Új festészeti irányzatot teremtett a magyar művész, már neve is van

A 2024-es Highlights of Hungary különdíjasa lett a Muralpaint alkotópárosa, Marton Ákos és Vinkó Leó. Közös projektjükben a tűfalfestést emelik új szintre, ahogy iskolák és közterek különböző részeit változtatják színesebbé, izgalmasabbá. Ugyanakkor a páros mindkét tagjának megvan az egyéni művészi látásmódja is, így saját pályájukon is aktívan haladnak külön-külön.

Korábban Marton Ákossal beszélgettünk a muralpaintes alkotómunkája és egyéni művei kapcsán. Szóba került többek közt a képzőművészeti világ mostani helyzete, új kiállítása és sajátos, művészi látásmódja is.

Ezúttal Vinkó Leóval interjúztunk, aki saját műveiben egy ideig a kubizmus és az impresszionizmus stílusait vegyítette, így született meg saját irányzata, a refraktivizmus, aminek továbbfejlesztésén fáradozik, miközben alkotói látásmódját is szeretné kibővíteni.

Kubizmuson innen és túl

A kubizmus a XX. század elején nyert teret a képzőművészetben. Miért érzi fontosnak a felélesztését most, ebben a stílusilag eléggé megosztott korban?

Nekem mindig is tetszett a kubizmus, illetve többen jelezték, hogy van érzékem az ilyen stílusú képek színvonalas kivitelezéséhez. Mikor elkezdtem ebben a stílusban alkotni, nem gondolkodtam azon, hogy mit szeretnék vele, csak élveztem. Számomra ez a lényeg. Az, hogy szeressem, amit csinálok. Jönnek a képek a fejembe, én pedig megfestem őket. Nem sokat szoktam foglalkozni a számomra zavaros, kortárs dolgokkal. Én csak festek, mert ez az életem. Az, hogy ez a stílus újra helyet kapjon a palettán, szerintem azért fontos, mert van még benne lehetőség, vannak olyan megoldások a stíluson belül, amik nem lettek teljesen kiaknázva.

Mi az, amit a laikus nézőknek elsődlegesen meg kell érteniük a kubizmussal kapcsolatban? Milyen szemmel érdemes figyelni ezt az irányzatot, hogy a képek még erősebb hatást kelthessenek?

A kubizmus egyfajta látásmód. A tárgyakat egyszerre több nézőpontból láttatja. Az én képeimen gyakorlatilag a teret, a látványt a fény bontja fel. Szétszabdalja, mint egy prizma. Mintha egy prizmán keresztül néznénk a világot, szóval nem teljesen kubizmus. Egy kedves barátom, mentorom, gyűjtőm, Bozsó Albert fénytöréses realizmusként jellemezte a képeimet, a stílusnak nevet is adott: refraktivizmus.

Sokan a neokubizmussal azonosítják az alkotásait, de bevallása szerint az impresszionizmus is hatott önre. Miben találja meg a kapcsolatot e között a két, külön-külön igen karakteres és felismerhető irányzat között?

Ez a két stílus volt rám legnagyobb hatással. Kezdetben sok impresszionista képet festettem. Majd jött egy klasszikus kubista korszak. Aztán valahogy bekúsztak az impresszionizmus jegyei is a kubista képekbe. Egyre jobban foglalkoztatott, hogy vajon milyen lenne a két stílust összehozni. Albert hívta fel először a figyelmemet arra, hogy kezdem összegyúrni a két irányzatot, és ez jó. Utána egyenes út vezetett oda, ahol most tartok. Illetve igyekszem a képeimbe még egy dolgot beleépíteni, amivel talán még teljesebb lehetnek. Ez a realizmus. A realista festészetet is nagyon szeretem. Csak ahhoz, hogy valaki jó realista képeket fessen, rengeteg munkára, áldozatra van szükség. Szóval, amikor csak tehetem, állok a vászon előtt, és dolgozom. Először nem láttam a kapcsolatot a két stílus között, csak szerettem mind a kettőt, és izgalmas lehetőségnek tartottam összehozni őket. Gyakorlatilag az impresszió, a fény alakítja át a realitást egyfajta kubista látvánnyá az alkotásokon.

Mik a legnagyobb hibák, amiket egymástól távol álló stílusok keverésénél véthet az alkotó? Hogyan lehet ezt megelőzni, kikerülni?

Először is a fontos az, hogy a festő, alkotó megértse azt, amiről szól az adott stílus. Illetve fontos, hogy az adott irányzathoz tehetsége is legyen. De nehéz erre válaszolni, mert ki határozza meg manapság, mi a jó, és mi nem az. A véleményem, hogy kísérletezni kell, aztán lehet azt érezni, hogy ez izgalmas, jó dolog lett, vagy teljesen mellékvágány. Én is jó pár képemet megfestettem, és újrakezdtem, mert éreztem, hogy ez így nem jó.

Magunk urai vagyunk, vagy a múlt követei?

Azt tűzte ki célul, hogy egyedi, máséval össze nem téveszthető műveket teremtsen. Mit gondol, hol tart ezen az úton? Elérte a célját, vagy még távolinak látja az út végét?

Azt semmiképpen nem érzem, hogy elértem a célomat. Elindultam egy úton, van egy cél, ami felé haladok. Ennek nagyon örülök, hiszen ez fontos. Tisztánlátóvá tesz. Azt gondolom, hogy még nagyon sok munka áll előttem. De örülök neki, hogy most már neve is lett a stílusnak. Fénytöréses realizmus, azaz refraktivizmus.

Miként lehet elérni a teljes egyediséget, amikor egy korábbi stílusirányzat újjáélesztése a cél?

Egy ideig úgy éreztem, hogy a kubizmust kell újból feltámasztanom. De ahogy haladok az úton, tapasztalatok, már azt gondolom, nem is neokubista szeretnék lenni, hanem megalkotni egy olyan kubizmust, ahol a teret a fény töri, szabdalja fel, illetve megmutatja a látványt több nézőpontból. Ha sikerül e koncepció szerint alkotnom, akkor azt gondolom, jó úton vagyok az egyedi stílus megalkotásához. Persze, ehhez nagyon sok munka kell még. Jelenleg nagyon gyerekcipőben járok, de szorgalmasan alkotok, hogy egy felnőtt, érett stílus szülessen meg a végén. Illetve a modernséget és a realizmust is bele kell építenem a képekbe, szóval van feladat bőven.

Picasso és Vincent van Gogh nagy hatással volt önre. Az ő lenyomatuk maradandó lesz a művészetében, vagy csupán egy állomás, és a teljes egyediséghez le kell vetni a múltat?

Szerintem az említett mesterek jegyeit magamon fogom hordozni mindvégig. A karizmát, az erőt mindenképpen szeretném megtartani, amit ezektől a festőktől tanultam. De ide sorolnám még Paul Cézanne-t, Édouard Manet-t, Claude Monet-t is. Ők is nagyon fontos állomásai az életemnek, festészetemnek.

Az alkotásain gyakran jelennek meg különféle épületek, gyakran templomok, szakrális helyek. Miként választja ki ezeket?

Kisgyerek korom óta imádom a perspektívát rajzolni, illetve az épületeket. Szerettem volna építész lenni, de máshogy alakult. Szerintem csodálatos dolog az építészet. Hatalmas, monumentális, ember által alkotott csodák. Persze hogy megihletnek. Ránézek egy épületre, templomra, és már pörög is az agyam, milyen izgalmas, refraktív képet lehetne belőle festeni.

Társas alkotás

Míg saját művészetében a teljes egyediségre törekszel, a Muralpaint megbízásainál a megrendelőkkel is konszenzusra kell jutni. Hogyan fér meg ez a két alkotói mentalitás egymás mellett?

Szerintem ezt idővel megtanulja az ember. A fontos az, hogy tényleg jót akarjunk csinálni, színvonalas munkát, aminek mi is örülünk, illetve a megrendelő is elégedett. Persze, más a kettő. Hiszen a dekoráció célja nem feltétlenül az, mint egy festményé. Viszont a dekorációs munkák során is rengeteget tanultam, amit később a képekbe is beleépítettem.

Összevetve az alkotásait Marton Ákoséval, a stílus jelentősen eltér, de színeiben, bizonyos hatásaiban van némi kapcsolat. A közös munka mennyire hat az egyéni alkotóművészetére? Teljesen le lehet választani egymásról két ennyire különböző munkafolyamatot?

A dekoráció és képek festése természetesen nem ugyanaz. A festményeknél teljesen rám van bízva, mit, hogyan csinálok. Viszont a dekorációnál, ugye, ketten vagyunk, tehát kell egyfajta közös gondolkodás, kapcsolat. Másként káosz lenne a kép. Lehet, hogy azért is van a képeink között egyfajta kapcsolat, mert rengeteget festettünk együtt, így ez mindkettőnkre hatással volt. Szerintem amúgy a dekorációs képek is abszolút tükrözik azt a színvilágot, karakterhasználatot, amik a vászon képeinken megjelenek. Szóval nem válik el egymástól nagyon a dekoráció és a képfestés. Inkább a dekor a kettőnk közös stílusa, közérthetőbb, díszítőbb jellegű.