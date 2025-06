Csinos lányokat várt a koncertjére, több ezer kopasz férfit kapott helyette

Pitbull új turnéjával visszatért az Egyesült Királyságba, a csinos csajok helyett pedig csak a hasonmásain legeltetheti a szemét, ugyanis olyan nehéz „normális” rajongót találni a nézőtéren, mint tűt a szénakazalban. A 44 éves rapper rajongói az elmúlt években elkezdtek Pitbullnak öltözni: kopasz sapkát vettek, ingbe bújtak, felcsapták a jellegzetes napszemüveget, sőt sokan még kecskeszakállt is rajzoltak maguknak, így jelentek meg a bulikon.

A rajongók zöme természetesen a közösségi médiából (a TikTokról és az Instagramról) merítette az ötletet, hiszen ezeken a platformokon már évek óta keringenek a kopaszra nyírt, vagy éppen kopasz sapkát viselő fanatikusok videói.

A The New York Times nemrég több rajongót is megkérdezett arról, miért kötelezik el magukat a különös kiegészítők mellett.

Volt, aki a csordaszellemnek, és volt, aki belső poénnak tudta be a jelenséget,

míg a 26 éves Uvie Emagbetere − aki egy pár harisnyát vágott fel, hogy kopasz sapkát csináljon belőle − szerint „felnőttként nem igazán van lehetőségünk arra, hogy hülyéskedjünk, és valami nevetségesnek öltözzünk fel”, ezért vett részt a trendben.

Köszi, Covid!

Pitbull maga sem számított arra, hogy ennyi utánzója lesz. Egy interjúban elmondta, hogy először akkor figyelt fel a jelmezekre, amikor a pandémia okozta leállás után újra kinyitottak a szórakozóhelyek, az őrület azonban a tavalyi európai turnéja alatt ért el egy újabb szintet. Míg korábban egy-egy koncerten körülbelül ezer hasonmást lehetett látni, ma már pont fordított az arány.

A rapper egyébként már attól meghatódott, hogy bárki is be akart öltözni neki.

Ez a végső elismerés, hogy felmehetsz a színpadra, és láthatod azt a sok kemény munkát, amit a zenébe fektettél. Már 25 éve vagyok a szakmában, és felbecsülhetetlen látni a különböző korosztályok képviselőit, mind beöltözve

− fogalmazott az előadó.

A rajongók a BBC-nek úgy fogalmaztak, a nosztalgia miatt váltottak jegyet a londoni koncertre, mivel a 2010-es években a csúcson levő Pitbull szolgáltatta életük fontos részeinek − például az iskolai kirándulásoknak és az egyetemi éjszakáknak − zenéjét.

„A zeném adja ezt a kiutat, ezt a menekülést. Olyan ez, mint a terápia” − mondta Pitbull.

Napjainkban a koncertegyenruhák korát írjuk. A viszonylag új jelenség a közösségi médiában terjedt el, a rajongók ezeken a platformokon egyeztetnek arról, mit viseljenek kedvenceik koncertjén: flitteres szetteket Taylor Swift koncertjén vagy cowboycsizmát Beyoncé buliján.

A Pitbull-mánia különlegességét azonban nyilvánvalóan a „szexi” megjelenés hiánya és az uniformizáltság adja. A rapper kiemelte, hogy a kopasz sapka jelenség nem egy jól megkomponált marketingfogás volt a stábja részéről. Azonban kétség sem fér hozzá, hogy a jelenség megihlette őt: már a saját profilján is posztolt rajongói képeket, interjúkban is megemlítette a fanatikusokat, mi több: már egy „Mr. 305” névre keresztelt készletet is árul webshopjában. Kopasz sapka és csokornyakkendő kombó: 19,99 dollár.