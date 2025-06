Forrnak az indulatok Aranyosi Péter visszavont Karinthy-gyűrűje körül

„Sokat gondolkodtam, írjak-e erről a témáról, vagy se. Aranyosi Péter ugyanis nem szorul védelemre, hiszen nem követett el semmit. Ha védeni kezdem/kezdjük, talán elülteti a gyanakvást a fejekben, hogy nem zörög a haraszt… Márpedig zörög, különösen, ha a paraszt kaszát lenget felé” – kezdte Facebook-bejegyzését Kormos Anett.

A szintén a stand-up comedy műfajában fellépő Kormos szerint aki – a Karinthy-gyűrűjétől most megfosztott – Aranyosit valaha látta, hallotta fellépni, magánemberként megnyilvánulni, az csak és kizárólag a gyűlöletkeltés céljával vádolhatja meg őt a gyűlöletkeltés szándékával.

Hogy Aranyosi Péter normális-e? Aligha. De hát évtizedek óta a színpadon riszálja magát, hogy tömegeket szórakoztasson. Miért lenne normális? Hogyan? De bizton állíthatom, és ezt az állítást az önszerveződésre hajlamos etikai bizottság előtt is vállalom, hogy a szórakoztatás célját esetében sosem fertőzte meg a gyűlöletkeltés szándéka, és ártatlan abban, hogy még mélyebbre csúszott a zabszem azok seggében, akik eleve azzal születtek

– írja Kormos Anett, aki összességében és mindannyiunk érdekében azt javasolja, ne felejtsünk el nevetni, ne felejtsük el a kimondott mondatok mögött meglátni a szándékot, és ne kezdjünk a píszíség álarca mögé bújva máglyát rakni olyanoknak, akik nem vettek el tőlünk semmit, csak adtak. Senki nem lesz magasabb attól, hogy rááll másokra. Sőt!

„Elhallgattatott mártír”

Kormos Anett mellett Facebook-bejegyzésben reagált a történtekre Mérő Vera jogvédő, publicista is, de éppen ellenkező előjellel.

„Aranyosi Péter 2017-ben megkapta a Karinthy-gyűrűt. Kitől is? A Magyar Rádió elnökétől. Sem Karinthy Ferenc, sem Frigyes, sem a humor nem volt jelen. Mire is kapta? Nem a cigányozásért. Nem a vérszexizmusért. Még csak nem is a zsidózásért. Nem is azért, mert az ízléstelen, humortalan taplóság mindent vivő, minden morális felelősséget lesöprő validációja az általános »csak vicceltem«-pajzs.

Hanem politikai okokból.

Mert a tevékenysége nem volt túlságosan zavaró a hatalomnak. (Értitek, egy humorista, aki nem mond a hatalomnak kínos dolgokat. Instant paradoxon.) Most meg a Miskolcról induló, az auschwitzi vonatszökevények sínpárján futó, szörnyű, elnyomó dakota rémálomban ő a rendszer megbélyegzett áldozata. Értem. Aki 2017-ben, a Magyar Rádió elnökétől Karinthy-gyűrűt kapott, az ma már elhallgattatott mártír” – írja Mérő Vera.

Az író, publicista szerint érdemes helyi értéken kezelni az összes kurzusdíjat a Kossuth-díjig bezárólag, szóval ha – főleg manapság – elveszik az embertől, az szerinte nem akkora baj.

Mindenesetre beugrott egy évtizedekkel ezelőtt olvasott, akkor mélyen megragadt részlet valamelyik Karinthyból, nem találom sehol, de elég biztosan emlékszem rá, az utolsó két mondatra különösen, vannak kitörölhetetlen szövegek. Hol is írja? Valami ilyesmi volt: A gyerek [Ferenc] zsidósat játszott a fürdőben. Leült a pad szélére, és mondta, hogy ő most zsidó. A többiek kérdezték, mi az. Azt mondta: a zsidókat nem szabad bántani. Tényleg nem szabad

– zárta a bejegyzését Mérő Vera.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, visszavonja Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűjét a közmédia – szerintük a humorista megnyilvánulásai nemcsak ízléstelenek és kirekesztők voltak, de alkalmasak a gyűlölet szítására is. A Duna Médiaszolgáltató és az MTVA közös közleményében azt írta: a díj viselőjének az emberi méltóság és a társadalmi érzékenység tiszteletét kell képviselnie – nem pedig annak ellenkezőjét.

