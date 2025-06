Európa legnagyobb jövőfesztiválja, a Brain Bar idén is megnyitja kapuit. A rendezvény a 21. század első negyedének elteltével arra a kérdésre keresi a választ: hogyan fest majd az emberiség következő 25 éve? A diákok és pedagógusok számára ingyenes eseménynek 2025. szeptember 18-19-én a Magyar Zene Háza ad otthont.

Elmúlt az évszázad első negyede – és ezalatt radikálisan átalakult az életünk. A közösségi média átszabta a társas kapcsolatokat, a kriptovaluták és az AI új gazdasági és technológiai korszakot nyitottak, miközben a klímaválság és a világjárványok alapjaiban rengették meg a biztonságérzetünket: közel sem ezt vártuk az ezredfordulón. Vajon a következő 25 év ugyanolyan kiszámíthatatlan lesz, mint az előző? Hogyan jelezhetjük pontosabban előre, mi vár ránk, és hogyan változtathatunk a viselkedésünkön és gondolkodásunkon?

A 2025-ös Brain Bar több mint 150 hazai és külföldi előadót állít színpadra, hogy segítsen a fiatal közönségnek felkészülni a következő évtizedekre. Budapestre érkezik Mara Einstein – Albert Einstein leszármazottja –, aki korábban az MTV és az NBC kommunikácóis vezetője volt, ma pedig azt hirdeti:

a marketingesek pontosan ugyanolyan manipulációs technikákkal építenek hitrendszereket, mint a szekták.

Színpadra lép Matt Daniels, korunk egyik legtehetségesebb, Emmy-jelölt infografikusa is. Szemet gyönyörködtető illusztrációkon ábrázol statisztikákat magányról, hőmérsékleti rekordokról vagy épp szerelmes dalokról, a Brain Baron pedig arról beszél, miként lesz komplex adatokból szépség, érthetőség – és érzelem.

Babzsákos munkahelyek

Miért választjuk újra és újra a rossz partnert, a mérgező munkahelyet vagy a stresszes életmódot? Ali Fenwick, a TikTok talán legismertebb sztárpszichológusa azt kutatja,

hogyan csap be minket az agyunk, amikor életünk legfontosabb döntéseit hozzuk.

A Brain Baron abban segít a látogatóknak, hogy felismerjék a veszélyjeleket, és előremutató lehetőségek mellett tegyék le a voksukat. A fesztiválra érkezik David Wengrow brit régész is. A magyar közönséggel arra keresi a választ, mi lenne, ha másképp mesélnénk a történelmet: máshogy működnének-e a társadalmak, ha a közösségek és az együttműködés is legalább akkora szerepet kapna az elbeszéléseinkben, mint a hatalom és a hierarchia?

Keith Hayward a Koppenhágai Egyetem fiatal, szókimondó professzora. A babzsákos munkahelyek, a szülőknél élő harmincasok és a Mickey egeres ruhák kultúrájában kutat, azt vizsgálva:

hogyan nehezítik meg a nyugati társadalmak számunkra azt, hogy felnőtté váljunk.

Freya India, a The Spectator és a GIRLS. szerzője egy másik „népbetegségre” hívja fel a figyelmet. A fesztiválon azt a kérdést boncolgatja, miért van a mai kor emberének kényszeres szüksége arra, hogy a legszemélyesebb élményeit is posztolja, és hogyan élhetjük át a pillanatok varázsát a ránk telepedő láthatósági nyomás alatt.

A Nap rejtélyei

A fesztiválra érkezik Martin Stransky világhírű agykutató, Dimitris Xygalatas, a rítusok szükségességét kutató antropológus és Iain McGilchrist, az emberi agy bal és jobb féltekéjének kapcsolatát kutató pszichiáter is. A hazai előadók sorát Erdélyi Róbert, a Nap rejtélyeit vizsgáló tudós, Esther Horváth, a National Geographic Jeges-tengert is megjárt fotósa, Baán Izsák bencés szerzetes, Berecz András mesemondó, valamint a Westminster-apátságban és a Szent Pál-székesegyházban is fellépő zenész ikerpár, Tóth-Vajna Gergely és Zsombor erősíti.

A fesztivál ingyenes tanárok és diákok számára, és teljes középiskolás osztályok regisztrációjára is van lehetőség. Akik már nem tanulnak, de nem is tanítanak, a Brain Bar honlapján kedvezményes early bird jegyeket találnak, a legfrissebb információkat pedig a Facebook-eseményben lehet folyamatosan nyomon követni.

(Borítókép: Brain Bar)