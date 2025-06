A megszűnés szélén álltak, most mégis koncertet ad az egyik legsikeresebb magyar zenekar

Az Anima Musicae Kamarazenekar a hagyományoknak megfelelően a közönségével együtt ünnepli a születésnapját, ami idén már a 15. évforduló lesz. Igazán színes műsorra számíthat a hallgatóság, hiszen a barokktól egészen napjaink zenéjéig hangzanak el művek.

Az est Biber meglepetésekkel teli, Battalia című, a 30 éves háborút megzenésítő kompozíciójával kezdődik, ezt követi Mozart A-dúr (K.414) zongoraversenye, amelyben visszatérő vendégként Bogányi Gergely zongoraművész szólóját élvezheti a közönség.

A szünet után a kamarazenekarral szintén szoros szakmai kapcsolatot ápoló kortárs zeneszerző, Kutrik Bence műve, a Sileo hangzik el, amelyet az Anima Musicae Kamarazenekarnak ajánlott 2023-ban a szerző. Az ünnepi koncert egy igazi meglepetésdarabbal zárul: Dvorák magával ragadó kompozícióját, az F-dúr „Amerikai” vonósnégyest játssza az együttes kamarazenekari felállásban a június 20-i születésnapi koncerten.

Párbeszéd a jövőről

A hangverseny előestéjén, június 19-én 18 órai kezdettel Merre tart(son) a magyar vonószenekari hagyomány? címmel az Anima Musicae Kamarazenekar kezdeményezésére Magyarország hat kiemelkedő kamarazenekarának vezetője vesz részt az első alkalommal megrendezett szakmai fórumon.

A közönség számára is nyilvános beszélgetésen

a Budapesti Vonósok, az Erdődy Kamarazenekar, az Erkel Ferenc Kamarazenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Anima Musicae Kamarazenekar képviselteti magát, a beszélgetést pedig Zsoldos Dávid – a Magyar Zenei Tanács elnöke, a Papageno alapítója – moderálja.

Az eseményről így nyilatkozott G. Horváth László, az Anima Musicae művészeti vezetője:

A magyar vonós kamarazenekari hagyomány méltán elismert világszerte. Gazdag múltja, széles repertoárja okán még igazi kincs a magyar komolyzenei palettán.

„Most aktuális és elengedhetetlen a párbeszéd megkezdése, ehhez hozzuk létre az első nyilvános szakmai fórumot, melynek célja, hogy közös identitásunkat megújítva, egymást segítve valós válaszokat adjunk korunk kihívásaira, és megtaláljuk azt a reményteli jövőképet, amelyért érdemes nap mint nap küzdeni, hogy ezzel életben tartsuk a ma még élő hagyományt, a kamarazenekarozást” – tette hozzá.

Tradíció és lendület

A kiemelt témák között szerepel a páratlan hazai kamarazenekari tradíciók ápolása, a hagyományos és újszerű utak kérdése, az európai trendek és az erre adható hazai válaszok lehetősége és általában a vonós kamarazene jövője. A szakmai fórum hagyományteremtő céllal jön létre, bízva abban, hogy Magyarország vonós kamarazenekari tradícióját – e páratlan kulturális kincset – közösen, egymást segítve is lehet továbbvinni és gazdagítani.

Az Anima Musicae jövő évadát is a tradíciók tisztelete és a fiatalos lendület jellemzi.

A 2025–26-os évadban is két bérletes koncertsorozattal készül a kamarazenekar: nagy sikernek örvendő Nádor termi vendégkoncertmester-bérletükön a legkiemelkedőbb hazai kamarazenekarok vezetőit, zeneakadémiai sorozatukra pedig ezúttal is világhírű szólistákat hívtak vendégül. Visszatér többek között a francia hegedűművész, David Grimal, de a jövő generációjának csillagai, Pálfalvi Tamás és Sergei Dogadin is fellép az Anima Musicae Kamarazenekarral a 2025–26-os évadban.

Korábban arról írtunk, hogy forráshiány miatt megszűntek az ország egyik legsikeresebb komolyzenei együttese, az Anima Musicae Kamarazenekar tagjainak állásai, és ezzel a zenekarként a megszűnés szélére kerültek.

(Borítókép: Az Anima Musicae Kamarazenekar. Fotó: Anima Musicae Kamarazenekar )