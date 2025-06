Radikális változás előtt áll az ELTE, az intézmény nem várt ajánlattal állt elő

Az ELTE kancellárja és kinevezett rektora levélben fordult Gulyás Balázshoz, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnökéhez, amiben egyrészt jelezték, hogy magasabb, stratégiai szintre kívánják emelni a kutatási és innovációs együttműködést, másrészt kezdeményezik, hogy jövőben négy kutatóközpont is az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként, de együttes feltételrendszer alapján működjön tovább.

„Az elmúlt hónapokban folytatott szakmai egyeztetéseink egyértelművé tették számunkra, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közötti tudományos,

kutatási és innovációs együttműködéseket magasabb, stratégiai szintre szükséges emelni,

amely együttműködés véleményünk szerint az ország és mindkét intézmény érdekeit szolgálja” – fogalmaz az Index birtokába jutott levélben Scheuer Gyula az ELTE kancellárja, valamint Darázs Lénárd az intézmény kinevezett rektora. A levél címzettje Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke.

Nehezen megoldható kihívás?

Az ELTE két vezetője szerint az elmúlt fél év során figyelemmel követték a HUN-REN megújulásának folyamatát, a törvény megszületését, a transzformáció folyamatát. Úgy vélik, nyilvánvalóvá vált, hogy a HUN-REN humán- és társadalomtudományi kutatóközpontjainak állami fenntartás alóli kikerülése egy természettudományos fókuszú, alkalmazott kutatás-fejlesztésre és ipari innovációs aktivitásokra fókuszáló rendszerbe illesztése nehezen megoldható kihívást jelent a HUN-REN számára.

Az ELTE kancellárja és rektora a HUN-REN elnökének írt levelében jelzi, hogy az együttműködésből adódó szinergiák kölcsönös kihasználásával, egy szervezetileg is megtámogatott, a jelenleginél is szorosabb együttműködés új fejlődési pályára állítaná az általuk vezetett intézményt, és adekvát munkakörnyezetet teremthetne a kutatóközpontok munkatársainak is.

Kutatóközpontok az ELTE égisze alatt

„Kezdeményezzük, hogy valamennyi, a HUN-REN alább felsorolt, jelen levelemben változatlan és egy egységként kezelt kutatóközpontjai (a továbbiakban: Kutatóközpontok) a jövőben az ELTE részeként működjenek tovább az alábbi együttes feltételrendszer alapján:

1. HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) 2. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) 3. HUN-REN Közgazdasági- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) 4. HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK)

– áll az Index birtokába jutott levélben.

Az ELTE vezetői szerint kezdeményezésük a következő feltételrendszer alapján valósulhat meg:

A Kutatóközpontok teljes egészében, külön-külön, intakt egységet képezve, valamennyi intézetükkel, szervezeti egységükkel, kutatócsoportjukkal és teljes munkatársi állománnyal együttesen az ELTE szervezetébe, szervezeti önállóságukat megőrizve, a jelenlegi Kutatóközpontok általános jogutódjaként kerülnek az ELTE-hez az alábbi 5. pont szerint.

A HUN-REN és az ELTE között létrejön a szervezeti integráció megvalósítását (az ELTE alapító okiratának módosítását) megelőzően egy olyan keretmegállapodás, amely legalább az alábbi szempontok szerint rendezi azt, hogy különösen az átadás-átvétel lebonyolítása zökkenőmentes legyen, valamint a Kutatóközpontokra, azok személyi állományára, ingóságára, pályázataira, projektjeire, működésére vonatkozó valamennyi információ átadásra kerüljön, valamennyi jelenleg használt ingatlan ingyenes használatára az ELTE hosszú távra jogosult lesz, a Kutatóközpontok által használt és tulajdonukban vagy az állam tulajdonában lévő ingóságok ingyenes további használatára az ELTE és a javaslat szerint az ELTE részévé váló Kutatóközpontok hosszútávon jogosultak lesznek, a Kutatóközpontok valamennyi kutatócsoportja és alegysége teljes egészében kerül az ELTE-hez, a HUN-REN nem építi újra részben vagy egészben az ELTE által átvételre kerülő Kutatóközpontokban rendelkezésre álló szakmai kompetenciákat, valamint nem épít fel újra humán- vagy társadalomtudományi kompetenciákat. Előirányozza a HUN-REN és az ELTE további stratégiai együttműködését. A Keretmegállapodás létrejöttéről az ELTE külön tájékoztatja a Fenntartóját.

A Kutatóközpontok teljes 2025. évi állami támogatásának felhasználásarányos részét, a Kutatóközpontok saját (fel nem használt) bevételeit, pénzügyi maradványait a HUN-REN Központ biztosítja az ELTE részére dedikáltan azzal a céllal, hogy ezen források a Kutatóközpontok finanszírozásának biztosítására, valamint a szervezeti integrációra kell, hogy felhasználásra kerüljenek.

A szervezeti integrációt, illetve a Kutatóközpontok átvételét megelőzően előzetes Kormányhatározat születik arról, hogy az ELTE megfelelő finanszírozásban részesül a Kutatóközpontok további működtetésére, valamint a Kutatóközpontok által használt valamennyi ingatlan ingyenes használatára – amennyiben azok az állam tulajdonát képezik – az ELTE hosszútávon jogosulttá válik. Az ELTE nem képes és nem hajlandó a Kutatóközpontokat keresztfinanszírozni. Amennyiben a Kutatóközpontok jelenleg használt bámely ingatlana az állam tulajdonába kerül, és azokat tulajdonba vagy vagyonkezelői jogviszonyba adja a a HUN-REN részére, úgy az ingatlanok tulajdonjogát vagy vagyonkezelői jogát ezzel a kötelezettséggel szerzi meg a HUN-REN.

A Kutatóközpontokat az ELTE önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egységekként kívánja működtetni közvetlen rektori irányítás alatt. Ennek alapján megtartja a Kutatóközpontok pályázási, kötelezettségvállalási és foglalkoztatási önállóságát. Ezen feltételek biztosítását kezdeményezni fogjuk az ELTE-t fenntartó Kulturális és Innovációs Minisztériumot vezető miniszternél.

A Kutatóközpontok munkavállalóit változatlanul munkaviszonyban (Mt. szerint) kívánjuk foglalkoztatni. Erre irányuló szándékunkat szintén jelezni fogjuk a Fenntartónak. A munkatársakat a meglévő munkaköri, juttatási és feladatrendszer szerint vesszük át.

Valamennyi pályázatból és külső (vállalati stb.) együttműködésből származó jogosultság, amely a Kutatóközpontokkal kapcsolatos, az ELTE részére átadásra kerülő Kutatóközpontokat illeti meg. Ez magába foglalja különösen a megvalósítási fázisban folyamatban lévő, vagy még elbírálás alatt álló, akár hazai vagy nemzetközi forrású pályázatokat, vállalati stb. együttműködéséket. Ez a szabály nem bontja meg a konzorciális együttműködéseket, de azokban a Kutatóközpontokat érintő szerepek, feladatok, jogok és kötelezettségek az ELTE részére átadásra kerülő Kutatóközpontokat illetik meg.

A Kutatóközpontok jelenlegi vezetői – a főigazgató – továbbiakban is irányítják a Kutatóközpontok munkáját.

Szükséges, hogy a HUN-REN vállalja az ELTE irányába (és ezt a kapcsolódó Irányító Testületi döntésben is megjeleníti), hogy amint a HUN-REN a Kormányzat és a Magyar Tudományos Akadémia közösen kinyilvánított szándéka szerint a kutatóintézetek által használt ingatlanok tulajdonosává válik, a Kutatóközpontok által használt ingatlanokon ELTE javára ingyenesen, hosszú távra (legalább 25 év) haszonélvezeti jogot alapít.

A szervezeti integrációt (az ELTE alapító okiratának vonatkozó módosítását) követően a Kutatóközpontok az ELTE nevét viselik.

Gulyás Balázsnál pattog a labda

Scheuer Gyula az ELTE kancellárja, valamint Darázs Lénárd kinevezett rektor arra kérik Gulyás Balázst, hogy a korábban bemutatott feltételrendszer alapján a Kutatóközpontok ELTE részére történő átadásával kapcsolatban kezdeményezze a HUN-REN Irányító Testületének döntését.

Amennyiben az Irányító Testület a javaslatunkat támogatja, ennek megtörténtét követően kérem, hogy folyamatosan, közösen dolgozzunk az átadás-átvétel részletein annak érdekében, hogy az ELTE 2025. június 23-ára tervezett szenátusi ülésén az ügyről tájékoztatni tudjam az Egyetem Szenátusát, valamint, hogy támogató Irányító Testületi döntés, valamint a hivatkozott kormányhatározatok megszületése esetén - megtörténhessen a Kutatóközpontok átadás-átvétele.

– írják, hozzátéve, hogy ha a konjunktív feltételrendszer nem valósul meg, úgy a Kutatóközpontok átvételét az ELTE nem valósítja meg, fenntartja azonban a fenti feltételrendszer szerinti szándékát.

Az ELTE vezetői kezdeményezésüket már az egyetem fenntartójával, a Kulturális és Innovációs Minisztériummal is megosztották.

Az előzmények

A Magyar Közlöny 2024. december 30-i számában megjelent a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatról szóló törvény, amely szabályozza a kutatóhálózat működését, saját vagyon biztosításával. A megújult HUN-REN 2025. április 1-jével jött létre, és radikális szemléletváltást és központosítást hozott a magyar tudományos életben.

Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter az Indexnek adott nagyinterjújában beszélt arról, hogy az MTA közgyűlése arról döntött 53,5 százalékos támogatással, hogy elfogadja a magyar kormány vételi ajánlatát, amit az MTA volt kutatási tevékenységére vonatkozó ingatlanokra tett, és amelyeket most a HUN-REN kutatóhálózat használ. A tárcavezető azt mondta, hogy az ingatlanok a kutatók, tehát a HUN-REN tulajdonába kerülnek, közfeladattal terhelten, vagyis kutatási közfeladatot kell ellátniuk. Az ELTE esetében pedig arról beszélt, hogy ha az egyetem új vezetése megkeresi a minisztériumot stratégiai terveivel akkor számíthatnak az intézmény dolgozói béremelésre.

„A stratégiai elképzelések mentén leülünk tárgyalni és áttekintjük a helyzetet. Ez esetben látni fogjuk, hogyan tudunk az ELTE esetében is előrelépést biztosítani a hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak. Nyitottak vagyunk az intézmény javaslataira, előrelépést szeretnénk a kérdésben. Ne felejtsük el, hogy az ELTE esetében 15-20 milliárd forintos kutatási és innovációs bevételekről beszélhetünk, amelyek beépülnek az alapbér mellé. Természetesen azon kell dolgoznunk, hogy az ELTE-n is béremelés valósuljon meg, de a várható stratégia mentén. Mi nyitottak vagyunk, a felsőoktatás további erősödésében vagyunk érdekeltek. A magyar egyetemisták érdekében dolgozunk” – mondta Hankó Balázs.

(Borítókép: Az ELTE főépülete 2022. augusztus 9-én. Fotó: Balaton József / MTI)