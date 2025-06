Budapesten buliztak a világsztárok, a Sevenfold és a Royale az élő példa

Évről évre egyre több világsztár fordul meg a magyar fővárosban, ha zenéről van szó. Már tavaly is szép számban érkeztek az ismert előadók, de most túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egymásnak adták a kilincset Budapesten. Ezúttal a 2000-es évek egyik legkedveltebb metál zenekara, az Avenged Sevenfold adott telt házas koncertet a Budapest Parkban, amin a fővárosban már többször is bizonyított Palaye Royale kísérte őket.

Hogy a Budapest Park hogyan tud folyamatosan szintet lépni előadók körében, arról hosszasan értekezhetnénk, de a hazai, 2025-ös koncertkörből jelentősen kiveszik a részüket, hiszen rendre világsztárokat fogadnak a fővárosban. Most, június 19-én is két olyan bandát sikerült vendégül látniuk, akik az USA sztárzenekarai közé tartoznak a rock és a metál színtérnek.

Ugyanis a Palaye Royale és az Avenged Sevenfold lépett fel Budapesten, és mindkét zenekar érdekes vendégnek bizonyult. A Palaye Royale mostanság szinte minden évben ellátogat Magyarországra, így adtak már szóló koncertet is hazánkban, de a Sziget Fesztiválon is felléptek már, ahová idén vissza is térnek.

Az Avenged Sevenfold (vagy rajongók közt elterjedt nevén A7X) eddig még sosem adott önálló koncertet hazánkban, sőt. Voltaképpen egyetlen egyszer léptek fel az országhatáron belül, ez még 2018-ban történt, az akkori VOLT Fesztiválon. Így érthető, hogy a mostani esemény akkora embertömeget vonzott be, hogy a koncert napján már nem lehetett jegyet kapni. A telt ház a Budapest Park esetében több ezer főt jelent (hogy pontosan hány jegyet adtak el, azt nem tudjuk, de a hely befogadóképességét tekintve akár a tízezer főt is meghaladhatta a nézősereg).

Királyi nyitás

Az estét a Palaye Royale indította, akiknek itthon is jelentős rajongótáboruk van. A Nightmares című dallal robbantottak a közönségnek, majd nemsokára érkeztek az olyan számok, mint a Death or Glory, vagy az új lemezről a Showbiz. Korábbi koncertjeikből kiindulva kétféle szettel szoktak készülni. Egy viszonylag stabil, sztenderd dallistával, rajta minden slágerrel, amikor több idejük van, de a rövidebb koncerteken – amilyen most Budapesten is volt, hiszen előzenekarként szerepeltek –, teljesen kiszámíthatatlanul nyúlnak életművükhöz.

A fővárosi koncertből hiányoztak az olyan közismert slágerek, mint a Broken vagy a Lonely, de ez a közönséget láthatóan nem zavarta annyira. Bár a Palaye Royale némileg lazább stílust nyom, mint az Avenged Sevenfold, a srácok egy erőteljes szettel készültek. A zenekar gitárosa, Sebastian Danzig rendre bemászott a nézők közé, onnan játszva a témákat, míg a csapat énekese, Remington Leith különböző eszközökkel próbálta felkelteni a közönség figyelmét.

Ha úgy volt, vízipisztolyt ragadt, hogy a forróságban lehűtse a nézőket, de rengeteget kommunikált is a közönséggel, alkalomadtán pedig gumicsónakba szállt, hogy meglovagolja a nézősereg hullámait.

Eközben a csapat billentyűse, Emerson Barrett fittyet sem hányva a történtekre, lazán, bagóval a szájában ütötte a hangokat a billentyűn, ahogy épp érezte. A zenekar némi unszolással circle pitet és wall of death-nek induló mosh pitet is sikerült kierőszakoljon közönségből, kiemelten a Mr. Doctor Man című dalban.

13 Palaye Royale Galéria: Budapesten buliznak a világsztárok, a Sevenfold és a Royale az élő példa (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A játéknak vége, jöhet a király

A banda szemlátomást tökéletes bemelegítésnek bizonyult az A7X előtt, ráadásul a teljes tömeget meg tudták mozgatni, ami egy előzenekar esetében igen csak nagy szó. Még úgy is, hogy az Avenged Sevenfold kezdésére olyan sűrű lett a tömeg, hogy egy tűt se lehetett volna leejteni, hogy valakibe bele ne álljon.

A Sevenfold nem sokat cicózott, a turné többi koncertjéhez hűen rögtön új lemezük nyitódalával kezdték, a Game Over című számmal.

Ezután mégis visszatértek a klasszikusokhoz, és egymásnak adták a kilincset az olyan közönségkedvencek, mint az Afterlife, a Hail to the King vagy a The Stage. Bár a zenekar igyekszik promotálni új lemezét, így a legtöbb dal erről szólalt meg, szintén szép számban voltak 2010-es lemezük, a Nightmare dalai. Erről a címadó szám, a Buried Alive és az egykori dobosuk, Jimmy Sullivan (The Rev) halálakor írt So Far Away szólalt meg.

A közönség persze hálás volt kedvenc dalaiért. Olyan tömegéneklés volt a telt házas Budapest Parkban, hogy a zenekar énekese, M. Shadows (akivel korábban interjút is készítettünk), a színpadon elmondta, hogy a koncertjeik 99 százalékán nincs akkora energia, mint itt, ezért nagyon hálásak a magyar közönségnek.

Bár a frontember hangja itt-ott megbicsaklott az előadás során, összességében erőteljes koncertet adott a zenekar. Shadows az első dalnál még terrorista jelmezben lépett a színre, majd hamar kialakult a vizuális egység. A hangzás is működött, mostani dobosuk, Brooks Wackerman pedig még egy dobszólózási lehetőséget is kapott az Unholy Confession című szám után. A zenekar előadását a Little Piece of Heaven című dallal zárta, amire a közönség teljesen megőrült.

13 Avenged Sevenfold Galéria: Budapesten buliznak a világsztárok, a Sevenfold és a Royale az élő példa (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A két koncert összességében ütős előadás volt. Bár a Sevenfold terén akadtak hibák, ezek nem vették a show élét. Komolyabb zavar volt a hangosításban, tekintve, hogy a Budapest Park mostani hangrendszere képes lenne egy tiszta, ütős hangképet festeni, ez most mégsem sikerült. A Palaye Royale esetében a gitár, az Avenged Sevenfoldnál pedig az ének és a gitár olvadt bele a kásába, amit sem tiszta füllel, sem zajszűrő fülhallgatóval nem lehetett rendesen kihallani még a hangosító állás előtt sem.

Eltekintve ezektől a dolgoktól, a Sevenfold és Palaye Royale közös budapesti fellépése különleges zenei élmény volt. Utóbbi banda nem sokára visszatér a fővárosba, ugyanis a 2025-ös Sziget Fesztiválon is fellépnek majd, ahol valószínűleg a most hiányolt dalok is elhangzanak.

(Borítókép: Avenged Sevenfold. Fotó: Kaszás Tamás / Index)