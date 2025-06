Grappelli és Django Reinhardt is benézett a Fény utcai piacra

A felkelő nap háza közben már leállt a gyalogosforgalom a Fény utcában, amikor pedig Ádi az utolsó akkordot is lejátszotta a gitárján, kitört a taps.

Még a különben egykedvű biztonsági ember és Lilith, a szomszédos kávézó Hegyi-Karabahból származó csinos örmény üzletvezetője is elismerően bólogatott, pedig a 26 éves, öt éve Budapesten élő lány bevallotta, hogy őt nemigen hozza lázba a II. Budai Utcazene Fesztivál. Kivéve Ádi produkcióját.

Ádi, azaz Rimay Ádám szombaton kora délután mutatta be tudását az ikonikus budai piac Fény utca felőli bejáratánál. Elektromos gitáron kísérte magát, és ahogy egyre jobban belemelegedett, úgy jöttek egymás után a sztenderdek: az Animals örökzöldje, amely minden házibulin bejön – a Fény utcában is frenetikus sikert aratott –, aztán John Denver klasszikusa, a Take Me Home Country Road, végül Máté Péter örökzöldje, az Elmegyek, amit a nagyvilágban Sylvie Vartan vitt sikerre Nicolas címmel.

Itt meg, a Fény utcában Rimay Ádám.

16 Rimay Ádám Galéria: II. Budai Utcazene Fesztivál (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Az elfelejtett bevásárlás

Ekkor már egyre-másra dobták be a porond mellett felállított szavazóurnába a voksaikat a járókelők, akik közül többen még arról is megfeledkeztek, hogy eredetileg a hétvégi bevásárlásért, a vasárnapi ebéd alapanyagainak a felkutatásáért jöttek a piacra. Merthogy leragadtak Ádinál.

Aki egy alkalommal félbeszakította koncertjét, amikor egy idősebb hölgy megbotlott a lépcsőben. Ádi gitárját félretéve máris ugrott, hogy felsegítse a hölgyet a földről, majd folytatta előadását, miközben elismerően összesúgtak a hallgatók.

Az Elmegyeket már velünk együtt hallgatta Dés László Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas dzsesszzenész, a szaxofon varázslója, akiről kiderült, hogy a szakmai zsűri tagja. Merthogy természetesen versenyeznek is egymással az utcazenészek, értékes díjakért.

Reggel tíz óta itt vagyok a piacon, nagyon ügyes, nagyon jó produkciókat hallottam – mondta az Indexnek Dés László. – Hallottam amatőr előadót is, aki azonban nagyon szellemes és kedves volt. Szeretik az emberek ezt a fesztivált, sokan megállnak hosszú percekre a bevásárlás közben, leragadnak egy-egy előadónál, és a szavazócédulákat is kitöltik. Változatos, színes az egész, állati jó ötlet! Sebestyén Áronnak köszönhetjük, ő a nagy ötletelő ember, már rettegek, amikor megcsörren a telefonom.

16 Galéria: II. Budai Utcazene Fesztivál Fotó: Papajcsik Péter / Index

Már megállnak a saját lábukon

A jeles zenész által említett Sebestyén Áronnal is találkoztunk a piacon.

Hála istennek, idén már a saját lábunkon is megállunk – mondta lapunknak a fő szervező. – Tavaly még pályáztunk a II. kerületi önkormányzatnál, de 2025-ben már a szponzori szerződéseknek köszönhetően erre nem volt szükség.

Nagyszerű. Tényleg közönségsiker a II. Budai Utcazene Fesztivál. De vajon mennyire könnyű ma Magyarországon, ezen belül Budapesten utcazenésznek lenni?

Pécsek György Rimay Ádám után következett, ő 25 éves korára rutinos utcazenész. Számára komoly bevételforrást jelent ez a műfaj, ugyan államilag finanszírozott szakon készül politológusnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, de a mindennapi megélhetéshez elengedhetetlen a kalapozás. „A Facebookon fedeztem fel ezt a Fény utcai lehetőséget, beírtam a keresőbe, hogy »utcazene fesztivál«, és első helyen ezt dobta ki a Google – beszélt Gyuri arról, hogyan is került ide. – Be kellett küldeni egy felvételünket, és a jelek szerint sikeres voltam a castingon, mert jött az e-mail, hogy beválogattak. Örülök ennek, évek óta vagyok utcazenész. Sokkal szórakoztatóbb, mint a McDonald’sban dolgozni, merthogy azt is kipróbáltam, sőt pizzafutár is voltam…”

Gyuri nem panaszkodik, eddig az egyéni csúcsa 70 ezer forint volt egy nap alatt, amit Siófokon kalapozott össze, a legjobb órabére pedig 26 ezer forint.

Ez azonban nem nettó, ugyanis helypénzt is kell fizetni, esetenként ezerötszáz-háromezer forintot, továbbá sok kerületben annyira megnehezítik az engedély beszerzését, hogy egy idő után az ember már feladja. A tizenöt (!) oldalas kérdőív kitöltése már sokakat elriaszt, és amikor ötödször dobják vissza a kérvényt alaki hibák miatt, akkor a legtöbb próbálkozónak elmegy a kedve az egésztől.

Grappelli a Retek utcában

Vasárnap már akkora a hőség, hogy nemcsak a zenészek, hanem a nézők, hallgatók is behúzódnak az árnyékba. Rimay Ádi ezúttal a Lövőház utcai fronton csap a húrok közé, már a Mammut előtt hallom az Elmegyeket, Ádi az ősi receptet követi, ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani. Máté evergreenje szombaton is bejött, vasárnap is kitör a taps.

No de sétáljunk fel a Retek utcai bejárathoz, fotós kollégám szerint ott nyolc roma srác akkora bulit csap, hogy tombol a közönség. És nem túloz a fotográfusunk. A napvédő ponyva alatt öten gitároznak, egy srác a kisbőgőt nyúzza, egy virtuóz fiú hegedül, egy pedig énekel.

A prímás Stéphane Grappellitől játszik sztenderdeket, a következő szám a gitáros szekciónak köszönhetően egy Django Reinhardt-átirat, hűha, ezek a fickók már vérbeli profik, hiába a tűző nap, a pokoli hőség, nem tudok elszabadulni innen.

Még szerencse, hogy különböző kategóriák vannak, a szólóban zenélők és az együttesek nem veszélyeztetik egymást…

16 Máltai Szimfónia Galéria: II. Budai Utcazene Fesztivál (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

A Retek utcai bandának már neve is van, Máltai Szimfónia, sőt sajtósuk és impresszáriójuk is! Tőlük tudom, hogy a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében már Bécsben is felléptek, a srácok konzervatóriumba járnak, szuperképzett jazz-zenészek.

A főnök a prímás, Botos Dominik, „innen”, Tarnazsadányból.

Hat éve hegedülök – mondja a 16 éves virtuóz. – Igen, a kedvencem Grappelli, ő a példaképem is, nem véletlenül játszom sokat az ő szerzeményeiből. Egyelőre sztenderdeket adunk elő, de ezeket a saját ízlésünk szerint dolgozzuk át.

Ami azt illeti, Dominikék ízlésére nem lehet panasz…

(Rimay Ádám az Index kultúra rovatának újságírója)

(Borítókép: A Máltai Szimfónia a II. Budai Utcazene Fesztiválon. Fotó: Papajcsik Péter / Index)