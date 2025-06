Ügyvédnőből lett kegyetlen jakuza, most skizofréniában szenvedő fiát védi

Lucy Liu, a Kill Bill, a Chicago és a Charlie angyalai sztárja életműdíjat kap a 78. Locarnói Filmfesztiválon, amelyen legújabb filmjét is levetítik.

„Lucy Liu hatása a filmre és a televízióra egyaránt felbecsülhetetlen. Producerként és rendezőként is dolgozik, és hatása túlmutat a színészetén humanitárius tevékenysége miatt is” – méltatta a színésznőt Giona A. Nazzaro, a Locarnói Filmfesztivál művészeti igazgatója a fesztivál honlapján. Liu a pályafutását elismerő díjat augusztus 14-én veheti át a svájci filmmustrán, amelyen az ünnepséget követően levetítik az Eric Lin rendezésében készült Rosemead című filmjét a fesztivál szabadtéri mozijában, a Piazza Grandén. Az 56 éves színésznő másnap közönségtalálkozón is részt vesz, írja a Kultúra.hu.

A megtörtént események alapján forgatott Rosemeadben, amelynek a napokban volt a premierje a New York-i Tribeca Filmfesztiválon, Liu halálos beteg anyát alakít, aki mindent elkövet, hogy megvédje skizofréniában szenvedő fiát. A színésznő nemcsak a film főszerepét játszotta, hanem producerként is dolgozott az alkotáson.

A New Yorkban született, kínai származású Liu az Ally McBeal című sorozattal futott be, és később is számos tévés produkcióban aratott sikert, köztük a Félig üresben vagy a Star Wars: Látomásokban. Emlékezetes alakítást nyújtott a Kill Billben, a Chicagóban és a Charlie angyalaiban. Televíziós rendezőként szintén megmutathatta tehetségét: több epizódot rendezett mások mellett a Sherlock és Watson és a Miért ölnek a nők? című szériákból. Meena című, 2014-es dokumentumfilmje, amely az indiai emberkereskedelemről szól egy szexrabszolgaként dolgoztatott kislány történetén keresztül, szintén nagy sikert aratott.

Képzőművészként elnyerte a Harvard Egyetem művészeti díját, vegyes technikával készült festményeit és szobrait világszerte kiállították már galériákban és múzeumokban, többek között Szingapúrban és New Yorkban is. Mindemellett több mint két évtizede tevékenykedik az UNICEF jószolgálati nagyköveteként.

Az elmúlt hatvan évben Lucy Liu volt a második ázsiai-amerikai nő, aki csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán.

A 78. Locarnói Filmfesztivált augusztus 6. és 16. között rendezik meg. A filmmustrán Emma Thompson színészi pályafutásáért a Leopard Club díjat veheti át, és Jackie Chan is díjat kap majd filmes karrierjének elismeréseként.