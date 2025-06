Még mindig van, amiért letesszük a telefont – és ez nem a TikTok

A forró napsütés ide, árkötöttségi törvény oda, az olvasókat semmi sem tarthatta vissza a 96. Ünnepi Könyvhéten, hogy beszerezzék kedvenc írójuk legújabb kötetét – meg hogy aztán azt jól össze is firkáltassák. A csütörtöki kezdés óta egyre hosszabb sorok kígyóznak a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Duna-korzón, emberek dedikálásra várnak – és nem csak úgy mellékesen. Jó ez mindenkinek: a kiadónál csenget a kassza, az író örül, az olvasó pedig boldogan távozik egy névvel ellátott könyvvel – és néha egy fél mondattal is, amit évekig fog idézgetni.

Bőrönddel jöttek

Leiner Laura körül megáll az idő. Ezt már több könyves rendezvényen is megtapasztaltuk, most sem volt másképp: órákon át dedikált, miközben a Duna-korzón szombat délután valósággal hömpölygött a tömeg. Rajongói már reggel elfoglalták a helyüket, lepedőt terítettek az aszfaltra, hogy az elsők között kaphassák meg az áhított aláírást. Leiner nem egyszerűen népszerű író, akinek széles olvasóközönsége van – ő valóságos sztár. Egy tinilány azt mondja: azért szereti a könyveit, mert olyan, mintha róla szólnának. „Megértenek.”

26 Galéria: 96. Ünnepi Könyvhét Fotó: Tövissi Bence / Index

Egy anyuka a lányával már két és fél órája áll a végtelennek tűnő sorban, amikor szóba elegyedünk. Azt mondja, rendszerint legalább húszezer forintot hagy a könyvesboltban, de ez nem zavarja – örül, hogy a lánya kezéből nem a telefont, hanem a könyvet kell kivenni késő este.

Spiró György mintegy két órán keresztül dedikált, és mindig jutott egy jó szó mindenkinek.

Emberségből is jelesre vizsgázott: amikor egy rászoruló ember odalépett hozzá – beszélni nem tudott, kezében egy papír, rajta talán csak annyi: pénzre van szüksége –, Spiró nem habozott, azonnal a tárcájához nyúlt, és adott. A férfi hálásan távozott, Spiró folytatta a dedikálást, a sorban állók pedig csendben, mosolyogva figyelték a jelenetet.

Bíró Szabolcs első olvasója nem bízta a véletlenre: gurulós bőrönddel érkezett, tele Bíró-kötetekkel.

Nem vicc. Alig hittünk a szemünknek. Az író meg is kérdezte: tényleg elolvasta mindet? A válasz nem volt teljesen hallható, de annyi kiderült: ajándékba is mennek belőlük. Így egy kötetből több is készült – és hosszú perceken át tartott a dedikálás. Néhányan húzták a szemüket, de végül elfogadták: ezt most ki kell várni. Mert ez itt nem csak egy dedikálás – hanem a személyes olvasmányélmények ünnepe.

Nem úgy tűnt, mintha az olvasókat különösebben meghatná, hogy az új köteteket már csak legfeljebb 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg: a standok előtti tér így is tömve volt, az eladóknak aligha jutott idejük pihenni. Persze édes teher ez, ha közben folyamatosan csenget a kassza. Akadtak kiadók, akik az árköteles új megjelenések mellett az egy évnél régebbi kötetekre 20 százalékos vagy annál is nagyobb engedményeket kínáltak, így próbálva ellensúlyozni a friss könyvekre vonatkozó szigorúbb szabályozást.

Mondjuk, így is akadtak, akik úgy érezték, piacon vannak, és hosszú percekig próbáltak alkudozni – hol kedvezményért, hol egy kis ajándék könyvjelzőért. Végül is, bizonyos értelemben tényleg piac ez is: a könyveké a terep. De a törvény keze erősebb, a kiadók tartják magukat a szabályokhoz – hősünk pedig végül kicsengette a lóvét.

Könyveken a fókusz

Nem csak a standoknál zajlott az élet: a könyvhét a díjakról is szólt. A Libri Irodalmi Díjakat idén másodszor kizárólag az olvasók döntése és az eladási adatok alapján osztották ki. Náray Tamás, Edith Eva Eger, Borbás Marcsi, Karády Anna és Bán Mór – mások mellett ők kapták meg 2025-ben a Libri Irodalmi Díjakat.

26 Galéria: 96. Ünnepi Könyvhét Fotó: Papajcsik Péter / Index

A díj új rendszere átalakította a hazai könyves elismerések térképét: a szakmai zsűri helyét az olvasók vették át, a döntés pedig kizárólag az eladási adatokon alapul. Az idei díjazottak között a klasszikus szépirodalomtól a pszichológián és gasztronómián át a gyerekkönyvekig számos műfaj képviselteti magát – így az elismerés nemcsak sikerlistát tükröz, hanem olvasói bizalmat is.

Minden könyvet szeretünk és képviselünk – minden stílust, műfajt –, és minden kategóriában találni kiváló teljesítményeket. A Libri Irodalmi Díjak odaítélését is ezek mentén alakítjuk, vagyis az értékesítési adatokra alapozunk

– mondta az Indexnek Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri Bookline marketing- és kommunikációs igazgatója. A díjazottak közül Karády Anna is megszólalt. A Lillafüredi karácsony című, Bán Mórral közösen írt kötete nyerte el „Az év határon túl legnépszerűbb könyve” címet. Az írónő meghatottan fogadta az elismerést:

Amikor megtudtam, hogy a könyvünk nyert, majdnem kiugrottam a bőrömből. Boldogsággal tölt el, hogy a könyvünk ilyen messzire eljutott – túl a földrajzi határainkon. Megható, hogy Erdélyben, Felvidéken, a Vajdaságban, Kárpátalján s a világ bármely pontján, ahol magyar szó hangzik, helyet kaphatott a könyvespolcokon is.

Ünnepi estet rendezett a Magvető Kiadó és a Radnóti Színház – immár harmincadik alkalommal közösen –, a könyvhét egyik emlékezetes eseményeként. Az első ilyen est 1995-ben volt, a Márai Sándortól vett cím – „csak az ember olvas” – azóta a kiadó szlogenjévé vált. Az est házigazdái külön-külön is igazi showmanek: nem kell a szomszédba menniük, ha frappánsan és elegánsan kell életet vinni a színpadra. Bálint András színművész és Szegő János, a Magvető szerkesztője azonban párosként is kiválóan működtek – dupla csavar, stílusosság és elegancia a köbön. Ők hívták színpadra a két igazgatót: előbb Dávid Anna, a Magvető vezetője mondott köszöntőt, majd Kováts Adél, a Radnóti Színház igazgatója üdvözölte a közönséget.

Schneider Zoltánt receptre kellene felírni

– ha bárki egy kicsit is rosszul érezte volna magát, az ő színészi zsenije egy pillanat alatt új életet lehelt volna belé. A közönség szó szerint a hasát fogta a nevetéstől, miközben ő számmisztikába merülve aprólékosan kidolgozott, szórakoztató és emlékezetes produkciót adott elő a Magvető múltjáról. Osztott, szorzott, kivont és összeadott különböző dátumokat, még a Magvető munkatársainak telefonszámát is bevonta, hogy kijöjjön az egyenlet. Hokedlire állva rajzolt a táblára, néhol szándékosan túljátszva a helyzetet – a poén kedvéért.

26 Galéria: 96. Ünnepi Könyvhét Fotó: Tövissi Bence / Index

A könyvheti újdonságokról a két házigazda, Bálint András és Szegő János beszélgetett a szerzőkkel.

Takács Zsuzsa A maradás szégyene című verseskötetéről,

Spiró György Padmaly című regényéről,

Bán Zsófia Alétheia él című regényéről,

Bognár Péter Elmész, visszajössz, sose halsz meg című könyvéről,

valamint Kiss Tibor Noé Olvadás című regényéről esett szó.

A harminc évvel ezelőtti első est emlékét nemcsak a cím idézte meg, hanem két akkori fellépő, Takács Katalin és Dés László is, akik ezúttal is színpadra léptek. Az esten Mészáros Blanka, Takács Kati és Schneider Zoltán remekül működtek közre, a zenei aláfestésről pedig varázslatos hangulatban Dés László és Márkos Albert gondoskodott.

Az Ünnepi Könyvhét kilencvenhatodszorra is bebizonyította: a könyv nem avítt tárgy, hanem élmény, találkozás, közösség. Egy író aláírása, egy mosoly, egy párbeszéd, egy történet – ezek a pillanatok nemcsak a lapokon, hanem az emberek arcán is nyomot hagynak. A könyvhét véget ér, de amit ad – az még sokáig velünk marad.

Starcz Ákos, az Indexet kiadó médiacsoport igazgatósági tagja az Index.hu Zrt.-től és az Indamedia csoporttól függetlenül működő Libri–Bookline Zrt. igazgatóságának elnöke.

