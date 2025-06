A nászéjszakáján inkább Thomas Mannt olvasott

Forró a nyár a 96. Ünnepi Könyvhét alatt, de Müller Péter Sziámi a Tarandus Kiadó sátrának árnyékában ül, és dedikálja frissen megjelent, Első kötet most című könyvét. Azt mondja, még nem volt ideje végigmenni a forgatagban, ahol hosszú sorok kígyóznak egész nap. Mások mellett Spiró György is mintegy két órán át dedikált a Magvető Kiadó standjánál. „Ő abszolút sztár, és Gyuri meg is érdemli.” Elmondja, ő maga harmadízben választotta a baráti, független Tarandust.

Megérezték az ízét

Volt ő maga is könyvkiadó, jól ismeri ezt a nyüzsgést; tavaly például A család című könyvének megjelenése alkalmából zenekarával is fellépett a könyvhéten. Szóba kerül az olvasás jövője. Mostanában sokakat aggaszt, mondja, hogy a gyerekek egyre mélyebben bele vannak omolva a digitális világba. Neki hat gyereke van, és mindegyik olvas – nem ostorral kényszerítette őket, hanem „megérezték az ízét”. Talán azért, mert minden este kitalált vagy olvasott nekik mesét: a repertoár az Ezeregyéjszakától Berg Juditig terjedt.

Kíváncsiak lettek, hogy miből olvasunk. Megtanultak olvasni. Aztán elég hamar meg is leptek: például Lilike is, Peti is olyan erős sorokat írtak, amelyek bekerültek a dalainkba. Nekik is jár utánuk a jogdíj.

Érkezik egy olvasó, elmeséli, hogy Müller Péter Sziámi zenéin nőtt fel, majd később újra felfedezte őket. Kiderül, hogy a zenész a bandájával július 18-án a Kobuciban lép fel, régi és új dalokkal – lesz URH, Kontroll, Sziámi AndFriends, és velük játszik az Ági és Fiúk. A dedikálás végéhez érünk, legalábbis a kiadó standjánál: öt óra van, átadjuk a terepet Benedek Szabolcsnak.

Séta közben kitaláljuk, merre vesszük az irányt – a színpadnak. Lassan haladunk, sok az ismerős, jó barát, kézfogás, ölelés. Szeretet van a levegőben. Azt mondja, később felkeresi egykori gimnáziumi osztálytársát, Bollobás Enikőt, aki nem mellesleg az ELTE Amerikanisztika Tanszékének alapítója – „ahova a fiam is járt. Enikő épp az új könyvét dedikálja, szeretném beszerezni és aláíratni. Az előző, a nem alanyi költészetről szóló Ami szép, az nehéz nagy kedvencem volt” – mondja séta közben. Eközben három régi barát, osztálytárs is üdvözli. Nemes Tamás, a híres restaurátor, Draskóczy István, az ELTE professor emeritusa és Füzesi Szláva, aki Németországban orvos, de az előző könyvhétre az ő magyar nyelvű versei is megjelentek. Örülnek egymásnak. Néhány percig így állunk a nagyszínpad közelében, majd a mögötte álló szoborhoz megyünk, felmászunk a legtetejére. Jó hűvös van, árnyék is akad – amit kerestünk.

Resztelt máj!

Szívfájdalma, hogy vendéglőkben már szinte egyáltalán nem kapni egyik kedvencét, a resztelt májat – de Vajda Zsuzsanna, szintén egykori osztálytárs most hozott neki a könyvhétre egy jégakkutáskában. Nemrégiben összejött a gimnáziumi osztály egy olasz étteremben, ahol azon (is) vitatkoztak, hogyan kell készíteni a májat: valaki paprikásan, más majoránnával, sápadtan. Szerintem a majoránna minden esetben kihagyhatatlan, jegyzem meg.

– Te szoktál csinálni? – Persze. – Hol laksz? – Pesten. – Rendben, majd én viszem a krémest. – Megbeszéltük.

A nap fő témájáról visszatérünk a könyvhétre, kiderül: Müller Péter Sziámi könyvolvasóként szeszélyes, bohém és szenvedélyesen függő, mindent fogyasztó. „Ne menj be velem könyvesboltba! Kérdezd meg Nórit, a feleségemet. Alig bírtuk felnevelni a gyerekeket, mert ha beszabadulok (ahogy utoljára Lisszabonban a Bertrand-ba, a világ legrégebbi könyvüzletébe), nekilátok, és kiolvasom az egész boltot, de legalábbis az újdonságokat” – meséli. Vérzett a szíve, de nemrég körülbelül 3000 könyvtől kellett megválnia helyhiány miatt.

Már a lopódarázs is befészkelte magát a könyvespolcba.

Akadt, amiből véletlenül négy példányt is megvett, de így is fájt, amikor hárommal kevesebb lett… Előfordul, hogy egyetlen mondat miatt ragaszkodik egy könyvhöz. „De annak az egy mondatnak elképesztően fontos, személyes az üzenete. Lehet, hogy ha akkor továbbolvastam volna, megunom. De az az egy mondat aktuális volt, nagy nyomatékkal – másra épp nem is volt szükségem. Erre jók a könyvek. Üzennek. Az AI – az csak meglepően korrekt.”

Nászéjszaka helyett

Az első házasságáról is beszél. Igazi kamaszszerelem után – 12 éves koruktól érettségiig tartott a kapcsolat – összeházasodtak, de csak három hónapig éltek együtt. „Ha jól emlékszem, a nászéjszaka helyett én ültem a frissen vásárolt olvasófotelben, és faltam A varázshegyet, le sem bírtam tenni. Különösen élénken emlékszem arra a részre, amikor Mynheer Peeperkorn, a mondatait csak ritkán befejező nyájas zsarnok beszédet mond a betegeknek, és mindenki tudja, hogy most hangoznak el a legbölcsebb életigazságok, de később megállapítják, hogy senki nem hallott belőlük semmit a vízesés robajától…”

Ahogy mondja, az ilyen szövegek a legfontosabbak, az igazi irodalom csupa ilyen fontos, sejtelmes üzenet, gyakran nem is érted, mitől fontos, egyáltalán, miről szól egy mondat, mégis nyilvánvalóan és intenzíven beléd ivódik.

Ezzel a gondolattal vegyülünk el újra a könyvhét hatalmas forgatagában – ahol írók és olvasók találkoznak, és az irodalom lélegzik. Nemcsak könyvek cserélnek gazdát, hanem történetek, pillantások, régi emlékek és új felismerések is – mindaz, ami miatt érdemes újra meg újra visszatérni ebbe a sokszólamú, élő közösségbe.

(Borítókép: Müller Péter Sziámi 2025. június 14-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)