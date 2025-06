Újabb fesztivál zárja be kapuit, idén rendezik meg utoljára

Júliusban utoljára szervezik meg a Bánkitó fesztivált, a szervezők egy Facebook-bejegyzésben jelentették be, hogy az idei lesz az utolsó 16 év után. A szervezők a döntést politikai és gazdasági okokkal indokolják, a csökkenő bevételeket, a megszűnő támogatásokat és a folyamatosan növekvő költségeket is felsorolták. Civil szervezetként már nem fenntartható az a fesztiválforma, amelyet eredetileg létrehoztak.

16 éve volt az első Bánkitó fesztivál, az idei lesz az utolsó – jelentették be a fesztivál szervezői a Facebook-oldalukon szerdán.

A Bánkitó a kezdetektől fogva nonprofit vállalkozásként működött: minden évben a teljes nyereséget a következő évi fesztivál megvalósítására fordítottuk. Az elmúlt évek egymást követő válságai azonban egyre inkább ellehetetlenítették ezt a modellt. Civil szervezetként már nem fenntartható az a fesztiválforma, melyet eredetileg létrehoztunk

– írták a posztban.

A bejegyzésben kitérnek arra is, hogy a mostani politikai, gazdasági helyzetben a fesztivál nem tud a jelenlegi formájában tovább működni. Kiemelték, hogy a megszűnő támogatások és a folyamatosan növekvő költségek mellett csak úgy tudnának tovább működni, ha súlyos kompromisszumokat kötnének – ezek azonban szembemennének az alapértékeikkel.

Ahogy a magyar nyilvánosság terei szűkültek, úgy bővültek a Bánkitó által képviselt társadalmi ügyek: az LMBTQ+-csoportok kihívásai, a családrendszert érintő változások vagy a nők jogai, a közelmúltban pedig a tanárok helyzete vagy szabadságjogaink korlátozása. Minden évben új téma köré építettük a fesztivál programjait, kommunikációját és arculatát, és bebizonyítottuk, hogy logó nélkül is lehet brandet építeni. Mindig mertünk kritikusan beszélni a körülöttünk lévő világról

– emelték ki.

Idén utoljára július 7–9. között rendezik meg a fesztivált a Bánki-tónál.

Egy másik fesztivál is lehúzza jövőre a rolót

Korábban megírtuk, hogy a Kolorádó szervezői is bejelentették, hogy idén lesz utoljára megrendezve a fesztivál, Facebook-bejegyzésben jelentették be a szervezők. A posztban kitértek arra is, hogy egyelőre nem tudják, mi lesz a fesztivál jövője.

Az állami tulajdonban lévő Pilisi Parkerdő Zrt. áll a döntés mögött, a szervezők közleménye szerint ellehetetlenítették, hogy a fesztivált a mostani formájában, a Cserkészparkban rendezzék meg a továbbiakban.