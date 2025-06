A Jonas Brothers olyat lépett, amire senki sem számított

A „Jonas20: Éljük meg az álmokat” elnevezésű jubileumi turné a zenekar húszéves fennállását ünnepli, ám a mostani módosítások némileg beárnyékolják a terveket. A változás a jelek szerint elsősorban a vártnál alacsonyabb jegyeladásokkal magyarázható – a Dodger Stadion például két évvel ezelőtt már volt a turné helyszíne, ami vélhetően túl közelinek bizonyult egy újabb telt házas koncerthez – írja a Variety.

Mindent a rajongókért

A zenekar hangsúlyozta, hogy a dátumok nem változnak, csak a helyszínek. A stadionkoncertekre megváltott jegyek teljes árát automatikusan visszatérítik, és az érintett vásárlók elsőbbséget élveznek az új helyszínek jegyelővételében, amely június 19-én, szerdán indul a Ticketmasteren. A testvértrió hivatalos Instagram-posztban bocsánatot kért a kellemetlenségekért, és azt írta:

Minden döntésünket értetek hozzuk meg, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk fantasztikus rajongóinknak. Bár néhány helyszín megváltozik, biztosak lehettek benne, hogy ugyanazon a napon és ugyanazokban a városokban találkozunk. Ez lesz a legjobb turné, amit valaha csináltunk.

A turné nem minden stadionkoncertjét érinti a módosítás. A nyitó előadás augusztus 10-én a New Jersey-i MetLife Stadionban lesz, ahol a jegyeladások állítólag jól alakulnak. Szintén a tervek szerint marad a bostoni Fenway Park koncertje augusztus 23-án.

Turnéstratégia-váltás

Ezeket a stadionkoncerteket cserélték le arénákra:

Los Angeles (CA) – Dodger Stadion helyett Intuit Dome, szept. 6.

Philadelphia (PA) – Citizens Bank Park helyett Freedom Mortgage Pavilion, aug. 14.

Chicago (IL) – Wrigley Field helyett Credit Union 1 Amphitheatre, Tinley Park, aug. 26.

Detroit (MI) – Comerica Park helyett Little Caesars Arena, aug. 28.

Dallas (TX) – Globe Life Field helyett Dos Equis Pavilion, aug. 31.

Washington, D.C. – Nationals Park helyett Jiffy Lube Live, aug. 12.

A „Jonas20” koncertsorozat 43 várost érint, ezek többségében eleve arénákba tervezték a fellépéseket. Így a stadionhelyszínek visszaminősítése nem teljes turnéstratégiai váltás, de egyértelmű jelzés a piaci valóságról: a nosztalgiafaktor és a márkahűség sem mindig elég a tömeges stadionkitöltéshez.

A Jonas Brothers friss koncertalbuma, a Live From the O2 Arena pénteken jelent meg, míg következő stúdióalbumuk Greetings From Your Hometown címmel augusztus 8-án, alig két nappal a turné indulása előtt érkezik.

(Borítókép: A 2024. december 31-én közzétett képen Nick Jonas, Joe Jonas és Kevin Jonas lép színpadra a Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2025 című műsorában New Yorkban. Fotó: John Nacion / Getty Images)