Évtizednyi történelem elevenedik meg a Balatonnál, tovább írják a zenélő föld történetét

Tizedik alkalommal rendezik meg a Balaton-felvidék rendhagyó fesztiválját, a Salföldi Dalföldet. A 2025. június 20. és 22. közötti eseménysorozat a fesztivál tíz évének legjelentősebb fellépői közül hív vissza többeket, továbbá új hangokkal is készülnek, így színpadra lép mások mellett Sebestyén Márta és Andrejszki Judit, a Fanfara Complexa, Dresch Mihály, illetve Little G Weevil.

Az idei eseményen a szervezők arra törekedtek, hogy egyszerre tekintsenek a múltba, megünnepelve a jubileumot, illetve figyeljenek a jövőre, készülve a következő időszakokra. A hozzánk eljuttatott közlemény szerint a program gerincét olyan művészek adják, akik az elmúlt évtized során újra és újra visszatértek Salföldre.

Balkáni hangzástól a blues világáig

Az idei fellépők névsorát tekintve koncertet ad Sebestyén Márta és Andrejszki Judit, balkáni hangzást hoz a Fanfara Complexa, a kortárs népzenei világot pedig az Ephemere képviseli majd. Dresch Mihály ezúttal új formációval, az Alternatív Folk Kvartett-tel érkezik a fesztiválra.

Fotó: Salföldi Dalföld FolkEmbassy

Színpadra lép még a Szászcsávási Zenekar, a Lakatos Mónika Folk Trió, a BashElán, a Poklade, a FolkEmbassy, illetve Berecz István – utóbbiakkal a korábbi évek három népszerű tematikáját (Az ezerarcú magyar cigányság, Magyarország és Közép-Európa, A Balkán lelke) szeretnék felidézni a szervezők. Persze lesznek új fellépők is, úgymint a New Fossils, Little G Weevil vagy a Fellegajtó Együttes.

A fesztivál – mint összművészeti esemény – a képző- és táncművészet terén is programokkal készül. Vastag Richárd házigazdával idén lesz a hatodik alkalom, hogy megrendezik a Balaton-felvidéki Néptáncosok Találkozóját, délutánonként és esténként pedig táncházak várják az érdeklődőket Tőke Gyula Pajtájában és a környékbeli strandokon.

Napközben kortárs képzőművészeti kiállításokat tekinthetnek meg a vendégek.

Varga László, Mayer István és Baksa-Soós Krisztina művei lesznek láthatók. Emellett vasárnap újra megnyitja kapuit a Pajta Galéria, ahol a 80. születésnapját ünneplő salföldi költőt és történészt, Kovács Istvánt köszöntik irodalmi esttel és beszélgetésekkel.