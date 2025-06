Férfiakkal jöttek össze, ezért az internet népe támadást intézett ellenük

JoJo Siwa, Fletcher, Billie Eilish – három LMBTQ-előadó, aki idén júniusban bevallotta: férfiakkal járnak. Siwa korábban leszbikusnak, Fletcher és Eilish pedig queernek vallotta magát. A jelenség érdekes, a kommentelők pedig egy kalap alá veszik a három sztár esetét, holott nem lehet egyenlőségjelet tenni közéjük.

JoJo Siwa neve a fiatalabb generáció számára nem ismeretlen: a Dance Moms című táncos realityben gyerekként feltűnt előadó mindig is a szivárványos cuccairól és stílusáról volt ismert, ám idővel kiderült, ez Siwa esetében nem csak gyermeki rajongás az élénk színek iránt.

A 2003-as születésű énekes-táncosnő 2021-ben coming outolt. Bár szexualitását akkor még nem fedte fel, kijelentette, hogy az LMBTQ-közösség tagja. Később pánszexuálisként hivatkozott magára, majd nem sokkal ezután azt is bevallotta, hogy nem vonzódik a férfiakhoz, és leszbikus. Szerelmi életét botrányok övezték, miközben az elmúlt években fél tucat rövidebb életű kapcsolata volt nőkkel.

A tévében történt minden

A 22 éves előadó idén tavasszal bekerült a brit Celebrity Big Brotherbe, ahol hamar összemelegedett a Love Islandből ismert, 32 éves Chris Hughesszal. Az adás végén Siwa kijelentette, hogy most már nem leszbikusnak, hanem queernek vallja magát. Siwa és Hughes intim barátságot ápolt, ölelkezések, suttogások, félreérhetetlen párbeszédek borzolták a tévénézők és a villalakók kedélyeit.

MINDEZT ÚGY, HOGY SIWA A REALITY IDEJE ALATT EGY AUSZTRÁL NEM BINÁRIS TARTALOMGYÁRTÓVAL, KATH EBBSSZEL VOLT KAPCSOLATBAN. CSOLATBAN. CSOLATBAN.

Abban a percben, hogy Siwa élő adásban utalt rá, hogy nem csak a nőkhöz vonzódhat, az internetet elöntötték a kommentek, miszerint Hughes „átváltoztatta őt”. Úgy tűnt, keveseket zavar az érzelmi megcsalás; inkább az számított, hogy Siwa „visszatért” a heteronormatív kapcsolatokhoz. A műsor után Siwa szakított párjával, ami pedig eleinte barátságnak volt beállítva Hughesszal, az hamarosan valódi romantikus, nyíltan is felvállalt kapcsolattá alakult.

Nem hisznek neki

Az amerikai popénekesnő, Fletcher az egész karrierjét – és rajongótábora zömét – a másságra húzta fel. Az előadó szerelmi élete mindig is nagy port kavart a közösségi médiában, kapcsolatai pedig rengeteg leszbikus témájú dalt ihlettek. Aktuális kapcsolatának híre azonban újabb botrányt robbantott ki rajongói körében, miután kiderült, hogy a „queer ikonnak” titulált Fletcher egy férfival jár.

Az énekesnő nemrég egy új kislemezzel, a Boy című dallal tért vissza, amely a hamarosan debütáló Would You Still Love Me If You Really Knew Me? című album előfutára. A dal vallomásos és furcsán komor, mintha a heteroszexualitás botrány lenne: „I kissed a boy, I had no choice”, énekli Fletcher. „Megcsókoltam egy fiút, nem volt választásom.”

Ahelyett, hogy pozitív visszajelzéseket kapott volna, az új dal kapcsán negatív kommentek lepték el Fletcher bejegyzéseit. A dal a Pride-hónap, azaz június első napján jelent meg, és hatalmas visszhangot váltott ki – ironikus módon igazolta is az előadó félelmeit azzal kapcsolatban, hogy miként fogadják majd a hírt rajongói.

Mint a kommentekből kiderült, sokak szerint nem az a probléma, hogy Fletcher egy férfival van, hanem az, ahogyan ezt az üzenetet tálalta.

A leszbikusságból csinált karriert, és queer nőkből álló rajongótábort alakított ki, csakhogy ezzel az új albummal az áldozatot játssza...

– írta az egyik kommentelő.

Igen ám, csakhogy Fletcher soha nem állította, hogy leszbikus. 2021-ben egy Instagram-sztoriban így fogalmazott: „Azt mondanám, hogy queerként gondolok magamra. Ez az energiáról szól, vonzódom az erős női energiához, ami történetesen inkább a nőket jelenti.”

Mégis, a váltás egyesek számára árulásnak tűnt. „Győződjünk meg róla, hogy a helyes dologért ítéljük el Fletchert. Nem az a baj, hogy egy férfival randizik, hanem az, hogy kiadott egy közepest dalt arról, hogy egy heteronormatív kapcsolatban él, és úgy viselkedik, mintha üldöznék érte. Mindezt a Pride-hónap alatt, Trump Amerikájában” – öntött tiszta vizet a pohárba egy másik hozzászóló. Volt, aki így vélekedett:

Fletchernek lehetősége lett volna egy igazán szórakoztató, felemelő biszexuális/pánszexuális himnuszt írni a Pride hónapra, de ehelyett a »coming outolt, hogy társadalmilag elfogadott heteronormatív kapcsolatban él, ami annyira ijesztő« című dalt választotta.

Az énekesnő egy új TikTok-videóban reagált a kommentekre, hangsúlyozta, hogy a szexualitás és a másság nem egy fázis, az ő melegsége nem egy fázis, és hogy mindig szeretni fogja a nőket, „akár egy pasival legyek, akár egy lánnyal, vagy csak egy emberrel, akit szeretek”.

Azt is elmagyarázta, hogy az Instagram archiválása (régi posztjai eltűntetése) normális dolog számára, amikor egy új zenei korszakot kezd. Mint mondta, őt nem változtatta meg egy férfi sem, nem gyógyította meg egy férfi, és nem fejlődött attól, hogy egy férfival van, csak történetesen beleszeretett egybe, és írt róla egy dalt.

A kommentelők ezzel a videóval sem voltak elégedettek, a többség szerint a válasz csak kríziskommunikáció volt a PR-csapat részéről, mivel Fletcher rajongói látványosan elpártoltak az énekesnőtől.

Billie Eilish is felvállalta

Fletcher mellett Billie Eilish is hasonló kommentek „áldozata lett”. Napjaink egyik legsikeresebb énekesnőjét nemrég egy paparazzi buktatta le Velencében. Eilisht lefotózták, amint egy férfival csókolózik: Nat Wolff színésszel, akivel már hosszú ideje barátok voltak.

A jelenet heves visszatetszést váltott ki a rajongókból, akik „queerbaitinggel” vádolták őt, különösen a Pride hónap idején. (A queerbaiting célja, hogy előadóművészek a queer közösséget megnyerjék, ugyanakkor ne váltsák ki a többi célcsoport nemtetszését.) Mindezt annak ellenére, hogy Eilish korábban azt nyilatkozta, hogy a fiúkat és a lányokat is szereti, vagyis soha nem vallotta magát leszbikusnak.

A fiatal énekesnő tapasztalatai tükrözik a biszexualitás és a queerség (másság) körüli szélesebb körű társadalmi félreértéseket: sokan még mindig nehezen fogadják el, hogy valaki több nemhez is vonzódhat anélkül, hogy identitása változna az aktuális partnere miatt.

(Borítókép: Jojo Siwa, Fletcher, Billie Eilish. Fotó: Michael Buckner, Jason Kempin, Monica Schipper / GA / Getty Images)