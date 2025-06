Elvarázsolták a jazzrajongókat, felcsendültek a klasszikusok

A kompakt, másfél órás bulit a szokásoknak megfelelően a nagy dumás trombitás-bendzsós-énekes Bényei Tamás, a zenekar alapítója vezette fel. Ezúttal is hibátlanul hozták nyitásként a Lila akác című filmből ismert slágert, amelyet egykoron Kabos Gyula énekelt. Tehát rögtön visszavezették a hallgatókat az 1920-as, '30-as, '40-es évek zenei világába, amit a Kabos-, Karády-, Latabár-filmzenék határoztak meg.

Nem véletlenül jött másodikként a Karády Katalin jegyezte Május éjszakán, majd az Egy szoknya, egy nadrág című mozi Latabár-örökzöldje, a Nem nősülök soha. Az 1931-es Hyppolit, a lakáj című filmklasszikus betétdalaiból kevert mixet a végére szúrt bendzsószóló dobta fel igazán. De meg volt a Kis Manyi – Páger Antal előadásában befutott Van neki is.

Persze a zseniális csapat nem csak háború előtti magyar filmslágereket pörgetett, hanem keverte az elmúlt fél évszázad amerikai romantikus filmjeinek betétdalait is. Az esti repertoárba a Reggeli Tiffanynált éppúgy megidézték, mint Gene Kellyt az Ének az esőben dalával.

A koncert második részét határozta meg Pély Barna és Wolf Kati fellépése. Az idén 50 éves Pély olyan átiratokban villantotta meg tehetségét, mint az All of me vagy a Georgia. Wolf Kati, aki koncert közben ugrott ki a tűsarkúból és mezítláb tolta, Karády Katalin Elég volt nékem magából Hot Jazz Band-átiratát (amit, ha nem csalódok, eredetileg Szekeres Adrienn énekelt föl az 1998-as, A szívemben titokban HJB-albumra), adta elő belépőként. De persze amerikai klasszikus átiratokkal is – Dream a little dream of me – kasszírozott nagy tapsot.

Szerintem a koncert egy kissé downbeatre sikeredett, ezúttal kevésbé domináltak a pörgős Hot Jazz Band-dalok, ahogyan a vége lekonf előtt nem sokkal maga Bényei Tamás is elismerte. Ugyancsak széttördelte az élményt az időről időre színpadra érkező riporter, aki meglehetősen sablonos kérdésekkel tette próbára a nézők türelmét.

(Borítókép: Wolf Kati, Pély Barna és a Hot Jazz Band. Fotó: Posztós János)