Újpesten forgatták a Ponies című sorozat néhány jelenetét, kialakítottak egy darabka Oroszországot

Kedden és szerdán forgatták Újpesten a Ponies című sorozat néhány jelenetét, amelyhez cirill betűs táblákat és korabeli járműveket használtak fel, hogy kialakítsanak egy orosz hangulatú városrészt Budapesten. Az Újpest.hu közösségi oldalán osztotta meg, hogy „néhány kép erejéig beleshetünk a kulisszák mögé”.

A fényképeken látható, hogy többek között kialakítottak egy húsboltot és egy gyógyszertárat, valamint egy kalapüzlet felé mutató táblát. A díszletek kiegészültek még olyan korabeli járművekkel, mint a GAZ–21 Volga, vagy zöld Moszkvics, de látható egy Szputnyik feliratú Ikarus 256-as is. Az Újpesti Szemle egy olvasója a forgatás éjszakájáról is készített fényképeket, amelyeken egy amerikai Cadillac is megjelenik.

Mint megírtuk, februárban érkezett Magyarországra Emilia Clarke és Haley Lu Richardson, akik a sorozat főszereplői. A széria az 1970-es évek Moszkvájában játszódik. A történet szerint a moszkvai amerikai nagykövetség két titkárnőjéből (Emilia Clarke és Haley Lu Richardson) CIA-ügynök lesz, miután férjeik rejtélyes körülmények között vesztik életüket a Szovjetunióban. A tragédia mögött a két nő egy hidegháborús összeesküvést fedez fel. A két színésznő kihasználta a főváros adta kulturális lehetőségeket és együtt megnézték az Operaházban a Stuart Mária című opera-előadást.