta el magát. Addig a füstös hangú énekes előadta a Mindenki valakié című slágerét. Amikor Kovács Kati visszatért (immár harmadik piros szettjében), közösen elénekelték az Az légy, aki vagy című dalt, majd a bluesénekes elhagyta a színt.

12 Galéria: Kovács Kati méltón koronázta meg hatvanéves pályafutását Fotó: Tövissi Bence / Index

Bensőséges kapcsolat a közönséggel

Ha az est dalainak összetételét nézzük, minden elhangzott. Jól ismert slágerek, akár az Add már uram az esőt vagy a Nem leszek a játékszered, de ritkán hallott bluesdal, a szocializmus következetlenségében elsikkadt musicalszám, egy Grease-átirat és egy Eruption-fordítás is szerepelt a listán. Kovács Kati kihasználta az időt, minden zenészt bemutatott, adott nekik reflektorfényt.

A koncert a végére átlépte a két és fél órát is.

Utolsó előtti saját dala, amit előadott, az a Rock and roller, ezt pedig Louis Armstrong slágere, a What a Wonderful World követi, amit Kovács Kati a híres trombitás-énekes rekedtes hangján énekelt el. Ezt az énekesnő utolsó saját dala követte az esten, a Szólj rám, ha hangosan énekelek, amikor Karácsony János és Horváth Charlie is csatlakozott hozzá. Ezután kapunk még egy Hajmási Péter, Hajmási Pált a Csárdáskiráynőből, majd zárásként Kovács Kati előadta Máté Pétertől az Azért vannak a jóbarátok című dalt.

A zenekar remek hangzása és a dalok varázsa kellően hatott. Apróbb hibák persze akadtak, de Kovács Kati az az énekesnő, aki ronthat szöveget, kérhet súgást a közönségtől, sőt még egy dalt is büntetlenül újrakezdhet a koncerten, mert nevetünk a közjátékon, nem veszi vérre menően sem ő, sem senki más a helyzeteket.

Összességében olyan koncert volt ez, amire megérte rászánni azt a majdnem három órát. Kovács Kati bírta a tempót, egy-egy dalnál majdnem táncra is perdült. Pedig többször viccelődött a korával, mondván, hogy valószínűleg ő a legidősebb a teremben, és a zenésztársai olyan fiatalok, hogy ő már a tévében énekelt, amikor még meg sem születtek. Az énekesnő MVM Dome-beli koncertje méltó megkoronázása volt hatvanéves karrierének.

(Borítókép: Kovács Kati 2025. június 13-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)